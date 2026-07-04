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టీజీ ఎప్​సెట్​ మాక్ సీట్ల అలాట్‌మెంట్ పూర్తి - ఏ కళాశాలలో మీకు సీటొచ్చింది?

టీజీ ఈఏపీ సెట్ కౌన్సెలింగ్‌లో సీట్ల మాక్ అలాట్‌మెంట్ పూర్తి - మాక్ అలాట్‌మెంట్‌లో 79,313 మందికి మాక్ సీట్లు కేటాయింపు

TG Eapcet Mock Seat Allotment
TG Eapcet Mock Seat Allotment 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 10:38 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 10:47 PM IST

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TG Eapcet Mock Seat Allotment : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌ సీట్ల భర్తీ కోసం నిర్వహించిన ఎప్‌సెట్‌ తొలి విడత కౌన్సెలింగ్‌కు సంబంధించి శనివారం మాక్‌ అలాట్‌మెంట్‌ ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు. ఈ మాక్‌ అలాట్‌మెంట్‌లో 79,313 మంది విద్యార్థులకు మాక్‌ సీట్లను కేటాయించారు. విద్యార్థులు ఎంపిక చేసుకున్న వివరాల ప్రకారం కళాశాల, కోర్సుల వారీగా మాక్‌ సీట్ల కేటాయింపు చేపట్టి జాబితాను సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. విద్యార్థులు తమ లాగిన్‌లో లాగిన్‌ ఐడీ నంబర్‌, ఎప్‌సెట్‌ హాల్‌టికెట్‌ నెం, పాస్‌వర్డ్‌, డేట్​ ఆఫ్ బర్త్, క్యాప్చా కోడ్‌ తదితర వివరాలు నమోదు చేసి మాక్‌ అలాట్‌మెంట్‌ ఆర్డర్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.

షెడ్యూల్​ ప్రకారమే మాక్​ సీట్ల కేటాయింపు : రాష్ట్రంలోని 179 కళాశాలల్లో కన్వీనర్‌ కోటా కింద విద్యార్థులకు 89వేలకు పైగా సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా ఎప్‌సెట్‌-2026 కౌన్సెలింగ్‌ కోసం దాదాపు 94వేల మంది స్లాట్‌బుకింగ్‌ చేసుకున్నారు. అయితే, సీట్ల కోసం 88వేల మంది అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్లో ఆప్షన్లు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులు ఈ సాయంత్రం కాలేజీల వారీగా మాక్‌ సీట్ల అలాట్‌మెంట్‌ వివరాలను విడుదల చేశారు.

కాలేజీల వారీగా సీట్‌ అలాంట్‌మెంట్‌ వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్‌ చేయండి

తొలివిడత సీట్ల కేటాయింపు జులై 10న : ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం వచ్చే అవకాశమున్న సీటు నచ్చకున్నప్పటికీ, ఇతర కాలేజీల్లో మెరుగైన సీటు కోరుకుంటే ఆప్షన్లను పునఃసమీక్షించుకుని ప్రాధాన్య క్రమాన్ని విద్యార్థులు మార్చుకోవచ్చు. ఈ పునఃసమీక్ష కోసం జులై 5వ తేదీ నుంచి 7 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అభ్యర్థి ప్రాథమిక సీట్ల కేటాయింపులో మార్పులు అవసరం లేదని భావించినట్లయితే తొలుత ఇచ్చిన ఆప్షన్లనే పరిగణనలోకి తీసుకుని సీట్లను కేటాయిస్తారు. తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు జులై 10వ తేదీన వెల్లడిస్తామని, ప్రవేశాలకు 14 తుది గడువుగా ఉంటుందని ఇప్పటికే షెడ్యూల్‌లో పేర్కొన్నారు.

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Last Updated : July 4, 2026 at 10:47 PM IST

TAGGED:

TG EAPCET MOCK SEAT ALLOTMENT
ENGINEERING MOCK ALLOTMENT
టీజీ ఈఏపీ సెట్ మాక్ అలాట్‌మెంట్
TG EAPCET MOCK SEAT ALLOTMENT

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