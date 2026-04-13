ఈ నెల 15 నుంచే డిగ్రీ ప్రవేశాలు - నేడు విడుదల కానున్న దోస్త్ నోటిఫికేషన్!
డిగ్రీ ప్రవేశాలపై నేడు షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్న ఉన్నత విద్యామండలి - దోస్త్ వెబ్సైట్ ద్వారా అడ్మిషన్లు - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంటర్న్షిప్(ఏఈడీపీ) కల్పించి స్టైపెండ్ ఇవ్వనున్న సర్కార్
Published : April 13, 2026 at 10:33 AM IST
DOST Admissions in Telangana : తెలంగాణలో రాబోయే విద్యా సంవత్సరం (2026-27)లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలల్లో సీట్ల భర్తీకి ఈ నెల 15 నుంచి డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ తెలంగాణ(దోస్త్) ప్రవేశాల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. నేడు ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలో షెడ్యూల్ను ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు.
ఏఈడీపీ అప్రెంటిస్షిప్ : గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఇప్పటివరకు ఒకవైపు చదువుకుంటూ, మరోవైపు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించే అప్రెంటిస్షిప్ ఎంబెడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్(ఏఈడీపీ)లను పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇప్పటివరకు వాటిల్లో 3,600 వరకు సీట్లు ఉండగా ఇప్పుడు 1,800 సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు. ఏఈడీపీలో విద్యార్థులకు చేరే విధంగా వారికి మరింత అవగాహన కల్పించి ఇంటర్న్షిప్తో స్టైపెండ్ ఇవ్వాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో సీట్ల సంఖ్యను దాదాపు 11 వేలకు పెంచాలని, ఇందులో కనీసం 8 వేల సీట్లయినా భర్తీ అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని కళాశాల విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించింది.
ఆదివారం విడుదలైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో రికార్డుస్థాయి ఫలితాలు వచ్చాయి. ఇంటర్ సెకండర్ ఇయర్ జనరల్లో గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఏకంగా 75.61 శాతం మంది విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు. ఇది గత ఏడాది కంటే 4.18 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఫస్టియర్ జనరల్లో గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే స్వల్పంగా ఉత్తీర్ణత శాతం పెరిగింది. ప్రథమ సంవత్సరంలో 66.94 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఒకేషనల్ కోర్సు ఫలితాలను కూడా కలుపుకొంటే ప్రథమ, ద్వితీయ ఇంటర్లో వరుసగా 66.20, 70.58 పాస్ శాతంగా ఉంది.
విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ యోగితా రాణా మాట్లాడుతూ ఇంటర్ విద్యాశాఖ కృషి వల్ల ఈసారి ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో కూడా పాస్ శాతం పెరిగిందన్నారు. శ్రీదేవసేన మాట్లాడుతూ సోమవారం దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుందని, దాని ద్వారా వెనువెంటనే డిగ్రీలో ప్రవేశాలు పొందొచ్చన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇంటర్బోర్డు పరీక్షల కంట్రోలర్ జయప్రద బాయి, సంయుక్త కార్యదర్శులు శ్రీనివాస్, వసుంధర, మోహన్, జ్యోత్స్నా రాణి, భీమ్సింగ్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఫస్టియర్లో 3.23 లక్షలు, సెకండియర్లో 3.58 లక్షలు : ప్రథమ సంవత్సరం జనరల్, ఒకేషనల్ కలిపి మొత్తం 4,89,123 మంది ఇంటర్ పరీక్షలు రాయగా వారిలో 3,23,807 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. వారిలో 75, అంతకంటే ఎక్కువ శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయిన వారు(ఏ గ్రేడ్) 2,10,380 మంది ఉన్నారు. ఇక 5,07,948 మంది సెకండియర్ పరీక్షలు రాయగా వారిలో 3,58,490 మంది పాసయ్యారు. వారిలో 2,33,299 మంది ఏ గ్రేడ్ సాధించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మే 13 నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల కోసం మే 13 నుంచి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 13 నుంచి 20 వరకు ఆ పరీక్షలు రాసేందుకు, రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఇంటర్బోర్డు వెబ్సైట్ నుంచి రుసుం చెల్లించవచ్చన్నారు. రీ కౌంటింగ్కు ఒక్కో పేపర్కు రూ.100, రీ వెరిఫికేషన్కు ఒక్కో పేపర్కు రూ.800 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. వాటిని టీజీబీఐఈ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు. సప్లిమెంటరీ ఫీజు మాత్రం ఆయా కళాశాలల ద్వారా పేమేంట్ చేయాలి. అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీలో పాసైతే రెగ్యులర్గా పాసైనట్లుగానే భావిస్తారు.
