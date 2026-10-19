సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన 'ఈగల్' - 11 మంది నిందితులు అరెస్ట్!
తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ ముఠా గుట్టురట్టు చేశారు. అంతర్రాష్ట్ర సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ, సరఫరా నెట్వర్క్ను ఛేదించారు.
Published : October 19, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:56 PM IST
Syntetic Drug Manufacturing Gang Busted By Eagle : మాదకద్రవ్యాల కట్టడి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్(ఎలైట్ యాక్షన్ గ్రూప్ ఫర్ డ్రగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్) మరో కేసును చేధించింది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర కేంద్రంగా సాగుతున్న అంతర్రాష్ట్ర సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ, సరఫరా రాకెట్ను ఈగిల్ ఫోర్స్ బట్టబయలు చేసింది. మహారాష్ట్రలోని గోండియా జిల్లాలో రహస్యంగా నడుపుతున్న డ్రగ్ తయారీ ప్రయోగశాలను గుర్తించడంతో పాటు, కెమికల్ సప్లయర్లు, ల్యాబ్ నిర్వాహకులు, రవాణాదారులతో కూడిన భారీ నెట్వర్క్ను వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 11 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా మరో 13 మంది పరారీలో ఉన్నారని ఈగల్ పోలీసులు తెలిపారు.
ఇదీ కేసు నేపథ్యం
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా బీబీనగర్ పోలీసులు ఈఏడాది ఆగస్టు 8న కొండమడుగు నుంచి నాగ్పూర్ వైపు వెళ్తున్న ఓ వైట్ టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారును ఆపి తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో కారులో 27.2 కేజీల మెఫెడ్రోన్ 56.98 కేజీల అసిటోన్ లభించడంతో చేతన్ మధుకర్ మేష్రామ్, ముజమ్మిల్ హక్, ఆకాశ్ అశోక్ గవాండే ముగ్గురిన్ని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారించారు బీబీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ కేసులో అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల హస్తం ఉన్నట్లు తేలడంతో దర్యాప్తును ఈగల్ ఫోర్స్కు బదిలీ చేశారు.
ఈగల్ బృందం జరిపిన సోదాల్లో కీలక మలుపు
తెలంగాణలోని కొండమడుగు వద్ద ఉన్న వెటుకూరి ల్యాబ్స్, హైదరాబాద్ మౌలానా అలీలోని ఎస్ఎమ్ ల్యాబ్స్లతో పాటు మహారాష్ట్రలోని రహస్య ల్యాబ్లతో వీరికి సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఈగల్ పోలీసులు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ తయారీకి అత్యంత కీలకమైన ప్రొపియోనైల్ క్లోరైడ్ వంటి రసాయనాలను అక్రమంగా సేకరించి రవాణా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈగల్ ఫోర్స్ బృందం మహారాష్ట్రలో జరిపిన సోదాల్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. గోండియా జిల్లా, తిరోడా తాలూకాలోని మారెగావ్ గ్రామంలోని ఒక కోళ్లు ఫారమ్లో రహస్యంగా నడుపుతున్న డ్రగ్ తయారీ కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. అక్కడ కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ పరికరాలు, రసాయనాల అవశేషాలు లభ్యమయ్యాయి. దీనిపై తిరోడా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, మహారాష్ట్ర పోలీసులు వేరుగా కేసు నమోదు చేశారు. అదే రోజు మహారాష్ట్ర వసాయ్కు చెందిన జేఎస్వీ గ్లోబల్స్ యజమాని జైరాజ్ కృష్ణ శెట్టిని ఈగిల్ ఫోర్స్ అదుపులోకి తీసుకుంది. ప్రధాన నిందితుడు చేతన్కు డ్రగ్స్ తయారీకి అవసరమైన ప్రొపియోనైల్ క్లోరైడ్ కెమికల్ను ఇతనే సప్లై చేసినట్లు గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
మరో 13 మంది పరారీలో
ఈ కేసులో అసోం రాష్ట్రానికి చెందిన సద్దాం హుస్సేన్, మహారాష్ట్ర జైరాజ్ కృష్ణ శెట్టి చేతన్ ఈగల్ పోలీసులు ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు..గతంలో మధుకర్ మేష్రామ్ అలియాస్ ఆకాశ్ సత్యనారాయణ,ముజమ్మిల్ హక్,ఆకాశ్ అశోక్ గవాండే , ఉపాద్రష్ట రమణ మూర్తి ,కాసాని శ్రీనివాస్, ఛాగంటి వీర వెంకట లక్ష్మీ కుమార్, ఇతర కేంద్ర ఏజెన్సీలను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు ఈ ఏడాది జులై 23న గోపాల్ సిర్పత్ పటేలియా, లాల్ సింగ్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఈగల్ పోలీసులు ప్రకటించారు ఈ నెట్వర్క్కు సంబంధించి మరో 13 మంది పరారీలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారు.
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