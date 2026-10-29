ఆట వస్తువుల మధ్య డ్రగ్స్ - 4 రాష్ట్రాల్లో సరఫరా - నలుగురిని అరెస్టు చేసిన 'ఈగల్'
Drug Supply Inside Toys : ఆట బొమ్మలు, పచ్చడి సీసాల మధ్య డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నలుగురు నిందితులను తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ గచ్చిబౌలిలో అరెస్ట్ చేసింది.
Published : October 29, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:42 PM IST
Drug Supply Inside Toys : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, గోవా రాష్ట్రాలతో సంబంధాలున్న ఒక భారీ డ్రగ్స్ ముఠాను తెలంగాణ ఈగల్ ఛేదించింది. 4 రాష్ట్రాల్లోని వినియోగదారులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసింది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం నగరాలకు చెందిన 30 మంది వీరి నుంచి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తేలింది. డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న ముగ్గురు నైజీరియన్ల పేర్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈగల్ అధికారులు మొత్తం 47 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
బెంగళూరుకు చెందిన షేక్ ఫర్దీన్ (32) చెన్నైలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు టాంజానియాకు చెందిన డ్రగ్ డీలర్ కెవిన్తో పరిచయం ఏర్పడింది. బెంగళూరులో టాటూ కోర్సు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అతను టాంజానియాకు చెందిన మిస్సానా నుంచి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసేవాడు. అదేవిధంగా విశాఖ వాసి గోవాకు చెందిన డీజే పొనుగంటి అనిల్తో పరిచయం ఏర్పరచుకున్నాడు. అనిల్ నుంచి కొకైన్, ఎండీఎంఏ, ఎక్స్టసీ మాత్రలు కొనుగోలు చేసేవాడు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులో నివసిస్తున్న నైజీరియన్ ఆంథోనీ నుంచి డ్రగ్స్ కొనడం ప్రారంభించాడు. ఒకసారి ఇతను విజయవాడ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను 2021లో అమెరికాలోని మిస్సోరిలో ఉన్న పార్క్ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ కోర్సులో చేరాడు.
అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి డ్రగ్స్ వ్యాపారం
యూఎస్ఏ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఫర్దీన్ 2025లో అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చి బెంగళూరులో నివసించేవాడు. ఈ సమయంలోనే అతనికి డ్రగ్ పెడ్లర్ ఎం.సత్యనారాయణతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇతని నుంచి ఫర్దీన్ కమీషన్లు తీసుకుని డ్రగ్స్ అమ్మేవాడు. సత్యనారాయణ గోవాలో నివసిస్తున్న ఒక నైజీరియన్, బెంగళూరులో నివసిస్తున్న ఒక నైజీరియన్, అక్షయ్, సుదేశ్ల నుంచి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసేవాడు.
పిల్లల ఆట వస్తువుల్లో డ్రగ్స్ దాచి
సత్యనారాయణ సలహా మేరకు ఫర్దీన్ బొమ్మలు, రిమోట్ కంట్రోల్ కార్లు, టెడ్డీ బేర్లు, స్పాంజ్లు, పచ్చి మిరపకాయల సీసాల్లో డ్రగ్స్ దాచి, వాటిని ట్రావెల్ బస్సుల ద్వారా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, చెన్నైలకు పంపించే వాడు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అతను విజయవాడలోని తన స్నేహితులను కలిశాడు. వికాస్ మిశ్రా జగన్నాథం (33), భార్యాభర్తలైన పటన్ జమీల్ ఖాన్ (25), చెవురి వాసవ్య (26). వికాస్ మిశ్రా డ్రగ్స్ కేసులో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు జైలులో ఉండి విడుదలయ్యాడు. జమీల్పై రెండు కేసులు ఉన్నాయి. వాసవ్యకు గతంలో పెళ్లై విడాకులు అయ్యాయి. గంజాయి సేవిస్తూ ఆమె జమీల్ను పెళ్లి చేసుకుంది. కలిసి డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేద్దామని ఫర్దీన్ చెప్పడంతో వారంతా అంగీకరించారు.
అదుపులోకి నలుగురు నిందితులు
అక్టోబర్ 23న ఫర్దీన్ తన స్నేహితులు వికాస్, జమీల్, వాసవ్యలతో కలిసి హైదరాబాద్ వచ్చాడు. వారు గచ్చిబౌలి టెలికాంనగర్లోని ఒక హోటల్లో రెండు గదులను అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న ఈగల్ నిందితులు బస చేస్తున్న రెండు గదులను తనిఖీ చేయగా 48 ఎక్స్టసీ మాత్రలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకుని వివరాలు సేకరించగా, 30 మంది డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తేలింది. వారు కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, గోవా రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.
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