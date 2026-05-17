తెలంగాణ ఎప్‌సెట్‌ ఫలితాలు విడుదల - సత్తా చాటిన ఏపీ విద్యార్థులు

తెలంగాణ ఎప్‌సెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌, అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ ఫలితాలు విడుదల - ఎప్‌సెట్‌ పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలు విడుదల - ఇంజినీరింగ్‌లో 1,44,704, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీలో 84,954 మంది పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 1:04 PM IST

Telangana EAPCET Result 2026 : తెలంగాణ ఎప్‌సెట్‌ (ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్‌-ఫార్మసీ) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. జేఎన్‌టీయూ-హెచ్‌లో తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి తదితరులు విడుదల చేశారు. ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో 1,97,241 మంది, అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మసీ విభాగంలో 84,954 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో ఎం. రుషి (ఉప్పల్‌) ఫస్ట్‌ ర్యాంక్‌ సాధించగా, అన్షుల్‌ (మూసాపేట) రెండో ర్యాంక్‌, ఎం. వంశీధర్‌రెడ్డి (పులివెందుల) మూడో ర్యాంక్‌, జె. రోషన్‌ మణిదీప్‌రెడ్డి (గుంటూరు) నాలుగో ర్యాంక్‌, ఎ. సాయినిఖిత్‌ (మహబూబ్‌నగర్‌) ఐదో ర్యాంక్‌ సాధించారు.

అయితే అగ్రికల్చర్‌ అండ్‌ ఫార్మసీ పరీక్షలు మే 4, 5 తేదీల్లో, ఇంజినీరింగ్‌ పరీక్షలు 9 నుంచి 11 వరకు జరిగాయి. పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలను విడుదల చేస్తుండటం గమనార్హం. ఈసారి పరీక్ష ముగియగానే ప్రాథమిక కీ ఆధారంగా కంప్యూటర్‌ స్క్రీన్‌పై మార్కులు ప్రత్యక్షమయ్యేలా కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో టాప్ 10 ర్యాంకర్లు :-

  • తెలంగాణ ఎప్‌సెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో ఎం.రుషి (ఉప్పల్‌) - మొదటి ర్యాంకు
  • అన్షుల్‌ (మూసాపేట్) - రెండో ర్యాంకు
  • వంశీధర్‌రెడ్డి (పులివెందుల) - మూడో ర్యాంకు
  • రోషన్‌ మణిదీప్‌రెడ్డి (గుంటూరు) - నాలుగో ర్యాంకు
  • సాయినిఖిత్‌ (మహబూబ్‌నగర్) - ఐదో ర్యాంకు
  • ఎం.ఆస్నా (మేడ్చల్) - ఆరో ర్యాంక్
  • శరద్‌ మహీశ్వరి (హైదరాబాద్) - ఏడో ర్యాంకు
  • శ్రేయాస్‌రెడ్డి (హైదరాబాద్) - ఎనిమిదో ర్యాంకు
  • బి.సమీరాజ్‌రెడ్డి (రంగారెడ్డి) - తొమ్మిదో ర్యాంకు
  • ఆర్.జయంత్‌ శేఖర్‌ (మేడ్చల్) - పదో ర్యాంకు

అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో టాప్-10 ర్యాంకర్లు :-

  • తెలంగాణ అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీలో అహ్మద్ (హైదరాబాద్) - తొలి ర్యాంకు
  • నివృత్‌ సాయికిరణ్ (హైదరాబాద్) - రెండో ర్యాంకు
  • సాహితి గీతిక (రంగారెడ్డి) - మూడో ర్యాంకు
  • జయసింహ(హైదరాబాద్) - నాలుగో ర్యాంకు
  • అన్వాస్‌ (హైదరాబాద్‌) - ఐదో ర్యాంకు
  • జెరూష (సత్యసాయి జిల్లా) - ఆరో ర్యాంకు
  • అనురాగ్ (తూ.గో.) - ఏడో ర్యాంకు
  • (సూర్యాపేట) - ఎనిమిదో ర్యాంకు
  • మారుతి సత్యశ్రీకర్(తూ.గో.) - తొమ్మిదో ర్యాంకు
  • రుతుంబిక (మేడ్చల్) - పదో ర్యాంకు

