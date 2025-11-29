దిల్లీ నుంచి ప్రముఖ కొరియర్స్ ద్వారా డ్రగ్స్ - 'ఈగల్' ఆపరేషన్లో విస్తుపోయే నిజాలు
నైజీరియన్ల డ్రగ్ నెట్వర్క్ - మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా చేస్తూ రూ.కోట్ల సంపాదన - నైజీరియన్ల డ్రగ్స్ నెట్వర్క్పై కీలక ఆధారాల సేకరణ
Published : November 29, 2025 at 12:00 PM IST
Nigerian Drugs Gang Arrest Latest News : దిల్లీలో తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో (ఈగల్) గురువారం చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్ నైజీరియన్ల డ్రగ్ నెట్వర్క్ను ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. దేశ రాజధాని నుంచి ప్రముఖ కొరియర్ సర్వీస్ల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మాదక ద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తూ సంపాదించిన సొమ్మును హవాలా మార్గంలో దేశం దాటిస్తున్న తీరుపై కీలక ఆధారాలను సేకరించింది. దిల్లీ పోలీసులు, నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎస్సీబీ) సహకారంతో ఈగల్ బృందం ఈ దాడులు నిర్వహించగా, సుమారు రూ.3.5 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డ్రగ్స్ లావాదేవీలతో సంబంధం ఉన్న 107 బ్యాంకు ఖాతాలను పోలీసులు స్తంభింపజేశారు. దిల్లీ, గ్రేటర్ నొయిడా, గ్వాలియర్, విశాఖపట్నంలో గడువు ముగిసిన వీసాలపై ఉన్న 50 మంది నైజీరియన్లకు ఈ దందాతో సంబంధం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాలను అడ్డాగా చేసుకొని వీరు దందా సాగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 2 వేల మంది కస్టమర్లు, పెడ్లర్ల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఈగల్ టీం గుర్తించారు.
తెల్లవారుజాము నుంచే ఆపరేషన్ : ఈగల్ బృందం దిల్లీ క్రైమ్బ్రాంచ్ పోలీసులు, ఎన్సీబీతో కలిసి ఈనెల 27న తెల్లవారుజామున 4.30 గంటలకే దిల్లీలోని 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించాయి. పోలీసులు వెళ్లిన దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో చాలావరకు నైజీరియన్లు తలుపులు తెరవలేదు. ఈ సమయంలో నైజీరియన్లు డ్రగ్స్ను దాయడంతో పాటు కమోడ్లలో వేసి ఫ్లష్ చేసినట్లు గుర్తించారు. పమేలా అనే ఉగాండా మహిళ అరగంట తర్వాత తలుపు తెరవడంతో బాత్రూంలో పరిశీలించగా కొంత మొత్తంలో పౌడరు, ఖాళీ కవర్లను గుర్తించారు.
ఆమె ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఫ్రిజ్లో దాచిన 150 గ్రాముల కొకైన్, 84 గ్రాముల మెథ్పౌడర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం నిందితుల్లో ఏడుగురిపై ఇదివరకే దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్లో డ్రగ్స్ కేసులు ఉన్నట్లు తేలింది. ఆపరేషన్ క్రమంలో దిల్లీలో శ్రీమారుతి కొరియర్స్, డీటీడీసీ ద్వారా ఎక్కువగా డ్రగ్స్ను ఆర్డర్ చేసిన వినియోగదారుల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఓ కొరియర్ సర్వీస్లో బుక్ చేసిన దుస్తుల పార్సిల్ను విప్పడంతో 160 గ్రాముల ఎండీఎంఏ లభ్యం అయింది. ఈ దందాలో సంపాదించిన సొమ్మును నిక్ ముఠా 22 మందికి చెందిన 59 మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా బదిలీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వీటిల్లోని 27 ఖాతాల ద్వారా 2,078 లావాదేవీల్లో రూ.7.88 కోట్ల నగదు బదిలీ చేసినట్లు గుర్తించారు.
ఏపీ విద్యార్థుల లింక్లు బహిర్గతం : నైజీరియన్ల డ్రగ్ దందాపై నిఘా ఉంచిన క్రమంలోనే ఈనెల 19న ముగ్గురు మహిళా అనుమానితులు దిల్లీ నుంచి విమానంలో వైజాగ్కు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థులతో పాటు పార్వతీపురానికి చెందిన మరొకరికి డ్రగ్స్ను సరఫరా చేసేందుకే వీరు వైజాగ్ వెళ్లినట్లు స్పష్టమైంది. సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లో బస చేసిన వీరు డ్రగ్స్ను సరఫరా చేసిన అనంతరం రాత్రంతా మరో యువకుడితో కలిసి వినోదంలో మునిగినట్లు గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
12 మంది హైదరాబాదీలపై ఆధారాలు : జనవరిలో హైదరాబాద్ కొంపల్లి మల్నాడు రెస్టారెంట్, ఆగస్టులో మహీంద్ర యూనివర్సిటీల్లో వెలుగు చూసిన డ్రగ్స్ కేసుల ఆధారంగా నైజీరియన్ల నెట్వర్క్పై ముందుగా ఈగిల్ బృందం నిఘా పెట్టింది. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్ ఆర్డర్లు రాగానే దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి కొరియర్ల ద్వారా సరఫరా అవుతున్నట్లు గుర్తించింది. శ్రీమారుతి కొరియర్స్, డీటీడీసీ, షిప్రాకెట్, ప్రొఫెషనల్, బ్లూడార్ట్, ఇండియాపోస్ట్ తదితర 30 కొరియర్ సర్వీసుల్లో దుస్తులు, కాస్మెటిక్స్, పాదరక్షల్లాంటి వస్తువుల మాటున డ్రగ్స్ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఆధారాలను సేకరించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన 12 మంది కస్టమర్లు తరచూ ఇలా డ్రగ్స్ కోసం ఆర్డర్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది.
