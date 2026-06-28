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జులై 15 నుంచి ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం - దంపతుల్లో ఒకరి నుంచే చందా వసూలు

వారంలో మార్గదర్శకాలు విడుదల - దంపతుల్లో ఒకరి నుంచే చందా వసూలు - హెల్త్‌కేర్‌ ట్రస్ట్‌ తొలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు - తదుపరి సమావేశంలో ప్యాకేజీ రేట్లు, హాస్పిటళ్ల జాబితా

TELANGANA EMPLOYEES HEALTH SCHEME
ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు పొన్నం, పొంగులేటి, వివేక్(File Photo) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 2:47 PM IST

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Telangana Employees Health Scheme : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం (ఈహెచ్‌ఎస్‌) జులై 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. పథకం అమలుకు వారంలోగా సమగ్రమైన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఉద్యోగుల హెల్త్‌కేర్‌ ట్రస్ట్‌(ఈహెచ్‌సీటీ) తొలి సమావేశం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె రామకృష్ణా రావు అధ్యక్షతన సెక్రటేరియట్​లో శనివారం నిర్వహించారు. ఇందులో సభ్యులైన వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు, ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల, ఉపాధ్యాయ సంఘం నేతలు పాల్గొన్నారు. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలను వేగవంతం చేసిందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలు సంఘాల నాయకులు పలు సీఎస్​కు ఈ స్కీంపై సూచనలు చేశారు.

అన్ని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో అమలు చేయాలి : గతంలో ఏదైనా ట్రీట్​మెంట్​కు గరిష్ఠంగా రూ.2 లక్షలు చెల్లించేవారని, దాన్ని ఒకసారి చికిత్సకు కనీసం రూ.5 లక్షలిచ్చేలా మార్చాలని కోరారు. క్యాన్సర్‌లో వచ్చిన కొత్త రకాలను ఈ స్కీంలో చేర్చాలని, ఆయుర్వేద చికిత్సలకు కూడా వర్తింపజేయాలని పీఆర్‌టీయూ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుల్గం దామోదర్‌రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో 1885 వ్యాధులకు పథకాన్ని వర్తింపజేశారని, 514 ఆసుపత్రుల్లో అమలైంది. ఈసారి ఆ సంఖ్యను పెంచాలని మరి కొందరు నాయకులు కోరారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రులను పథకం కిందకు తీసుకురావాలన్నారు.

15 రోజుల్లో నగదు చెల్లించేలా చూడాలి : చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత 15 రోజుల్లో నగదును ప్రభుత్వం ఆసుపత్రులకు చెల్లించకుంటే గతంలో మాదిరిగా పథకం నీరుగారిపోతుందని తెలిపారు. వివిధ సూచనలు, ప్రతిపాదనలతో వినతి పత్రాలను అందించారు. ఈ నెలాఖరుకు పదవీ విరమణ పొందుతున్న సీఎస్‌ను సంఘాల నేతలు ఘనంగా సత్కరించారు.

కీలక నిర్ణయాలు ఇవే :-

  • భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే ఈహెచ్‌ఎస్‌ కోసం ఒక్కరి నుంచి మాత్రమే ప్రీమియం సొమ్ము వసూలు చేస్తారు.
  • గత నెలలో దంపతులిద్దరి నుంచి చందా వసూలు చేసినందున అదనంగా మినహాయించిన దాన్ని తిరిగి చెల్లించేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు.
  • వారం రోజుల్లోగా ఆసుపత్రుల యాజమాన్య ప్రతినిధులు, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, ట్రస్ట్‌ సభ్యులతో మీటింగ్​ నిర్వహిస్తారు.
  • తదుపరి సమావేశంలో ప్యాకేజీ రేట్లు, హాస్పిటళ్ల లిస్ట్​ను ఖరారు చేస్తారు.

ఈ సమావేశంలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు క్రిస్టినా చోంగ్తు, దానకిశోర్, లోకేష్‌కుమార్, శ్రీదేవసేన, సిక్తా పట్నాయక్, ఉద్యోగుల ఐకాస ఛైర్మన్‌ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరీ జనరల్‌ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, వివిధ సంఘాల నాయకులు సదానందంగౌడ్, లచ్చిరెడ్డి, రవీందర్‌రెడ్డి, చావ రవి, దేవరకొండ సైదులు, శ్రీనివాసరెడ్డి, ప్రేమ్‌కుమార్, వెంకట్‌రెడ్డి, రమాదేవి, కృష్ణమూర్తి, దాస్యానాయక్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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