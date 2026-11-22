గోదావరి పుష్కరాల లోగో చేస్తే రూ.లక్ష బహుమతి - ఎలా ఉండాలంటే?
Godavari Pushkarala logo in Telangana : గోదావరి పుష్కరాలకు లోగో, ట్యాగ్లైన్ డిజైన్పై పోటీలను నిర్వహించాలని దేవదాయ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదటి ముగ్గురు విజేతలకు వరుసగా నగదు బహుమతులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది.
Published : November 22, 2026 at 8:46 PM IST
గోదావరి పుష్కరాలకు సంబంధించిన లోగో, ట్యాగ్లైన్ తయారీపై పోటీలను నిర్వహించాలని తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆసక్తి కలిగిన వారు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ లేదంటే రెండు భాషల్లోనూ గోదావరి నదీ ప్రాముఖ్యం, విశిష్టత, పుష్కరాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలిపేలా లోగో, ట్యాగ్లైన్ రూపొందించాలని సూచించింది. మొదటి ముగ్గురు విజేతలకు వరుసగా రూ.లక్ష, రూ.50 వేలు, రూ.25 వేలు అందజేయనున్నట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వీరితోపాటు టాప్ 100 మందికి ధృవపత్రాలు ఇస్తామని, వివరాల కోసం తమ వెబ్సైట్ https://endowments.ts.nic.in ను సంప్రదించాలని సూచించింది. లోగో తయారీ చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న వారు ఇందులో బహుమతి లేదా సర్టిఫికెట్ను పొందవచ్చు.
పుష్కరాలకు సుమారు 8 కోట్ల మంది భక్తులు
గోదావరి పుష్కరాలకు సుమారు 8 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని దేవాదాయ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజుకు వివరించారు. గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు, సన్నద్ధతపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో శనివారం ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పుష్కరాల కార్యాచరణపై అధికారులు పూర్తి పవర్పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. భక్తుల అంచనా సంఖ్యపై చీఫ్ సెక్రటరీకీ వివరించారు.
జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు పుష్కరాలు
పుష్కరాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల నిర్వహణ, భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనకు మొత్తం 67 ప్రాంతాలను గుర్తించినట్లు దేవాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్ తెలిపారు. భక్తుల ప్రాధాన్యం, రాకపోకల సంఖ్యను అంచనా వేసి ఈ ప్రాంతాలను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించామన్నారు. 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు జరిగే పుష్కరాలకు మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంజినీరింగ్కు సంబంధించిన పనులన్నింటినీ నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తిచేయాలని సీఎస్ సంజయ్ జాజూ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో దేవాదాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శైలజా రామయ్యర్, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ హనుమంతరావు తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణలో గోదావరి నది ప్రవహించే పలు జిల్లాలు, ప్రాంతాల్లో దేవదాయ శాఖ ఘాట్లను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్, ఖమ్మం వంటి జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఘాట్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. దీని కోసం ప్రభుత్వం రూ.వెయ్యి కోట్ల నిధులను కేటాయించింది.
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