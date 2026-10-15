మెరుగైన విద్యా ప్రమాణాల కారణంగానే తెలంగాణకు విదేశీ వర్సిటీల క్యాంపస్లు : ఆలివర్ కోపార్డ్
Foreign Universities Campus in Hyderabad భారతీయ విద్యార్థులకు చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే యూకే విశ్వవిద్యాలయాలు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాయని షెఫీల్డ్ హాలమ్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధి తెలిపారు.
Published : October 15, 2026 at 11:24 AM IST
Foreign Universities Campus in Hyderabad : తెలంగాణలో అంతర్జాతీయ విద్యా ప్రమాణాలకు చాలా ప్రోత్సాహం లభిస్తోందని యూకేలోని సౌత్ యార్క్షైర్ మేయర్, షెఫీల్డ్ హాలమ్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధి ఆలివర్ కోపార్డ్ అన్నారు. జ్ఞానాన్ని పెంపొందించే విద్యాసంస్థలలో తమ పిల్లలు చదవాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు. అందుకే విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఇక్కడ తమ క్యాంపస్లను ప్రారంభిస్తున్నాయన్నారు. మరిన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు హైదరాబాద్కు వస్తాయని వెల్లడించారు. ఐసీఎఫ్ఏఐ ఫౌండేషన్తో విద్య పరిశోధనపై అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి వచ్చిన ఆయన 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' తో మాట్లాడారు.
విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు తెలంగాణలో క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేస్తున్న విధంగానే యూకేలోని విశ్వవిద్యాలయాలు భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల విద్యార్థులను తమ వద్ద చదువుకోడానికి ఎందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాయి?
భారతీయ విద్యార్థులకు చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు విదేశాలలో తమ చదువు పూర్తి చేస్తే అక్కడ ఉపాధి పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. వారు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లి పరిశ్రమలను స్థాపించవచ్చు. షెఫీల్డ్ హాలమ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 20,000 మంది తెలంగాణ విద్యార్థులు చదువుకున్నారు. అందుకే యూకే విశ్వవిద్యాలయాలు భారతీయ విద్యార్థులను ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లోని విశ్వవిద్యాలయాలు తెలంగాణలో క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఒకేసారి జరుగుతున్నాయా?
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. పరిశోధనలు విదేశాలకు దీటుగా కొనసాగుతున్నందున అనేక విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. మరికొన్ని అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేస్తున్నాయి. ఇదంతా గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా జరుగుతోంది.
ఏఐ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఇటీవల కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాల అధికారులు ఇది విద్యా రంగంలో సృజనాత్మకతను దెబ్బతీస్తోందని, చాట్జీపీటీ సహాయంతో పీహెచ్డీ థీసిస్లు రాస్తున్నారని కనుగొన్నారు. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? తెలంగాణ విద్యార్థులకు మీరు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు?
ఏఐ అనేది రెండు వైపులా పదునున్న కత్తి లాంటిది. దీనిని సరిగ్గా ఉపయోగిస్తేనే అందరికీ ప్రయోజనకరం. వైద్య నిపుణులు, పరిశోధకులు ఏఐ సహాయంతో వైద్య రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. రోగ నిర్ధారణ పరీక్షల ఫలితాలు క్షణాల్లో వస్తున్నాయి. అమెరికాలోని ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా, భారతీయ విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు వెళ్లడానికి సంకోచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, బ్రిటన్ విశ్వవిద్యాలయాలు భారతీయ విద్యార్థులను ఆహ్వానించడానికి చర్యలు తీసుకున్నాయి. ప్రభుత్వ విధానాల ప్రకారం, వీసా ఫీజులు, విద్యా విషయాలలో సహాయం అందుబాటులో ఉంది.
హైదరాబాద్కు రాకముందు ఈ నగరం గురించి మీకు ఏం తెలుసు? ఇక్కడి ఆహారం మీకు నచ్చిందా?
ఇక్కడ అవకాశాలకు అంతులేదు. హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న నగరం. ఢిల్లీతో పోలిస్తే ఇక్కడి వాతావరణం నాకు నచ్చింది. టి-హబ్లో అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పోల్చదగిన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. నేను హైదరాబాద్ బిర్యానీ రుచి చూశాను. అది చాలా బాగుంది.
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