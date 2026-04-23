కొత్త కోర్సులు - ఒకే ప్రాంగణంలో ప్రీ ప్రైమరీ టు ఇంటర్ : వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ఎన్నో మార్పులు, చేర్పులు!
పాఠశాల విద్యార్థులకు పాలు, అల్పాహారం - జూన్ నాటికి 9 వేల పాఠశాలలకు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం - ప్రీప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఒకే ప్రాంగణంలో విద్య -12 ఏళ్ల తర్వాత సిలబస్ మార్పు
Published : April 23, 2026 at 12:20 PM IST
Education Reforms in Telangana : తెలంగాణలో విద్యార్థుల పురోభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి పీజీ వరకు, రానున్న విద్యా సంవత్సరం (2026-27)లో వినూత్న సంస్కరణలకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. త్వరలో తెలంగాణ విద్యా విధానాన్ని ఖరారు చేయనుంది. ఫలితంగా జూన్-జులై నుంచి ప్రారంభమయ్యే విద్యా సంవత్సరంలో అనేక మార్పులు, చేర్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. స్కూల్, ఇంటర్, కాలేజీ, సాంకేతిక విద్యాశాఖలతో పాటు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా సంస్కరణలను అమలు చేసేందుకు పోటీపడుతోంది.
విద్యాశాఖ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వద్దే ఉండటం, పలుమార్లు పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించే దిశగా అడుగులు వేయాలని, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలను తీర్చిదిద్దాలని సీఎం సూచిస్తుండటంతో అధికారులు సైతం ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రాష్ట్ర విద్యార్థులకు ఇది నవశకమని ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
సౌకర్యాలెన్నెన్నో : పాఠశాల విద్యార్థులకు పాలు, అల్పాహారం (బ్రేక్ ఫాస్ట్) అందిస్తామని, 3 వేల ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని బడ్జెట్లోనే ప్రభుత్వం వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా విద్యార్థులకు టైలు, షూస్, సాక్సులు ఇచ్చేందుకు పచ్చజెండా ఊపింది. జూన్ నాటికి 9 వేల పాఠశాలలకు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పించనున్నారు. క్యూర్ పరిధిలో ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఒకే ప్రాంగణంలో విద్యను అందించేలా త్వరలోనే 28 చోట్ల వీటిని ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 100 తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొద్దిరోజుల్లోనే గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో ఒకదానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు.
12 ఏళ్ల తర్వాత : ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ను 12 సంవత్సరాల తర్వాత మార్చనున్నారు. దీంతో విద్యార్థులపై 20 నుంచి 30 శాతం సిలబస్ భారం తగ్గనుంది. దీనితో పాట ఎకౌంటెన్సీ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఎకనామిక్స్, కామర్స్తో ఏఈసీ అనే కొత్త కోర్సు ఈ ఏడాది నుంచే అందుబాటులోకి రానుంది. ఇకపై మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు కూడా ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇకపై అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం కూడా లభించనుంది.
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్లుగా పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు : పాలిటెక్నిక్ సిలబస్ను రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు, చేర్పులు చేస్తున్నారు. పరిశ్రమల్లో డిమాండ్ ఉన్న సెమీ కండక్టర్స్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ లాంటి పది కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం టీసీఎస్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఉన్నత విద్యలో : డిగ్రీలో సిలబస్ను సమగ్రంగా మార్చేందుకు కసరత్తు సుమారుగా పూర్తయింది. డిగ్రీలో ఈ ఏడాది నుంచే 20కి పైగా కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోనికి తీసుకురానున్నారు. ఇంటర్న్షిప్ విధానాన్ని డిగ్రీ విద్యలోనూ తప్పనిసరి చేయనున్నారు. పని చేస్తూ విద్య నేర్చుకునే అప్రెంటిస్షిప్ ఎంబెడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ (ఏఈడీపీ)లు పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జాతీయ నూతన విద్యా విధానం ప్రకారం యూజీ, పీజీ విద్యలో ఎగ్జిట్ - ఎంట్రీ విధానం అమలు చేయనున్నారు. ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు త్వరలో ఏఐపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. దీనితో పాటు అన్ని కోర్సులకు ఏఐని అనుసంధానం చేయడంపై ప్రభుత్వ స్థాయిలో సమాలోచనలు జరుగుతున్నాయి.
నెలాఖరు నాటికి : తెలంగాణ విద్యా విధానం - 2026 రూపకల్పనకు ప్రభుత్వ సలహాదారు కేశవరావు ఛైర్మన్గా గత సెప్టెంబర్లో ప్రభుత్వం కమిటీని నియమించింది. ఈ నెలాఖరుకు విద్యా విధానాన్ని ఖరారు చేయనున్నారు. దీంతో మరిన్ని సంస్కరణలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఎస్ఎస్సీ, ఇంటర్ బోర్డు విలీనం, ఇంటర్ విద్యను పాఠశాల విద్య కిందకు తీసుకురావడం లాంటివి ఇప్పటికే ఖరారయ్యాయి.
