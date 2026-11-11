మత్తు ముఠాల వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోన్న 'ఈగల్' - 'ఫాలో ద మనీ'తో రూ.100 కోట్ల ఆస్తుల జప్తు
Eagle Force Raids in Hyderabad : ఈగల్ టీమ్స్ వరుస దాడులతో వందల మందిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. మత్తు ముఠాలకు చెమటలు పట్టిస్తున్న అధికారులు, నిందితుల ఆర్థిక మూలాలపై కొరడా ఝుళిపిస్తున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 2:09 PM IST
తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ వరుస దాడులతో మత్తు ముఠాలను హడలెత్తిస్తోంది. గ్రాము మత్తు పదార్థం దొరికినా సరే అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఎవరు సప్లై చేశారు? అమ్మేదెవరు? కొనేదెవరు? అని ఇలా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తూ నిందితులకు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తోంది.
దిల్లీ, ముంబయి, ఒడిశా, గోవా, బెంగళూరు తదితర రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో వరుసగా ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తూ నిందితుల్ని వేగంగా అరెస్టు చేస్తోంది. తాజాగా ఫతేనగర్లో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఓ వృద్ధురాలిని అరెస్టు చేసింది. ఆమె దగ్గర గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్న 70 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ఏడాది దాదాపు 800 మంది మత్తు పదార్థాలు వినియోగించినట్లు గుర్తించారు.
బాలానగర్లో 10 గ్రాముల గంజాయితో ఒకరు పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. వారి దగ్గర కొంటున్న 230 మంది పైన పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు. గంజాయి ఒడిశా నుంచి వస్తున్నట్లు విషయం బయటపడింది. ఈగల్ స్పెషల్ టీం అక్కడికి వెళ్లి ఐదుగురిని అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చారు. చిన్న మొత్తంలో స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి ఆధారంగా 240 మందిపై ఈగల్ అధికారులు కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం.
రాజధాని హైదరాబాద్పై ప్రధాన దృష్టి
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా డ్రగ్స్ తయారీ, రవాణా జరుగుతున్నట్లు ఈగల్ దర్యాప్తులో బయటపడింది. నిందితులు హైదరాబాద్ నగరంలోని ఖాయిలాపడ్డ ఫ్యాక్టరీల్లో గుట్టుగా డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇటీవల బీబీనగర్ కేసు దీనికి ఉదాహరణగా చూడొచ్చు. బీబీనగర్లో 27.2 కిలోల మెఫిడ్రిన్, 56.98 కిలోల అసిటిన్ లభించడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించగా కొండమడుగులోని వేటుకూరి ల్యాబ్స్, మౌలాలిలోని ఎస్ఎం ల్యాబ్స్లలో డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించి వాటిని మూసేశారు.
ఆస్తులపైనా నజర్
మత్తు పదార్థాల కేసుల్లో నిందితులు జైలు నుంచి బయటకొచ్చాక మళ్లీ అదే దందా మొదలు పెడుతున్నారు. ఇటీవల వరుసగా డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడే నిందితుల ఆర్థిక మూలాలను ఈగల్ మెల్లిమెల్లిగా దెబ్బతీస్తోంది. ఇందుకోసం 'ఫాలో ది మనీ' అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. నిందితులు సంపాదించిన ఆస్తుల వివరాలను సేకరించి సఫేమా చట్టం కింద జప్తు చేస్తోంది. 2024 నుంచి ఇప్పటివరకూ రూ.100 కోట్ల ఆస్తుల్ని జప్తు చేసినట్లు ఈగల్ అధికారులు తెలిపారు. 171 మంది నిందితుల ఆస్తుల వివరాలు సేకరించాలని ఈగల్ అధికారులు పోలీస్ శాఖలోని పలు యూనిట్లకు లేఖలు పంపారు.
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