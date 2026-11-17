ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి హైదరాబాద్కు ఈ సిగరెట్లు - కొరడా ఝులిపిస్తున్న ఈగల్ ఫోర్స్
Telangana Eagle Force on E Cigarettes: హైదరాబద్లో ఈ సిగరెట్ల దందాను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. చిన్న వయసులోని దీనికి అలవాటు పడుతున్నట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
Published : November 17, 2026 at 9:41 PM IST
సిగరెట్ ఆరోగ్యానికి హానికరం అయితే యువత ఎక్కువగా ఈ-సిగరెట్ తాగుతున్నారు. ఇది పూర్తిగా నిషేధం. 2019లో కేంద్రం ఈ-సిగరెట్ని నిషేధించింది. అయినప్పటికీ ఈ సిగరెట్ వేప్ రకరకాల ఫ్లేవర్లు, ఆకర్షణీయమైన రంగులు వేల సంఖ్యలో పఫ్స్ వస్తాయంటూ ప్రచారం. కొత్త అనుభూతి పేరుతో యువత, కళాశాల విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్రమార్కులు కోట్ల రూపాయల దందా సాగిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఔట్లెట్స్ ద్వారా నిషేధిత ఈ సిగరెట్లను జోరుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఎక్కువగా వీటిని ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్ముతున్నారు. ఆర్డర్లు వచ్చిన వెంటనే కస్టమర్లకు ర్యాపిడో, యూబర్, పోర్టర్ తదితర సర్వీసుల ద్వారా చేరుస్తున్నారు.
ఒక్కో వేప్ 2,800 నుంచి రూ.4 వేల వరకు విక్రయం
ప్రధానంగా చైనా, దుబాయ్ నుంచి ఈ సిగరెట్లు వివిధ మార్గాల ద్వారా హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవి కేరళం, కర్ణాటక, ముంబై లింకులతో నగరానికి చేరుతున్నాయి. వాట్సాప్ ఆర్డర్లు, ఆన్లైన్ పేమెంట్లు, డోర్ డెలివరీలతో సాగుతున్న ఈ దందాను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ నడుం బిగించింది. నిషేధిత ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలపై నిఘా పెట్టిన ఈగల్ ఫోర్స్ సైబరాబాద్ పరిధిలోని రాయదుర్గంలో దాడి చేసింది. రాయదుర్గం పోలీసులతో కలిసి స్మోకిన్ స్పాట్ అనే అవుట్లెట్ లో తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఈ దాడిలో షాప్ మేనేజర్ అబూబకర్ సిద్ధిఖీని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అతని నుంచి 46 ఈ సిగరెట్లు, 49 విదేశీ సిగరెట్ ప్యాకెట్లు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లు, రెండు డిజిటల్ పేమెంట్ స్కానర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కేరళంకు చెందిన మహమ్మద్ షరీఫ్ ఈ షాప్ యజమానిగా ఉన్నాడు. నెలకు రూ.25 వేల జీతంతో సిద్ధిఖీని మేనేజర్గా నియమించినట్లు బయటపడింది. మరోవైపు కేరళంకు చెందిన అర్షద్ అనే వ్యక్తి ఈ షాప్కు వేప్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అతను ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లోనే దాదాపు 107 వేప్స్ విక్రయించినట్లు తేలింది. ఒక్కో వేప్ను 2,800 నుంచి రూ.4 వేల వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కేవలం రాయదుర్గంలోనే కాదు. సైనిక్పురి, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లోనూ నిషేధిత ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సైనిక్పురిలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో 39 నిషేధిత ఈ సిగరెట్లు, మూడు మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక పేమెంట్ స్కానర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షాప్ యజమాని ఉబైస్, అక్కడ పనిచేస్తున్న హుస్సైనర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బెంగళూరులోని స్మోక్ షాప్ పరిచయాల ద్వారా సరఫరా లింకులు ఏర్పడినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. మాదాపూర్లోని స్మార్ట్ స్మోక్ గిఫ్ట్స్, స్మోక్ ఆన్ వైబ్స్ షాపులపైనా దాడులు జరిగాయి. తనిఖీల్లో 152 ఈ-సిగరెట్లు, 34 విదేశీ సిగరెట్ ప్యాకెట్లు, మూడు పేమెంట్ స్కానర్లు, నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముగ్గురు ఉద్యోగులను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ రెండు షాపులకు సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో సుమారు రూ.2.31 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. సుమారు 351 మంది కొనుగోలుదారుల వివరాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. వీరిలో 130 మంది హైదరాబాద్కు చెందినవారిగా గుర్తంచారు.
ఈ సిగెరట్లకు అలవాటు పడుతున్న యువత
అక్రమార్కులు ఔట్లెట్స్ ద్వారా వీటిని అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. గత రెండు నెలల్లో 11 ఔట్లెట్స్ మీద దాడులు చేసిన పోలీసులు 1600 ఈ సిగెరట్లను పట్టుకున్నారు. వీటిని విక్రయించే వారు వాట్సప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా తమ పని కానిస్తున్నారు. కస్టమర్లకు ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ఒకసారి దీనికి అలవాటు పడితే వ్యసనపరులుగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అక్రమార్కులకు సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాలు పోలీసులు జప్తు చేస్తున్నారు. మాదాపూర్లోని ఔట్లెట్ యజమాని బ్యాంకు ఖాతాలో రెండు నెలల్లో రూ.2 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిగాయని అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ వ్యాపారం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నట్టు లావాదేవీలను బట్టి అర్దమవుతోంది. ఈ సిగరెట్ల విక్రేతల ఆర్ధిక మూలాలపై కూడా పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల వయసు గల వారే ఎక్కువగా దీనికి అలవాటు పడుతున్నట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ సిగెరట్లలో నికోటిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వలన మెదడు, నరాలపై పెను ప్రభావం. దీని బారిన పడిన వారికి నిద్రలేమీ సమస్యలు కూడా వస్తాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సిగరెట్ల బారిన పడితే అనారోగ్యం బారిన పడడంతో పాటు ప్రాణాంతకంగా కూడా పరిణమించే ముప్పు ఉందని యువత వీటికి దూరంగా ఉండాలని ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
సైనిక్పురిలో తీగలాగితే - అంతర్జాతీయ డొంక కదిలింది - ఈ-సిగరెట్ల ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్
హైదరాబాద్లో విస్తృతంగా ఈ-సిగరెట్ల దందా - విక్రయాలపై నిఘా పెట్టిన 'ఈగల్'