పబ్బులు, ఫామ్​హౌస్​లపై పోలీసుల నిఘా - అప్రమత్తమైన మత్తుప్రియులు

ఫామ్ హౌస్​లు, పబ్బులకెళ్లే పలువురు ప్రముఖులు అప్రమత్తం - డ్రగ్స్​ కొనుగోలు, వాడేటప్పుడు ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న వైనం - డ్రగ్స్‌ కావాలంటే ముంబయి, బెంగళూరు, గోవాల్లోని పెడ్లర్స్‌కు సమాచారం

Police Crack Down on Drugs
Police Crack Down on Drugs
Published : March 18, 2026 at 7:33 AM IST

Police Crack Down on Drugs : పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గేందుకు పరుగులు, ముందుకెళ్లే క్రమంలో ఎదురయ్యే ఆటుపోట్లు, జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలనే ఆలోచనలు, కొత్త కొత్త పరిచయాలు, కారణాలేవైనా వయోబేధం లేకుండా సినీ, బుల్లి తెర, రాజకీయ ప్రముఖులు మత్తుకు దగ్గరవుతున్నారు. డ్రగ్స్‌ను కొనేటప్పుడు, వాడేటప్పుడు ఎక్కడా తమ ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. మొయినాబాద్‌లోని రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌస్​లో జరిగిన ఘటనతో మత్తుప్రియులతో పాటు పెడ్లర్లు అప్రమత్తమైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
డ్రగ్స్​ సరఫరా ముఠాలపై పోలీసుల నిఘా : మత్తుపదార్థాల సరఫరా కేసులో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఓ పెడ్లర్ ఫోన్లో కొందరు సినీ, బుల్లితెర నటుల ఫోన్ నెంబర్లున్నాయి. వారితో అతడు సన్నిహితంగా దిగిన ఫొటోలు కనిపించాయి. వారితో ఎలా పరిచయమని ప్రశ్నిస్తే కస్టమర్స్ అంటూ సమాధానమిచ్చాడు. బెంగళూరు నుంచి సరుకు తీసుకొచ్చి ఏజెంట్ ద్వారా చేరవేస్తామని నిందితుడు చెప్పాడు. కానీ వారంతా మాదకద్రవ్యాలు కొనుగోలు చేసినట్టు, వాడినట్టు ఎక్కడా ఆధారాలు లభించలేదు. దీంతో ఏమీ చేయలేయని పరిస్థితి అంటూ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

సమాజంలో ఉన్నతస్థాయిలో ఉన్నామనే విచక్షణ మరచి తప్పటడుగులు వేస్తున్నారని పలుకుబడితో కేసునుంచి బయటపడగలమనే ధీమాతో విచ్చలవిడిగా వ్యవహరిస్తున్నారని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఆందోళన వ్యక్తంచేయటం పరిస్థితికి అద్దంపడుతోంది. ఇటీవల మొయినాబాద్ అజీజ్‌నగర్‌లోని మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌస్ డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీ నేఫథ్యంలో ఈగల్ బృందం దాడిచేసింది. ఆ దాడితో ఫామ్ హౌస్​లు, పబ్బుల్లో మత్తు పార్టీలకు వెళ్తున్న వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు అప్రమత్తమైనట్టు తెలిసింది. డ్రగ్స్ సరఫరా ముఠాలపై పోలీసు నిఘా పెరిగిందనే సమాచారంతో కొందరు ఫోన్లు సైతం స్విచ్చాఫ్ చేసుకున్నట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం.
పనిచేసేవారిని పావులుగా వాడుకుంటూ : పోలీసులకు పట్టుబడిన నైజీరియన్లు, అంతరాష్ట్ర డ్రగ్ పెడ్లర్స్‌లో ప్రముఖుల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో వాచ్‌మెన్‌, సహాయకుల ఫోన్ నెంబర్లు బయటపడుతున్నాయి. వీరంతా నెల సంపాదనను ఒక్క డోసు కోసం ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారని పోలీసులు ఆరా తీస్తే కొత్తకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. తమ ఆనవాళ్లు బయటపడకుండా ఉండేందుకే తమ వద్ద పనిచేసే వారిని ప్రముఖులు పావులుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని తేలింది. ప్రత్యేక సందర్భాలు, వీకెండ్ పార్టీలు, వ్యక్తిగత వినియోగానికి కావాల్సిన డ్రగ్స్ కోసం ముంబై, బెంగళూరు, గోవాల్లోని ప్రధాన పెడ్లర్స్‌కు సమాచారమిస్తున్నారు. వారి నుంచి సబ్​పెడ్లర్స్, కొరియర్ ద్వారా వీరికి అందుతున్నాయి. ఆ లావాదేవీలకు ప్రముఖులు తమ వద్ద పనిచేసే వారి ఫోన్ నెంబర్లు, యూపీఐ ఖాతాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ పార్శిల్ ఎవరి కోసం రప్పించారనే వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. వాటిలో మత్తు పదార్థాలున్నట్టు అధికశాతం మంది పనివాళ్లకి కనీసం తెలియదని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

డ్రగ్​పెడ్లర్​ వద్ద బుల్లితెర నటుల నెంబర్లు : ఇటీవల పోలీసులు డిపోర్టేషన్ చేసిన నైజీరియన్ వద్ద స్థిరాస్తి, ఐటీ, ఫార్మాకంపెనీల యజమానుల ఫోన్ నెంబర్లను గుర్తించారు. వాటిని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నిస్తే స్విచ్ఛాప్ అయ్యాయి. వాటిపై తమ సంస్థ పేరుతో అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగులకు ఆ సిమ్‌లు కేటాయించామని ఒక ఫార్మా యజమాని స్పందించినట్టు తెలిసింది. పాతబస్తీకి చెందిన ఒక డ్రగ్ పెడ్లర్ వద్ద బుల్లితెర నటీనటుల ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తించారు. వారికి నేరుగా మత్తుపదార్థాలు ఇవ్వలేదని వారి వద్ద పనిచేసే సహాయకులకు పార్శిల్ ఇస్తుంటామని విచారణలో అంగీకరించినట్టు సమాచారం.
మత్తుపదార్థాల కట్టడిలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించటంతో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. డ్రగ్స్ స్మగర్లు, పెడ్లర్ల ఫోన్లలో లభించే నెంబర్లు, వివరాల ఆధారంగా జాబితా సిద్ధం చేస్తున్నారు. చిట్టాలోని కొనుగోలుదారులకు నోటీసులు జారీచేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం. గతంలో మత్తుపదార్థాలు ఉపయోగించి పట్టుబడిన వారిపై తాజాగా నిఘా పెంచారు. వారి కదలికలు, ప్రైవేటు పార్టీల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నట్టు తెలిసింది.
మొయినాబాద్ డ్రగ్స్‌ కేసులో సిట్ - నిందితులను కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్
మిత్ర బంధం - 'మత్తు' బంధం : నేపథ్యాలు వేరు, వ్యాపారాలు మాత్రం సేమ్ - గతంలోనూ ఇలాంటి పార్టీలు!

