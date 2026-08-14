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పోలీసులపైకి కుక్కను వదిలి - స్క్రూ డ్రైవర్​తో దాడి చేసి : అర్ధరాత్రి గంజాయి బ్యాచ్ బీభత్సం

బాలానగర్‌లో మరో గంజాయి ముఠా గుట్టురట్టు - నిందితుల నుంచి 14 కిలోల గంజాయి, బైకులు, కార్లు స్వాధీనం - వాట్సప్ సమాచారం ద్వారా డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు గుర్తింపు

Telangana EAGLE Team
Telangana EAGLE Team (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 10:49 AM IST

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EAGLE Force Raids in Hyderabad : అర్ధరాత్రి బాలానగర్‌లో గంజాయి ముఠా కోసం వెళ్లిన పోలీసులకు నిందితులు చుక్కలు చూపించారు. పోలీసులపైకి కుక్కలను ఉసిగొల్పి ఓ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై స్క్రూడ్రైవర్‌తో దాడి చేసి భవనాలపై నుంచి దూకుతూ పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించారు. మూడంతస్తుల భవనం మీద నుంచి దూకిన నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకోవడంతో హై డ్రామాకు తెరపడింది.

ఏపీలోని పాడేరుకు చెందిన దుర్గాప్రసాద్‌, కమలాకర్‌, కిరణ్‌ అన్నదమ్ములు. కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్‌కు వచ్చి బాలానగర్‌లో స్థిరపడ్డారు. వినాయక్‌నగర్‌లోని ఓ ఇంట్లో ఉంటూ కేటరింగ్‌ కోసం యువకులను పంపిస్తున్నారు. పైకి మాత్రం కేటరింగ్‌ చేసేవారికి సహకరిస్తున్నా, తెరవెనక మాత్రం గంజాయి దందా సాగించారు. బాలానగర్‌లో భారీగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్న సమాచారంతో ఈగల్‌ బృందం నాలుగు నెలలుగా నిఘా పెట్టింది. 2022 నుంచి గంజాయి దందా సాగిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.

పోలీసులపైకి కుక్కను వదిలి - స్క్రూ డ్రైవర్​తో దాడి చేసి : అర్ధరాత్రి గంజాయి బ్యాచ్ బీభత్సం (ETV Bharat)

చిన్న పొట్లాలుగా మార్చి : ఆంధ్ర-ఒడిశా బార్డర్ నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి చిన్న పొట్లాలుగా మార్చి వాట్సప్‌ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుంటున్నట్లు గుర్తించారు. ఓల్డ్‌ ఎయిర్‌పోర్టు రోడ్డులో డెడ్‌ డ్రాప్‌ పద్ధతిలో గంజాయి పెట్టి ఫొటోలు, లొకేషన్‌ పంపించి వినియోగదారులకు పంపించే వారని పోలీసులు తెలిపారు. 40 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, ఈ నెల 11న అర్ధరాత్రి నిందితుల ఇంటిపై ఈగల్‌ బృందం దాడి చేసింది.

ఇన్‌స్పెక్టర్‌ మల్లేశ్‌ చేతిపై : అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు పోలీసులు ఇంట్లోకి వెళ్లగానే నిందితులు పెంపుడు కుక్కను ఉసిగొల్పారు. కుక్క ఓ కానిస్టేబుల్‌ను కరవగా నిందితులు పోలీసుపై దాడి చేసి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇద్దరు పట్టుబడగా మరో నిందితుడు కిరణ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ మల్లేశ్‌ చేతిపై స్క్రూ డ్రైవర్‌తో దాడి చేసి భవనాలపైకి ఎక్కాడు.

సినీ ఫక్కీ తరహాలో ఓ భవనం నుంచి మరో భవనంపైకి దూకుతూ తప్పించుకునేందుకు యత్నించాడు. మూడు అంతస్తుల భవనం పైనుంచి దూకడంతో గాయాలు కాగా, పోలీసులు అతడిని పట్టుకొని అదుపులోకి తీసుకొని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇంట్లో చేసిన సోదాల్లో 14.5 కిలోల గంజాయి, కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల్లో ఎయిర్‌ గన్ లభ్యమైనట్లు ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ ఎస్పీ గిరిధర్‌ తెలిపారు.

గంజాయి దందా కంటే పోలీసులతో నిందితులు కలిగి ఉన్న సంబంధాలే ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి. బాలానగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లోని ఓ ఎస్సై, ఐదుగురు కానిస్టేబుళ్లతో గంజాయి గ్యాంగ్‌కు సన్నిహిత సంబంధాలున్నట్లు ఈగల్‌ దర్యాప్తులో తేలినట్లు సమాచారం. ఈ నెల 11న నిందితుల ఇంట్లో జరిగిన మద్యం పార్టీలో ఓ కానిస్టేబుల్‌ పాల్గొని తన మ్యాన్‌ప్యాక్‌ను అక్కడే మర్చిపోవడంతో గంజాయి గ్యాంగ్‌ పోలీసుల సంబంధాల బాగోతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ మ్యాన్‌ప్యాక్‌ను ఈగల్‌ బృందం స్వాధీనం చేసుకుంది. తనిఖీలకు వస్తే ముందుగానే నిందితులకు పోలీసులు సమాచారం ఇస్తున్నట్లు ఈగల్‌ అనుమానిస్తోంది. నిందితులు దుర్గాప్రసాద్‌, కమలాకర్‌, కిరణ్‌పై పోలీసులు రెండు కేసులు నమోదు చేశారు. గంజాయి విక్రయాలపై ఈగల్‌ కేసు నమోదు చేయగా పోలీసులపై దాడి, ఆత్మహత్యాయత్నంపై బాలానగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో మరో కేసు నమోదైంది.

"బేగంపేటలోని పాత ఎయిర్​పోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఓ వ్యక్తి గంజాయి వేస్తున్నాడనే సమాచారంతో అక్కడ మా టీం నిఘా పెట్టింది. అనంతరం అక్కడికి అనుమానాస్పద వ్యక్తి రావడం, కింద పడేసిన ఓ ప్యాకెట్ తీసుకున్నప్పుడు మా సిబ్బంది అతడిని విచారించారు. అతని వద్ద 50 గ్రాముల గంజాయి ఉంది. ఆ గంజాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసుకుని వెంటనే రైడ్​ చేశాం" -గిరిధర్, ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్పీ

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Last Updated : August 14, 2026 at 10:49 AM IST

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EAGLE FORCE IN HYDERABAD
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తెలంగాణలో ఈగల్ టీం
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