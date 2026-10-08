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ఓటరు దరఖాస్తులు, తొలగింపుల గణాంకాల వెల్లడి - ఫారం-7లపై ఎస్​ఈవో క్లారిటీ

హైదరాబాద్​లో ఇటీవల భారీగా నకిలీ ఫారం-7లు లభ్యమవడం కలకలం రేపింది. అయితే ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం ఫారం-7, 6, 8ల దరఖాస్తులు, తొలగింపుల గణాంకాలు వెల్లడించింది.

ECO reveals Form-7 application statistics for Telangana
తెలంగాణలోని ఫారం-7 దరఖాస్తు గణాంకాలు వెల్లడించిన ఈసీఓ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2026 at 7:54 PM IST

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Telangana SEO Statistics Of Form 7 : ఇటీవల హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఓటు తొలగింపు కోసం అందించే​ ఫారం-7ల బోగస్​ పత్రాల కట్టలు లభ్యమవడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. అయితే ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం (ఎస్​ఈవో) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఫారం-7లపై స్పష్టతనిచ్చింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని 15 నియోజకవర్గాల నుంచి 6,335 ఫారం-​7లు వచ్చినట్లు ఎస్​ఈవో ప్రకటించింది. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 151 ఫారం-7లుగా రాగా, అందులో 87 తొలగించినట్లు తెలిపింది. గోషామహల్‌లో 222 ఫారం-7లకు గానూ 87 తొలగించినట్లు ఎన్నికల కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.

ఓటు కోసం 4,127 ఎన్​ఆర్​ఐల దరఖాస్తులు

హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో కలిపి మొత్తం 6,335 ఫారం-7లు అందగా, ఇప్పటి వరకు 2,066 తొలగించారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఓటు నమోదు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన ఫారం-6లు అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లా నుంచే వచ్చినట్లు ఎస్​ఈవో వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో కొత్త ఓటు కోసం మొత్తంగా 1,93,135 దరఖాస్తులు రాగా, అందులో ఇప్పటి వరకు 29,226 అప్లికేషన్లను ఆమోదించింది. ఈ ప్రాంతం నుంచి 4,127 ఎన్‌ఆర్‌ఐలు కూడా కొత్త ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు ఎస్​ఈవో వెల్లడించింది. దీంతో పాటు​ జిల్లా పరిధిలో అడ్రస్, ఇతర వివరాల మార్పు కోసం 1,44,495 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు తెలిపింది.

నవంబరు 9న తుది జాబితా

ఇక రంగారెడ్డి జిల్లాలో 74,375 ఫారం-6లు, 2,223 ఫారం-7లు, 68,002 ఫారం-8లు అందాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో కొత్త ఓటు కోసం 64,167, ఎన్‌ఆర్ఐల నుంచి 561, ఓటు తొలగింపు కోసం 1,749, వివరాల మార్పు కోసం 65,376 అప్లికేషన్లు వచ్చినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం వెల్లడించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,88,417 ఫారం-6లు, ఎన్‌ఆర్‌ఐల నుంచి 6,270, ఓటు తొలగింపు కోసం 24,323 ఫారం-7లు, వివరాల మార్పు కోసం 5,04,782 ఫారం-8లు వచ్చినట్లు తెలిపింది. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌ల గడువు బుధవారంతో ముగియగా, నవంబర్ 5 వరకు దరఖాస్తులను పరిష్కరించి నవంబరు 9న తుది జాబితాలో ప్రచురిస్తారు.

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