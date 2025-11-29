ETV Bharat / state

దిల్లీ నుంచి ప్రముఖ కొరియర్స్​ ద్వారా డ్రగ్స్​ - 'ఈగల్'​ ఆపరేషన్​లో విస్తుపోయే నిజాలు

నైజీరియన్ల డ్రగ్​ నెట్​వర్క్​ - మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా చేస్తూ రూ.కోట్ల సంపాదన - నైజీరియన్ల డ్రగ్స్​ నెట్​వర్క్​పై కీలక ఆధారాల సేకరణ

Nigerian Drugs Gang Arrest Latest News
Nigerian Drugs Gang Arrest Latest News (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Nigerian Drugs Gang Arrest Latest News : దిల్లీలో తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్​ బ్యూరో (ఈగల్​) గురువారం చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్​ నైజీరియన్ల డ్రగ్​ నెట్​వర్క్​ను ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ రాజధాని నుంచి ప్రముఖ కొరియర్​ సర్వీస్​ల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మాదక ద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తూ సంపాదించిన సొమ్మును హవాలా మార్గంలో దేశం దాటిస్తున్న తీరుపై కీలక ఆధారాలను సేకరించింది. దిల్లీ పోలీసులు, నార్కోటిక్స్​ కంట్రోల్​ బ్యూరో (ఎస్​సీబీ) సహకారంతో ఈగల్​ బృందం ఈ దాడులు నిర్వహించగా, సుమారు రూ.3.5 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

డ్రగ్స్​ లావాదేవీలతో సంబంధం ఉన్న 107 బ్యాంకు ఖాతాలను పోలీసులు స్తంభింపజేశారు. దిల్లీ, గ్రేటర్​ నొయిడా, గ్వాలియర్​, విశాఖపట్నంలో గడువు ముగిసిన వీసాలపై ఉన్న 50 మంది నైజీరియన్లకు ఈ దందాతో సంబంధం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాలను అడ్డాగా చేసుకొని వీరు దందా సాగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 2 వేల మంది కస్టమర్లు, పెడ్లర్ల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఈగల్​ టీం గుర్తించారు.

Nigerian Drugs Gang Arrest Latest News
చెప్పు మధ్యలో డ్రగ్స్​ ప్యాకెట్​ (Eenadu)

తెల్లవారుజాము నుంచే ఆపరేషన్​ : ఈగల్​ బృందం దిల్లీ క్రైమ్​బ్రాంచ్​ పోలీసులు, ఎన్​సీబీతో కలిసి ఈనెల 27న తెల్లవారుజామున 4.30 గంటలకే దిల్లీలోని 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించాయి. పోలీసులు వెళ్లిన దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో చాలావరకు నైజీరియన్లు తలుపులు తెరవలేదు. ఈ సమయంలో నైజీరియన్లు డ్రగ్స్​ను దాయడంతో పాటు కమోడ్​లలో వేసి ఫ్లష్​ చేసినట్లు గుర్తించారు. పమేలా అనే ఉగాండా మహిళ అరగంట తర్వాత తలుపు తెరవడంతో బాత్రూంలో పరిశీలించగా కొంత మొత్తంలో పౌడరు, ఖాళీ కవర్లను గుర్తించారు.

ఆమె ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఫ్రిజ్​లో దాచిన 150 గ్రాముల కొకైన్​, 84 గ్రాముల మెథ్​పౌడర్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం నిందితుల్లో ఏడుగురిపై ఇదివరకే దిల్లీ క్రైమ్​ బ్రాంచ్​లో డ్రగ్స్​ కేసులు ఉన్నట్లు తేలింది. ఆపరేషన్​ క్రమంలో దిల్లీలో శ్రీమారుతి కొరియర్స్​, డీటీడీసీ ద్వారా ఎక్కువగా డ్రగ్స్​ను ఆర్డర్​ చేసిన వినియోగదారుల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఓ కొరియర్​ సర్వీస్​లో బుక్​ చేసిన దుస్తుల పార్సిల్​ను విప్పడంతో 160 గ్రాముల ఎండీఎంఏ లభ్యం అయింది. ఈ దందాలో సంపాదించిన సొమ్మును నిక్​ ముఠా 22 మందికి చెందిన 59 మ్యూల్​ ఖాతాల ద్వారా బదిలీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వీటిల్లోని 27 ఖాతాల ద్వారా 2,078 లావాదేవీల్లో రూ.7.88 కోట్ల నగదు బదిలీ చేసినట్లు గుర్తించారు.

ఏపీ విద్యార్థుల లింక్​లు బహిర్గతం : నైజీరియన్ల డ్రగ్​ దందాపై నిఘా ఉంచిన క్రమంలోనే ఈనెల 19న ముగ్గురు మహిళా అనుమానితులు దిల్లీ నుంచి విమానంలో వైజాగ్​కు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థులతో పాటు పార్వతీపురానికి చెందిన మరొకరికి డ్రగ్స్​ను సరఫరా చేసేందుకే వీరు వైజాగ్​ వెళ్లినట్లు స్పష్టమైంది. సర్వీస్​ అపార్ట్​మెంట్​లో బస చేసిన వీరు డ్రగ్స్​ను సరఫరా చేసిన అనంతరం రాత్రంతా మరో యువకుడితో కలిసి వినోదంలో మునిగినట్లు గుర్తించి అరెస్ట్​ చేశారు.

12 మంది హైదరాబాదీలపై ఆధారాలు : జనవరిలో హైదరాబాద్​ కొంపల్లి మల్నాడు రెస్టారెంట్​, ఆగస్టులో మహీంద్ర యూనివర్సిటీల్లో వెలుగు చూసిన డ్రగ్స్​ కేసుల ఆధారంగా నైజీరియన్ల నెట్​వర్క్​పై ముందుగా ఈగిల్​ బృందం నిఘా పెట్టింది. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్​ ఆర్డర్లు రాగానే దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి కొరియర్ల ద్వారా సరఫరా అవుతున్నట్లు గుర్తించింది. శ్రీమారుతి కొరియర్స్​, డీటీడీసీ, షిప్​రాకెట్​, ప్రొఫెషనల్​, బ్లూడార్ట్​, ఇండియాపోస్ట్​ తదితర 30 కొరియర్​ సర్వీసుల్లో దుస్తులు, కాస్మెటిక్స్​, పాదరక్షల్లాంటి వస్తువుల మాటున డ్రగ్స్​ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఆధారాలను సేకరించారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన 12 మంది కస్టమర్లు తరచూ ఇలా డ్రగ్స్​ కోసం ఆర్డర్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది.

దిల్లీలో 'ఈగల్' భారీ ఆపరేషన్ - హైదరాబాద్​ కేసు ఆధారంగా డ్రగ్స్​ రాకెట్​ గుట్టురట్టు

ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి డ్రగ్స్ అమ్మకాలు - డాక్టర్​ ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం

