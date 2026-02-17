ఖాళీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ - ఈగల్ టీమ్కు దొరికిన గ్యాంగ్
హైదరాబాద్ నగరంలో ఖాళీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ సరఫరా - అంతరాష్ట్ర ముఠా అరెస్టు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ - కొండాపూర్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన పోలీసులు
Published : February 17, 2026 at 12:42 PM IST
Eagle Force Arrested Cocaine Interstate Drug : తిని పారేసిన ఖాళీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ నింపి డెడ్ డ్రాప్ విధానంలో విక్రయిస్తు అంతరాష్ట్ర మాదకద్రవ్యాల ముఠా గుట్టును తెలంగాణ ఈగల్ చేధించింది. నగరంలో ఈ ముఠా నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో డ్రగ్స్ను విసిరేసి, వినియోగదారులకు ఆ లొకేషన్ వివరాలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తుంది. గత కొన్ని నెలలుగా గ్యాంగ్ మీద నిఘా పెట్టిన ఈగల్ పోలీసులు సోమవారం ఎట్టకేలకు గచ్చిబౌలి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తం ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి 15 గ్రాముల కొకైన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరి వద్ద నుంచి 15 మంది డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఈగల్ టీమ్ గుర్తించింది.
పూర్తి వివరాలు ఇలా : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వేగేశ్న మురళీ కృష్టంరాజు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆర్థిక సమస్యలు, ఇతర కారణాలతో ఇంజినీరింగ్ కోర్సు మధ్యలోనే వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్, పుణె, గోవా తదితర ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు చేశాడు. రాజుకు ఇలా ఎన్ని పనులు చేసిన డబ్బులు మాత్రం సరిపోవడం లేదని మదనపడుతూ సిగరెట్లు, మద్యానికి అలవాటు పట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ వాడకం కూడా మొదలు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదులుకోలేక తానే సొంతంగా డ్రగ్స్ విక్రయాలు స్టార్ట్ చేశాడు.
బెంగళూరు అడ్డాగా : కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మణికొండలో ఓ పాత నేరస్థుడి వద్ద గ్రాము కొకైన్ రూ. 10 వేల చొప్పున కొనుగోలు చేసి దానిని రూ. 11వేలకు ఇతరులకు అమ్మేవాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పాత నేరస్థుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో మరో మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. గోవాలో ఉండే నైజీరియన్ క్లిఫర్డ్, బెంగళూరులోని మరొకరితో పరిచయం పెంచుకుని కొకైన్ రూ.7 వేలకు తీసుకుని రూ. 12 వేలకు విక్రయించేవాడు. ఇలా డ్రగ్స్ అమ్మే సమయంలో మురళీ కృష్ణంరాజు తన పేరు ఇతర వివరాలు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడు.
వాట్సప్ ఫోటోల ద్వారా విక్రయాలు : నిందితుడు మురళీ కృష్ణంరాజు కేవలం వాట్సాప్ ద్వారా మాత్రమే కస్టమర్స్కి అందుబాటులో ఉంటాడు. ఆ వాట్సాప్ని కూడా వైఫై సౌకర్యం ఉండే ప్రాంతాల్లోనే ఉపయోగిస్తాడు. ఖాళీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో కొకైన్ని నింపి నగరంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో విసిరేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఫోటో, అక్కడి లొకేషన్ వినియోగదారులకు వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేస్తాడు. ఇక నగదు విషయానికొస్తే నేరుగా తీసుకోకుండా తన మిత్రుల బ్యాంకు అకౌంట్లకు బదిలీ చేయించుకుని వేర్వేరు మార్గాల్లో తీసుకునేవాడు.
డ్రగ్స్ సరఫరా ఎలా ఉంటుందంటే? : మురళీకృష్ణకు బెంగళూరులో ఉండే తేజస్ అనే వ్యక్తి డ్రగ్స్ కొనేందుకు సహాయం చేసేవాడు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో హైదరాబాద్కు చేరవేసేవాడు. అంతేకాదు తన సమీప బంధువు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన కేపీహెచ్బీలో ఉండే వ్యాపారి రుద్రరాజు హేమంత్ రాజు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన కొండాపూర్లో ఉంటున్న ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి భూపతిరాజు చిరంజీవి వర్మ ఇద్దరూ కలిసి డ్రగ్స్ విక్రయించడానికి సహాయపడేవారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ముగ్గురి గురించి ఈగల్ పోలీసులు సమాచారం అందుకున్నారు.
ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : కొండాపూర్లోని వెంకటరమణ రెసిడెన్సీలో సోమవారం ఉదయం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి అదుపులోకి తీసుకుంది. ఆ డ్రగ్స్ కిట్లతో పరీక్షించగా ముగ్గురికి పాజిటివ్ అని తేలింది. ఈ మేరకు నిందితులను అరెస్టు చేసి, ముగ్గురి నుంచి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న 15 మందిని గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వారి ఫోన్ నెంబర్లు సేకరించి ఆరా తీస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ తీసుకురావడంలో సహకరించిన జబ్బార్ ట్రావెల్స్ డ్రైవర్ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చారు. అలాగే డ్రగ్స్ తీసుకెళ్లిన ర్యాపిడో డ్రైవర్ పేరును సైతం నిందితుల జాబితాలో చేర్చారు. ఇంకా ఎవరెవరికీ విక్రయిస్తున్నాడో ఆరా తీస్తున్నారు.
గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు డ్రగ్స్ - యువతిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
'మత్తె'క్కిస్తోంది - మనకి తెలియకుండానే చంపేస్తోంది : ఆ 8 సంచలన ఘటనల వెనక డ్రగ్ మహమ్మారి