విధానాలు రూపొందించిన విద్యాశాఖే ఉల్లంఘించింది - విదేశీ పర్యటనకు టీచర్ల ఎంపికపై తీవ్ర విమర్శలు
టీచర్ల విదేశీ పర్యటనల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘన - 100 కంటే తక్కువ విద్యార్థులున్న పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల ఎంపిక - గతంలో సస్పెండైన, పెండింగ్ కేసులున్న వారికీ అవకాశం - విద్యాశాఖపై ఉపాధ్యాయ సంఘాల విమర్శలు
Published : August 26, 2026 at 1:14 PM IST
Telangana Teachers Foreign Tour Selection : నిబంధనలను రూపొందించిన విద్యాశాఖే వాటిని అతిక్రమించడం ఆరోపణలు, విమర్శలకు దారితీస్తోంది. విదేశాల విద్యా వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేసే లక్ష్యంతో ఆయా దేశాలను సందర్శించే ఉపాధ్యాయుల ఎంపిక ప్రక్రియలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు, ఉదంతాలు వస్తున్నా విద్యాశాఖ ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది. మొదటి వడతలో భాగంగా ఒక్కో దేశానికి 40 మంది చొప్పున అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు కలిపి మొత్తం 160 మందిని నాలుగు బృందాలుగా ఫిన్లాండ్, జపాన్, సింగపూర్, వియత్నాం దేశాలకు పంపాల్సి ఉంది.
ఇతర ఉపాధ్యాయులూ వెళ్లొచ్చు కదా? : టీచర్లకు విదేశాల్లో శిక్షణ, అధ్యయనంలో భాగంగా ఇప్పటికే ఫిన్లాండ్ టూర్ పూర్తయింది. ఇటీవలే జపాన్, సింగపూర్ పర్యటనల కోసం ఎంపికైన ఉపాధ్యాయుల జాబితాను కూడా విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. అయితే ఇందులో పలువురి ఎంపికకు సంబంధించి నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. దీని గురించి ఫిర్యాదులు చేస్తున్నా ఫలితం లేదంటూ పేర్కొంటున్నాయి. ఒకవేళ నిబంధనల్లో సడలింపు ఉన్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటిస్తే ఆసక్తి ఉన్న ఇతర ఉపాధ్యాయులకు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది కదా? అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
ప్రధాన అర్హతా ప్రమాణాలు :
- వయస్సు 55 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి.
- కనీసం 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
- ఉపాధ్యాయుడు పనిచేసే పాఠశాలలో కనీసం 100 మంది విద్యార్థులు ఉండాలి.
- ఉపాధ్యాయులు లేదా అధికారులపై ఎలాంటి ఛార్జిషీట్లు, క్రిమినల్ కేసులతో పాటు ఎటువంటి నేర ఆరోపణలపై విచారణ పెండింగ్ ఉండకూడదు.
- గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ వ్యాధులు లేదా క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులను ఎంపిక చేయకూడదు.
విద్యార్థులు తక్కువగా ఉన్నా ఎంపికయ్యారు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ సింగపూర్ పర్యటనకు ఎంపికయ్యారు. అయితే ఆ పాఠశాలలో కేవలం 49 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్(ఎస్జీటీ) కేటగిరీలో కేవలం ఇద్దరు అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నందున వారి పనితీరును పరిశీలిన చేసిన తర్వాతే ఎంపిక చేసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇదే జిల్లాలో మరో పాఠశాలలో 100 కంటే తక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్నప్పటికీ ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్ హోదాలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుడు జపాన్ పర్యటనకు ఎంపికయ్యారు. పాఠశాలలో కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య ఉండాలన్న నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేస్తారని చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు దరఖాస్తు చేసుకోలేదు.
నైతికంగా అతని ఎంపిక సరికాదు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోనే ఓ పాఠశాల నుంచి ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఎస్ఏ) సింగపూర్ పర్యటనకు ఎంపికయ్యారు. అయితే గతంలో ఇతను బోగస్ మెడికల్ బిల్లులను సమర్పించాడని విద్యాశాఖ విచారణలో తేలడంతో అతణ్ని సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు మూడు ఇంక్రిమెంట్లు కోత పెడుతూ శిక్ష విధించారు. అతనిపై ఉన్న కేసు కోర్టులో కొట్టేశారని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ ఈ ఎంపిక నైతికంగా సరికాదని విద్యావేత్తలు విమర్శిస్తున్నారు.
అధికారులకు ఏజ్ లిమిట్ లేదు : జపాన్ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఓ ఇన్ఛార్జ్ ఎమ్ఈవో ఎంపికయ్యారు. గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడైన ఈయన సర్వీసు పూర్తి కావడానికి కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. 55 ఏళ్ల వయోపరిమితి నిబంధనను ఉల్లంఘించి ఆయనను ఎంపిక చేశారు. అధికారుల విభాగానికి వయసు నిబంధన వర్తించదని, ఆయా జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీల ద్వారా ఈ ఎంపిక చేసినట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఇలా ఎక్కువ కాలం సర్వీసులో ఉన్న చాలా మంది ఉపాధ్యాయులను విస్మరించడం గమనార్హం.
జపాన్ పర్యటన జాబితాలో కొంతమంది విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరు వివిధ ఆరోపణలకు సంబంధించి విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ అంశాలను పరిశీలించకుండానే వారిని ఎంపిక చేశారు. విదేశీ టూర్లకు సంబంధించిన జాబితా విడుదలైన తర్వాత వారి స్థానంలో ఇప్పుడు మరో ఇద్దరిని ఎంపిక చేయడం విద్యాశాఖపై ఆరోపణలకు తావిస్తోంది.
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