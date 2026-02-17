మరో రెండు రోజుల్లో ఈఏపీ సెట్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - రెండు షిఫ్టుల్లో జరగనున్న పరీక్షలు
మే 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మా ప్రవేశ పరీక్షలు - ఆలస్య రుసుముతో మే 2 వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం - ఏప్రిల్ 23 నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం
Published : February 17, 2026 at 2:56 PM IST
Telangana EAPCET Online Applications : తెలంగాణ ఈఏపీ సెట్ దరఖాస్తులు ఫిబ్రవరి 19 నుంచి ఆన్లైన్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నత విద్యామండలి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. ఈఏపీసెట్ ఏప్రిల్ 4 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నట్లు తెలిపింది. తెలంగాణ ఈఏపీ సెట్తో పాటు పలు ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఖరారైంది. జేఎన్టీయూ ఆధ్వర్యంలో మే 4 నుంచి 11 వరకు ఈఏపీ సెట్ నిర్వహించనున్నట్లు ఉన్నత విద్యామండలి వెల్లడించింది. గతంలో నిర్వహించిన మాదిరిగానే మే 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇటీవల ఆయా పరీక్షలకు సంబంధించి కన్వీనర్లను ప్రకటించిన ఉన్నత విద్యా మండలి పలు ప్రవేశ పరీక్షలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ని ప్రకటించింది.
- మే 9 నుంచి 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలు
- ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు షిఫ్టుల్లో జరగనున్న పరీక్షలు
- ఉదయం 9 నుంచి మ.12 వరకు, మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సా.6 వరకు పరీక్షలు
- ఏప్రిల్ 4 వరకు ఆలస్య రుసుము లేకుండా దరఖాస్తు చేసే అవకాశం
- ఆలస్య రుసుముతో మే 2 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం
- ఏప్రిల్ 23 నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం