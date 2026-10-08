ఓటరు దరఖాస్తులు, తొలగింపుల గణాంకాల వెల్లడి - ఫారం-7లపై ఎస్ఈవో క్లారిటీ
హైదరాబాద్లో ఇటీవల భారీగా నకిలీ ఫారం-7లు లభ్యమవడం కలకలం రేపింది. అయితే ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం ఫారం-7, 6, 8ల దరఖాస్తులు, తొలగింపుల గణాంకాలు వెల్లడించింది.
Published : October 8, 2026 at 7:54 PM IST
Telangana SEO Statistics Of Form 7 : ఇటీవల హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఓటు తొలగింపు కోసం అందించే ఫారం-7ల బోగస్ పత్రాల కట్టలు లభ్యమవడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. అయితే ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం (ఎస్ఈవో) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఫారం-7లపై స్పష్టతనిచ్చింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని 15 నియోజకవర్గాల నుంచి 6,335 ఫారం-7లు వచ్చినట్లు ఎస్ఈవో ప్రకటించింది. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 151 ఫారం-7లుగా రాగా, అందులో 87 తొలగించినట్లు తెలిపింది. గోషామహల్లో 222 ఫారం-7లకు గానూ 87 తొలగించినట్లు ఎన్నికల కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.
ఓటు కోసం 4,127 ఎన్ఆర్ఐల దరఖాస్తులు
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో కలిపి మొత్తం 6,335 ఫారం-7లు అందగా, ఇప్పటి వరకు 2,066 తొలగించారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఓటు నమోదు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన ఫారం-6లు అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లా నుంచే వచ్చినట్లు ఎస్ఈవో వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో కొత్త ఓటు కోసం మొత్తంగా 1,93,135 దరఖాస్తులు రాగా, అందులో ఇప్పటి వరకు 29,226 అప్లికేషన్లను ఆమోదించింది. ఈ ప్రాంతం నుంచి 4,127 ఎన్ఆర్ఐలు కూడా కొత్త ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు ఎస్ఈవో వెల్లడించింది. దీంతో పాటు జిల్లా పరిధిలో అడ్రస్, ఇతర వివరాల మార్పు కోసం 1,44,495 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు తెలిపింది.
నవంబరు 9న తుది జాబితా
ఇక రంగారెడ్డి జిల్లాలో 74,375 ఫారం-6లు, 2,223 ఫారం-7లు, 68,002 ఫారం-8లు అందాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో కొత్త ఓటు కోసం 64,167, ఎన్ఆర్ఐల నుంచి 561, ఓటు తొలగింపు కోసం 1,749, వివరాల మార్పు కోసం 65,376 అప్లికేషన్లు వచ్చినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కార్యాలయం వెల్లడించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,88,417 ఫారం-6లు, ఎన్ఆర్ఐల నుంచి 6,270, ఓటు తొలగింపు కోసం 24,323 ఫారం-7లు, వివరాల మార్పు కోసం 5,04,782 ఫారం-8లు వచ్చినట్లు తెలిపింది. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు బుధవారంతో ముగియగా, నవంబర్ 5 వరకు దరఖాస్తులను పరిష్కరించి నవంబరు 9న తుది జాబితాలో ప్రచురిస్తారు.
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