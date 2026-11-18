ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : వేసవిలో 21 వేల మెగావాట్లు దాటే అవకాశం
Telangana Peak Power Demand : ఎల్నినో దెబ్బకు వేసవిలో విద్యుత్ డిమాండ్ 21 మెగావాట్లు దాటవచ్చని డిస్కంలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో రోజుకు 5వేల ఎంయూల విద్యుత్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుందని అంచనా.
Published : November 18, 2026 at 1:28 PM IST
రాష్ట్రంపై ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. ప్రస్తుత రబీ పంటకాలంతో పాటు వచ్చే వేసవి సీజన్లో విద్యుత్ డిమాండ్ భారీగా పెరగవచ్చని డిస్కం(విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు) అంచనా వేస్తున్నాయి. గతనెల 16న 20,018 మెగావాట్ల గరిష్ఠ విద్యుత్ డిమాండ్ రికార్డైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏటా మార్చి నెలలో రోజువారీ అత్యధిక విద్యుత్ డిమాండ్ నమోదవుతుంటుంది. కానీ ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాల్లేక పోవడంతో అక్టోబరు నెలలోనే అత్యధిక రికార్డు నమోదైంది. వచ్చే మార్చిలో ఇది 21 వేల మెగావాట్లు దాటవచ్చని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో రోజువారీ అదనంగా పెరిగే విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా నిరంతర కరెంటు సరఫరాకు సన్నద్ధం కావాలని ప్రభుత్వం డిస్కంలకు తాజాగా ఆదేశాలను జారీచేసింది.
వేసవిలో విద్యుత్ డిమాండ్ మరింత పెరిగే ఛాన్స్!
విద్యుత్ కొరత కారణంగా రోజువారీగా ‘భారత ఇంధన ఎక్స్ఛేంజీ (ఐఈఎక్స్)’లో వానాకాలంలోనే 4 వేల మిలియన్ యూనిట్ల (ఎంయూ)ను రూ.2 వేల కోట్లకుపైగా వెచ్చించి విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు కొనుగోలు చేశాయి. వచ్చే వేసవిలో (ఫిబ్రవరి-మే) కనీసం 5 వేల మిలియన్ యూనిట్ల వరకైనా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఎల్నినో ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్ డిమాండ్ అమాంతం పెరగడంతో యూనిట్ సగటు ధర ఐఈఎక్స్లో(ఇంధన ఎక్స్ఛేంజీల్లో) రూ.7.30కి చేరింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలి 6 నెలల్లో ఐఈఎక్స్ ద్వారా మొత్తం 77,200 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ క్రయవిక్రయాలు జరిగాయి. గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 14.2 శాతం పెరుగుదల రికార్డైంది. ఈ ఏడాది ఒక్క సెప్టెంబరులోనే 12,220 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ క్రయవిక్రయాలు జరగడం మార్కెట్లో పెరిగిన డిమాండ్ను సూచిస్తోందని ఎక్స్ఛేంజీ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. సెప్టెంబరు 26వ తేదీన ఒక్కరోజే 315 ఎంయూ విద్యుత్ ట్రేడింగ్ జరగడం దేశ చరిత్రలోనే అత్యధిక రోజువారీ కరెంటు కొనుగోలు రికార్డుగా ఇంధన ఎక్స్ఛేంజీ పేర్కొంది.
ముందస్తు ప్రణాళికతో
ఎక్స్ఛేంజీ మార్కెట్లో విద్యుత్ ధరలు ఎల్లప్పుడూ ఒకేవిధంగా ఉండవు. విద్యుత్ డిమాండ్, అందుబాటులో ఉన్న సరఫరా, వాతావరణ పరిస్థితులు, ఉత్పత్తి సంస్థల లభ్యత తదితర అంశాల ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే వేసవి సీజన్కు తెలంగాణ డిస్కంలు ఎక్స్ఛేంజీలో ఎంత కరెంటును కొనుగోలును రోజూ ఏయే సమయంలో కొనాలనే ప్రణాళికను ముందే పక్కాగా రూపొందించకపోతే భారీగా ఆర్థికభారం పెరుగుతుందని సీనియర్ విద్యుత్ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.
ఈ ఆర్థికభారం తగ్గాలంటే థర్మల్ పవర్జనరేషన్ స్టేషన్లలో ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఇప్పటినుంచే బొగ్గు సరఫరా, ప్లాంట్ల నిర్వహణలో సాంకేతిక లోపాల నివారణపై దృష్టిపెట్టాల్సి ఉంది. లేనట్లయితే పెద్దఎత్తున వెచ్చించినా ఐఈఎక్స్లో అవసరమైనంత విద్యుత్ దొరుకుతుందని చెప్పలేని పరిస్థితి. గత 3 నెలలుగా ఐఈఎక్స్లో యూనిట్కు రూ.10 చెల్లించి కొందామనుకుంటున్నప్పటికీ కరెంటు దొరకలేదు. వచ్చే వేసవి సీజన్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే సూచనలున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
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