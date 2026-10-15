'పాడైన ట్రాన్స్ఫార్మర్లను 24 గంటల్లోపు మార్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలి' - క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి డిస్కంల ఆదేశం
అధిక విద్యుత్ డిమాండు నేపథ్యంలో డిస్కంలు ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై దృష్టిసారించాయి. ఫెయిలయిన, కాలిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు 24 గంటల్లో పరిష్కారం చూపాలని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి ఆదేశించాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల రవాణా ఖర్చును రైతులపై వేస్తే చర్యలుంటాయని హెచ్చరించాయి.
Published : October 15, 2026 at 10:14 AM IST
Telangana DISCOMs On Damaged Transformers : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వైఫల్యాలపై విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కంలు) ప్రత్యేక దృష్టిసారించాయి. ఫెయిలయిన లేదా కాలిపోయిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లను 24 గంటల్లోపు మార్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి అంతర్గత ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. డిస్కం పోర్టల్లో పాడైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ వివరాలను సమగ్రంగా నమోదు చేసిన వెంటనే, కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ను అమర్చి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని తెలిపాయి. స్థానికంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అందుబాటులో లేకపోతే సమీపంలోని జోనల్ కార్యాలయం నుంచి సేకరించాలని సూచించాయి. అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్లను తరలించేందుకు ట్రాక్టర్లు, ట్రాలీల వంటి అవసరమైన రవాణా సదుపాయాలను సిబ్బందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని పేర్కొన్నాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల రవాణా ఖర్చులను రైతులపై మోపకూడదని, ఒకవేళ రైతులపై ఈ ఆర్థిక భారం వేస్తే అందుకు బాధ్యులైన సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు డిస్కంలు స్పష్టం చేశాయి.
వైఫల్యాలకు కారణాలను గుర్తించాలి
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పదేపదే పాడవుతున్నాయంటే కేవలం వాటిని బాగు చేసి తిరిగి అమర్చడమే కాకుండా, అసలు సమస్య ఎందుకు వస్తుందో గుర్తించాలని సూచించాయి. శాశ్వత పరిష్కారాలు చేపట్టాలని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి విద్యుత్ శాఖ ఇంజినీర్లు ఆదేశించారు. సమస్యలు పునరావృతం కావడానికి కారణమైన పరిస్థితులను గుర్తించి సరిదిద్దాలన్నారు. అలాగే వాటికి బాధ్యులైన వారిని కూడా గుర్తించాలన్నారు. విద్యుత్ తీగలు వేలాడటం, ఓవర్ లోడ్, లోపభూయిష్ట కనెక్షన్ల వంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి సరిచేయాలని ఆదేశించారు.
విద్యుత్ లైన్లలోని లోపాలను సరిదిద్దకుండా కేవలం ట్రాన్స్ఫార్మర్ను మాత్రమే మార్చితే, అవే సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. అలాగే వరి పొలాలు చివరి దశలో ఉన్నందున రాబోయే నెల రోజుల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఇంజనీర్లు స్పష్టం చేశారు.
నిత్యం 310 నుంచి 330 కోట్ల యూనిట్ల వినియోగం
గత నెల 30 నుంచి ఈనెల 13 వరకు రోజువారీగా 310 కోట్ల నుంచి 330 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం నమోదైంది. ఇందులో తెలంగాణ జెన్కో నుంచి 10 కోట్ల యూనిట్లు మాత్రమే సరఫరా అయింది. మిగతా విద్యుత్తు మొత్తం బయటి నుంచి సేకరించిందే. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ డిమాండ్ పెద్ద ఎత్తున పెరగడంతో జనవరి 1 నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 వేల ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోవడమో లేదా వైఫల్యం కావడమో జరిగింది.
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