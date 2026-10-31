తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లుగా మోడల్ పాఠశాలలు - రూ.787 కోట్లతో విద్యాశాఖ ప్రణాళిక
Telangana Govt Model Schools : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉన్న 194 మోడల్ స్కూళ్లను తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లుగా మార్చడానికి విద్యాశాఖ ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఇకపై 1 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు విద్యను అందించనున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:05 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మోడల్ స్కూళ్లను సమూలంగా మార్చేందుకు విద్యాశాఖ చర్యలు చేపడుతోంది. అన్ని మోడల్ స్కూళ్లను తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లు (టీపీఎస్) గా మార్చే లక్ష్యంతో విద్యాశాఖ రూ.787 కోట్ల వ్యయంతో ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. దీనికి ఆమోదం లభిస్తే, వచ్చే విద్యా సంవత్సరం 2027-28 నుంచి ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు తరగతులు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రణాళిక ప్రకారం 1 నుంచి 5వ తరగతులను కూడా చేర్చనున్నారు.
ప్రాథమిక తరగతుల కోసం రూ.582 కోట్లు
రాష్ట్రంలో 2012-13 విద్యా సంవత్సరంలో 194 మోడల్ స్కూళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రాథమిక తరగతులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రతి పాఠశాలలో అదనంగా ప్రతి తరగతికి రెండు చొప్పున తరగతులు అవసరమవుతాయి. ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.3 కోట్ల చొప్పున, మొత్తం రూ.582 కోట్లు ఖర్చవుతాయని విద్యాశాఖ అంచనా వేసింది. ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రభుత్వం 'ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్' (ఏఐబీబీ) నుంచి విద్యాశాఖ కోసం తీసుకోనున్న రుణంలో కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించాలని ప్రతిపాదించారు.
అసంపూర్తి పనుల కోసం రూ.205 కోట్లు
105 మోడల్ స్కూళ్లలో భవన నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయని లేదా ఇతర మరమ్మతులు అవసరమని విద్యాశాఖ గుర్తించింది. 38 చోట్ల నిర్మాణాలు పాక్షికంగా మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. మరో 67 చోట్ల నిర్మాణాలు ఇంకా ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. వీటితోపాటు కాంపౌండ్ వాల్ల నిర్మాణం, పాఠశాల ప్రాంగణాల అభివృద్ధి, క్రీడా మైదానాల ఏర్పాటు, బాస్కెట్బాల్ కోర్టుల నిర్మాణం వంటి వివిధ పనుల కోసం సుమారు రూ.205.54 కోట్లు అవసరమవుతాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు విద్యాశాఖ మొత్తం రూ.787.54 కోట్ల కోసం ప్రతిపాదనలను సమర్పించింది. ఇందులో ఏఐఐబీ రుణం నుంచి 70 శాతంకాగా, 30 శాతం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులేవైనా వస్తే వాటిని సర్కారు తన వాటాగా కేటాయించే యోచనలో ఉంది. సీఎస్ఆర్ నిధుల కోసం ఇప్పటికే పాఠశాల విద్యాశాఖ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రతి పాఠశాల వద్ద అదనంగా 300 సీట్లు
ప్రస్తుతం ఒక్కో పాఠశాలలో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు 820 చొప్పున మొత్తం 1,59,000 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు 1,10,000 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ మోడల్ స్కూల్స్ పట్ల విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి తగ్గిందని భావిస్తున్నారు. వీటిని 'టీపీఎస్'గా మార్చడం ద్వారా రవాణా సౌకర్యాలను కల్పించి, విద్యార్థుల నమోదును పెంచవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రాథమిక స్థాయి తరగతులను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రతి తరగతికి 60 మంది విద్యార్థుల చొప్పున (రెండు సెక్షన్లలో) ఒక్కో పాఠశాలలో అదనంగా 300 మంది విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించవచ్చు. దీనివల్ల మొత్తం 194 పాఠశాలల్లో 58,200 సీట్లు అదనంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. మోడల్ స్కూల్స్లో ఉపాధ్యాయులు పూర్తిగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే బోధించడం ఒక ప్రత్యేకత. ఈ మార్పుల వల్ల ప్రాథమిక స్థాయి తరగతులకు మంచి స్పందన లభిస్తుందని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.
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