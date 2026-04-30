32 ఏళ్ల పోలీసు కెరీర్​లో ఎన్నో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు : డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి

పోలీస్ అకాడమీలో డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డికి గౌరవ వీడ్కోలు - పోలీస్ అకాడమీలోని పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో శివధర్‌రెడ్డికి గౌరవ వందనం - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నూతన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్

DGP SHIVDHAR REDDY RETIREMENT
Published : April 30, 2026 at 3:13 PM IST

DGP Shivadhar Reddy Retirement Honour Parade : తన 32 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోలీస్‌ జీవితంలో అనేక అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు మిగిలాయని రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి అన్నారు. గురువారం ఆయన పదవీ విరమణ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ అకాడమీలోని పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌లో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆయనకు గౌరవ వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా శివధర్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ తనను ప్రోత్సహించిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పాత పోలీసింగ్‌ విధానాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయని అన్నారు.

పోలీస్‌, ప్రజల మధ్య దూరం తగ్గించేందుకు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్‌ విధానాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు అనుగుణంగా పోలీసింగ్‌ చేపట్టినట్లుగా తెలిపారు. డీజీపీగా అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. యువ పోలీస్ అధికారులు శాఖకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. నూతన డీజీపీగా నియమితులైన సీవీ ఆనంద్​కు శివధర్ రెడ్డి అభినందనలు తెలియజేశారు.

"32 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోలీస్ జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు, ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, తీపిగుర్తులు, ఒత్తిడిలు. అన్నింట్లోనూ నాతో ముందుడి, పక్కనుంచి నడిపించి వెన్నుతట్టి నడిపినటువంటి సీనియర్స్​కు ధన్యవాదాలు. వారు చూపించిన పథంలోనే పోలీస్​శాఖ నడుస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఒకప్పటితో పోలిస్తే పోలీసింగ్​లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి"- శివధర్ రెడ్డి, డీజీపీ

ఎన్నో విశిష్ట సేవలందించారు : పదవీ విరమణ పొందుతున్న డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డికి, నూతన డీజీపీగా నియమితులైన సీవీ ఆనంద్‌ అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ 32 ఏళ్లపాటు శివధర్‌రెడ్డి ప్రజలకు ఎన్నో విశిష్ట సేవలు అందించారని కొనియాడారు. నక్సలిజం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కీలకంగా పని చేశారని, ఎన్‌కౌంటర్లు, మావోయిస్టుల సరెండర్‌లోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆపరేషన్‌ కగార్​ను విజయవంతంగా అమలు చేసినట్లుగా వివరించారు.‘‘భారీగా మావోయిస్టుల ఆయుధాల స్వాధీనం, లొంగుబాటు సాధన కోసం శివధర్ రెడ్డి కృషి చేశారని సీవీ ఆనంద్ అన్నారు. తెలంగాణ గౌరవాన్ని కాపాడటం పోలీసు బాధ్యతగా పేర్కొన్నారని గుర్తుచేశారు. 2016 నుంచి కలిసి పలువురు అధికారులతో కలిసి పని చేశానన్నారు. వారి సూచనలను స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని అని సీవీ ఆనంద్‌ పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర భద్రతా సలహాదారుగా శివధర్ రెడ్డి : పదవీ విరమణ అనంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర భద్రతా సలహాదారు(స్టేట్‌ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్‌ ఫర్‌ తెలంగాణ)గా శివధర్‌రెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాతో కూడిన ఈ పదవిలో ఆయన మూడేళ్ల పాటు పనిచేయనున్నారు.

ఇదీ శివధర్ రెడ్డి నేపథ్యం : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం మండలం తులేకలాన్‌కు చెందిన శివధర్ రెడ్డి 1994 ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్‌ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ క్యాడర్‌కు ఎంపికయ్యారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏఎస్పీగా, అదనపు ఎస్పీగా, ఎస్పీగా పలు జిల్లాల్లో విధులు నిర్వర్తించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత ఆయన ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌ బాధ్యతల్ని స్వీకరించారు. అనంతరం పర్సనల్‌ విభాగంలో ఐజీపీగా నియమితులై అక్కడే అదనపు డీజీపీగా ప్రమోషన్​ పొందారు. రోడ్డు భద్రతా విభాగం అదనపు డీజీపీగానూ విధులు నిర్వర్తించారు. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన అనంతరం మళ్లీ ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌గా నియమితులయ్యారు. గతేడాది అక్టోబరులో ఆయనను డీజీపీగా నియమించారు.

మావోయిస్టు ప్రభావం లేదు - వీఐపీల సెక్యూరిటీ విడతల వారీగా తగ్గిస్తాం : డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

తెలంగాణ డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్‌ నియామకం - ఉత్తర్వులు జారీ

