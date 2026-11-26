సైబరాబాద్లో త్వరలోనే వన్ వే విధానం అమలు చేస్తాం: డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
DGP CV Anand on Cyberabad Traffic : సైబరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు త్వరలోనే వన్ వే విధానంతో పాటు ప్రత్యేకంగా బస్ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
Published : November 26, 2026 at 9:47 PM IST
సైబరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు పరిష్కారం వెతికేందుకు 'సైబరాబాద్ మూవ్స్ 2026’ వేదిక సిద్ధమైంది. సైబరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ నియంత్రణకు కూడళ్ల అభివృద్ధిపై సైబరాబాద్ పోలీస్, సెక్యురిటీ కౌన్సిల్, లివింగ్ ల్యాబ్ సంస్థ మధ్య ఇటీవల అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఇందులో భాగంగా సీఎంసీ, సైబరాబాద్ పోలీసు, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సంయుక్తంగా నవంబర్ 26 నుంచి 28 వరకు టీ-హబ్లో చర్చలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
సైబరాబాద్ మూవ్స్-2026 సదస్సును రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్య పరిష్కారానికి సైబరాబాద్ పోలీసులు, సీఎంసీ ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదని డీజీపీ తెలిపారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో 'సైబరాబాద్ మూవ్స్ 2026’ సదస్సు ఓ పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి పనులు సవ్యంగా సాగాలంటే పోలీసులకు సహకరించాలని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
"సైబరాబాద్ ప్రాంతం గడిచిన 20 ఏళ్లలో సైబరాబాద్ ప్రాంతం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. 10 లక్షల మంది రోజువారీ ఉద్యోగులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో 2 శాతం మంది మాత్రమే ప్రజా రవాణాను వినియోగిస్తున్నారు. 80 శాతం మంది వ్యక్తిగత వాహనాల్లో వచ్చేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో ఐటీ కారిడార్లో వాహనాల రద్దీ పెరిగి ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు త్వరలోనే వన్ వే విధానంతో పాటు ప్రత్యేకంగా బస్ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తాం" - సీవీ ఆనంద్, తెలంగాణ డీజీపీ
ఈ కార్యక్రమానికి లండన్ ట్రాన్స్ ఫోర్ట్ చీప్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ శశివర్మ, బగోటా మేయర్ ఎన్రీకి పెనలోజా అతిథులుగా హాజరయ్యారు. సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్తో పాటు పలు ఐటీ కంపెనీల ఉద్యోగులు, పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు, స్టారప్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రజారవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు పలు సంస్థలు ఏర్పాటు చేసిన ఉత్తమ విధానాలను అతిథులతో కలిసి డీజీపీ పరిశీలించారు. శనివారం వరకు జరిగే ఈ సదస్సులో ప్రజలు తమ ట్రాఫిక్ ఇక్కట్లను వివరించడంతో పాటు వారికి పరిష్కార మార్గాలను కూడా పోలీసులకు సూచించవచ్చు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సైబరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించాలని మున్సిపల్, పోలీస్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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