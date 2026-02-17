ETV Bharat / state

ఖాళీ బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ - ఈగల్ టీమ్​కు దొరికిన గ్యాంగ్

హైదరాబాద్ నగరంలో ఖాళీ బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్​ సరఫరా - అంతరాష్ట్ర ముఠా అరెస్టు చేసిన ఈగల్​ ఫోర్స్​ - కొండాపూర్​లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన పోలీసులు

Eagle Force Arrested Cocaine Interstate Drug
Eagle Force Arrested Cocaine Interstate Drug (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Eagle Force Arrested Cocaine Interstate Drug : తిని పారేసిన ఖాళీ బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ నింపి డెడ్​ డ్రాప్​ విధానంలో విక్రయిస్తు అంతరాష్ట్ర మాదకద్రవ్యాల ముఠా గుట్టును తెలంగాణ ఈగల్​ చేధించింది. నగరంలో ఈ ముఠా నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో డ్రగ్స్​ను విసిరేసి, వినియోగదారులకు ఆ లొకేషన్​ వివరాలను వాట్సాప్​ ద్వారా పంపిస్తుంది. గత కొన్ని నెలలుగా గ్యాంగ్​ మీద నిఘా పెట్టిన ఈగల్​ పోలీసులు సోమవారం ఎట్టకేలకు గచ్చిబౌలి పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తం ముగ్గురిని అరెస్ట్​ చేసి 15 గ్రాముల కొకైన్​ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరి వద్ద నుంచి 15 మంది డ్రగ్స్​ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఈగల్ టీమ్ గుర్తించింది.

పూర్తి వివరాలు ఇలా : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వేగేశ్న మురళీ కృష్టంరాజు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లోని కొండాపూర్​లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆర్థిక సమస్యలు, ఇతర కారణాలతో ఇంజినీరింగ్​ కోర్సు మధ్యలోనే వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్​, పుణె, గోవా తదితర ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు చేశాడు. రాజుకు ఇలా ఎన్ని పనులు చేసిన డబ్బులు మాత్రం సరిపోవడం లేదని మదనపడుతూ సిగరెట్లు, మద్యానికి అలవాటు పట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్​ వాడకం కూడా మొదలు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదులుకోలేక తానే సొంతంగా డ్రగ్స్ విక్రయాలు స్టార్ట్​ చేశాడు.

బెంగళూరు అడ్డాగా : కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మణికొండలో ఓ పాత నేరస్థుడి వద్ద గ్రాము కొకైన్​ రూ. 10 వేల చొప్పున కొనుగోలు చేసి దానిని రూ. 11వేలకు ఇతరులకు అమ్మేవాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పాత నేరస్థుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో మరో మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. గోవాలో ఉండే నైజీరియన్​ క్లిఫర్డ్, బెంగళూరులోని మరొకరితో పరిచయం పెంచుకుని కొకైన్​ రూ.7 వేలకు తీసుకుని రూ. 12 వేలకు విక్రయించేవాడు. ఇలా డ్రగ్స్​ అమ్మే సమయంలో మురళీ కృష్ణంరాజు తన పేరు ఇతర వివరాలు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడు.

వాట్సప్​ ఫోటోల ద్వారా విక్రయాలు : నిందితుడు మురళీ కృష్ణంరాజు కేవలం వాట్సాప్​ ద్వారా మాత్రమే కస్టమర్స్​కి అందుబాటులో ఉంటాడు. ఆ వాట్సాప్​ని కూడా వైఫై సౌకర్యం ఉండే ప్రాంతాల్లోనే ఉపయోగిస్తాడు. ఖాళీ బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లలో కొకైన్​ని నింపి నగరంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో విసిరేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఫోటో, అక్కడి లొకేషన్​ వినియోగదారులకు వాట్సాప్​ ద్వారా షేర్​ చేస్తాడు. ఇక నగదు విషయానికొస్తే నేరుగా తీసుకోకుండా తన మిత్రుల బ్యాంకు అకౌంట్లకు బదిలీ చేయించుకుని వేర్వేరు మార్గాల్లో తీసుకునేవాడు.

డ్రగ్స్​ సరఫరా ఎలా ఉంటుందంటే? : మురళీకృష్ణకు బెంగళూరులో ఉండే తేజస్​ అనే వ్యక్తి డ్రగ్స్​ కొనేందుకు సహాయం చేసేవాడు. ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సుల్లో హైదరాబాద్​కు చేరవేసేవాడు. అంతేకాదు తన సమీప బంధువు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన కేపీహెచ్​బీలో ఉండే వ్యాపారి రుద్రరాజు హేమంత్​ రాజు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన కొండాపూర్​లో ఉంటున్న ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి భూపతిరాజు చిరంజీవి వర్మ ఇద్దరూ కలిసి డ్రగ్స్​ విక్రయించడానికి సహాయపడేవారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ముగ్గురి గురించి ఈగల్​ పోలీసులు సమాచారం అందుకున్నారు.

ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : కొండాపూర్​లోని వెంకటరమణ రెసిడెన్సీలో సోమవారం ఉదయం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి అదుపులోకి తీసుకుంది. ఆ డ్రగ్స్​ కిట్లతో పరీక్షించగా ముగ్గురికి పాజిటివ్​ అని తేలింది. ఈ మేరకు నిందితులను అరెస్టు చేసి, ముగ్గురి నుంచి డ్రగ్స్​ కొనుగోలు చేస్తున్న 15 మందిని గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వారి ఫోన్​ నెంబర్లు సేకరించి ఆరా తీస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్​ తీసుకురావడంలో సహకరించిన జబ్బార్​ ట్రావెల్స్​ డ్రైవర్​ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చారు. అలాగే డ్రగ్స్​ తీసుకెళ్లిన ర్యాపిడో డ్రైవర్​ పేరును సైతం నిందితుల జాబితాలో చేర్చారు. ఇంకా ఎవరెవరికీ విక్రయిస్తున్నాడో ఆరా తీస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

