ఆగ్రాలో సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ - ఆటకట్టించిన తెలంగాణ ఈగల్ టీం
డ్రగ్స్ తయారీ ముఠా గుట్టును ఛేదించిన పోలీసులు - దేశరాజధాని సమీపంలో భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన తెలంగాణ ఈగల్ టీం - రాజస్థాన్లో ఇద్దరు, ఆగ్రా జిల్లాలో ఒకరి అరెస్టు
Published : March 9, 2026 at 1:23 PM IST
Drug Network Exposed By EAGLE Team : సింథటిక్ మాదకద్రవ్యాలు(డ్రగ్స్) తయారుచేసి పలు రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేస్తున్న ముఠా కోసం తెలంగాణ ఈగల్ టీం భారీ ఆపరేషన్ను ఆగ్రాలో చేపట్టింది. హైదరాబాద్ నగరంలో ముడిసరుకు కొనుగోలు చేసి ఆగ్రాలో మెఫిడ్రిన్ అనే మత్తుపదార్థాన్ని తయారు చేస్తున్న ముఠా గుట్టును రట్టుచేశారు. ఈగల్ టీం ఇచ్చిన సమాచారంతో రాజస్థాన్లో పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను, ఖందౌలీ పోలీసులు ఒకరిని అరెస్టు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా నిందితులు గతంలో అధ్యాపకులు(లెక్చరర్లు)గా పనిచేసినట్లుగా పోలీసుల విచారణలో గుర్తించారు. తెలంగాణ ఈగల్ టీం పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారంతో మత్తుదార్థాల తయారీకి ఉపయోగించిన 886 లీటర్ల ముడి పదార్థాలు, వస్తువులను ఖందౌలీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ఈగల్ పోలీసులు తెలిపారు.
లెక్చరర్ డ్రగ్స్ పాఠాలు : యూపీలోని ఆగ్రా జిల్లా ఖందౌలీకి చెందిన మనోజ్కుమార్ దివ్యాంగుడు. అతడు బీఈడీ, ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ విద్యను పూర్తిచేసి గతేడాది(2025) వరకు అధ్యాపకుడిగా పనిచేశాడు. జోధ్పూర్లో జూనియర్ లెక్చరర్గా పనిచేసే సమయంలో సహోద్యోగైన వీరేంద్రస్వామితో పరిచయం పెరిగింది. గత మార్చిలో జాబ్ను వదిలేసిన మనోజ్కు వీరేంద్రస్వామి కాల్చేసి ఎండీఎంఏ మాదకద్రవ్యాన్ని తయారుచేద్దామని, తనకు సహకరిస్తే భారీగా డబ్బు సంపాదించొచ్చని ఆశచూపించాడు.
మనోజ్ కుమార్ అంగీకరించడంతో ఇద్దరూ గతేడాది హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చారు. షాద్నగర్లోని నేషనల్ హైవే సమీపంలో ఓ రూం అద్దెకు తీసుకున్నారు. 15 రకాల ముడిపదార్థాలను సేకరించి నెలపాటు డ్రగ్ను తయారు చేసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ సాధ్యపడలేదు. దీంతో మనోజ్ రాజస్థాన్కు వెళ్లిపోయి ఓ స్కూల్లో టీచర్గా చేరాడు. వీరేంద్రస్వామి అతడి స్నేహితుడు మనీశ్ మనోజ్తో మళ్లీ సంప్రదించాడు. ఖందౌలీలోని రామ్నగర్లో ముగ్గురూ కలిసి ముడిపదార్థాలతో డ్రగ్స్ తయారీని ప్రారంభించగా తొలిసారిగా 100 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్ ఉత్పత్తి అయ్యింది.
మనోజ్కు పదివేల రూపాయలు చెల్లించి వీరేంద్ర, మనీశ్ సరుకును ఇతరులకు అమ్మాడు. గత అక్టోబరులో వీరేంద్ర, మనీశ్ మరోసారి మనోజ్ ఇంటికి భారీగా డ్రగ్స్ తయారీకి సంబంధించిన ముడిపదార్థాలతో వెళ్లారు. రూ.3.5 లక్షలిచ్చి బెంగళూరులోని డీకెహళ్లి అడ్రస్తో ఒక జీఎస్టీ నంబరు ఇచ్చారు. ఈ చిరునామా, జీఎస్టీ నంబరుతో రాజస్థాన్లోని అంబాలా వెళ్లి డ్రగ్స్ తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాలు ఆర్డర్ తీసుకోవాలని సూచించగా మనోజ్ కుమార్ అలాగే చేశాడు. అనంతరం ఖందౌలీలో ఓ దుకాణాన్ని అద్దెకు తీసుకుని నవంబరులో తొలిసారి 10 కిలోల మెఫిడ్రిన్ తయారుచేసి రాజస్థాన్లో సరఫరా చేశాడు. అందుకుగాను రూ.15 లక్షలు వాటాగా తీసుకున్నాడు. ఈ మెఫిడ్రిన్ రాజస్థాన్ నుంచి పలు రాష్ట్రాలకు చేరుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న తెలంగాణ ఈగల్ ఇన్స్పెక్టర్ రమేశ్రెడ్డి టీం రెండ్రోజుల క్రితం ఖందౌలి జిల్లాకు బయలుదేరి వెళ్లింది. స్థానిక పోలీసుల సాయంతో మనోజ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈగల్ బృందం సీక్రెట్ ఆపరేషన్ : ఆగ్రాలో మత్తుపదార్థాల తయారీ వెనుక గుట్టు కనిపెట్టడానికి తెలంగాణ ఈగల్ బృందం కొన్నివారాల పాటు రహస్యంగా పనిచేసింది. కూకట్పల్లిలోని ఓ కంపెనీ నుంచి కొంతమంది ముడి సరుకును భారీగా కొనుగోలు చేయడంపై అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. సంబంధిత కంపెనీ యజమానిని సంప్రదించి కొనుగోలు చేస్తున్న వారి వివరాల గురించి ఆరా తీశారు. గిరీశ్థాపర్ పేరుతో గత సెప్టెంబరులో వందల కిలోల ముడిసరకు ఆర్డర్ చేసినట్లు అతడు వివరించాడు. మొత్తం మూడుసార్లు మనీశ్, గిరీశ్ దిల్లీ, గుజారాత్లలో కచ్, కర్ణాటకలో చిత్రదుర్గ్ జిల్లా తదితర ప్రాంతాలకు 300 కిలోల ముడిసరకును డెలివరీ తీసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై అనుమానం కలిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా ఖందౌలీలో మనోజ్తో డ్రగ్స్ తయారు చేయించిన వీరేంద్రస్వామి గిరిశ్ థాపర్ ఒక్కరేనని అని విచారణలో తేలింది. గిరీశ్, మనీశ్, శిశుపాల్, సుమీత్ ఈ మత్తుపదార్థాల తయారు చేస్తుండగా రాజస్థాన్ జోధ్పూర్కు చెందిన రాజు వీరికి ఆదేశాలిస్తున్నట్లుగా విచారణలో తేలింది.
నకిలీ అడ్రస్, పేర్లతో దందా : ఇదిలా ఉండగా ముఠా సభ్యులు నకిలీ అడ్రస్, పేర్లతో ఈ దందాకు పాల్పడుతున్నట్లుగా వెల్లడైంది. మనీశ్ గతంలో మెదక్ జిల్లాలోని చేగుంటలోని వల్లూరులో జోధ్పూర్ దాబా నడిపినట్లు వీరేంద్ర, శిశుపాల్, రాజు హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే ఉండేవారని విచారణలో తేలింది. వీరేంద్రస్వామి గురించి ఆరా తీసిన ఈగల్ టీం పోలీసులు రాజస్థాన్ కోట జిల్లాలోని హనుమాన్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన వాడిగా గుర్తించి అక్కడి పోలీసులకు సమాచారమివ్వగా వీరేంద్ర, మనీశ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
