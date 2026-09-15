పంతాలకు పోయి పదోన్నతులు కోల్పోవద్దు - డీఎస్పీలకు డీజీపీ సూచన
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయా బ్యాచ్లకు చెందిన డీఎస్పీలకు అదనపు ఎస్పీలుగా 37 మందికి పదోన్నతులు రావాల్సి ఉంది. కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో డీజీపీ చొరవ తీసుకుని ఆయా బ్యాచ్ల అధికారులతో భేటీ అయ్యారు.
Published : September 15, 2026 at 7:09 PM IST
DGP CV Anand Meeting with DSPs on Promotions : పంతాలకు పోయి పదోన్నతులు కోల్పోవద్దని 1991, 1995, 1996 బ్యాచ్ల డీఎస్పీలకు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సూచించారు. పదోన్నతుల విషయంలో నెలకొన్న సమస్యను పరిష్కరించేందుకు తాను చొరవ తీసుకుంటానని, అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లి, శాశ్వత పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఆయన డీజీపీ హామీ ఇచ్చారు.
కోర్టు కేసుల కారణంగా పదోన్నతుల ప్రక్రియకు ఆటంకం
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయా బ్యాచ్లకు చెందిన డీఎస్పీలకు అదనపు ఎస్పీలుగా 37 మందికి పదోన్నతులు రావాల్సి ఉంది. అయితే కొందరు అధికారులు కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో పదోన్నతుల ప్రక్రియ కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ చొరవ తీసుకుని హైదరాబాద్లోని ఆయన కార్యాలయంలో ఆయా బ్యాచ్ల అధికారులతో భేటీ అయ్యారు. కేసుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వారం రోజుల సమయం ఇచ్చారు. కోర్టు కేసుల కారణంగా పదోన్నతుల ప్రక్రియకు ఆటంకం ఏర్పడుతోందని డీజీపీ వారికి వివరించారు. కేసులు వేసుకొని నష్టపోవద్దని తెలిపారు. సమస్య పరిష్కారానికి తాను ముందు ఉంటానని, అందరూ సహకరిస్తే త్వరగా పదోన్నతులు కల్పించవచ్చని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 37 అదనపు ఎస్పీ ఖాళీలకు వెంటనే పదోన్నతులు కల్పిస్తామని సీవీ ఆనంద్ వారికి హామీ ఇచ్చారు.
కోర్టులో దాఖలు చేసిన కేసులను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ
డీజీపీ సీవీ ఆనంద్తో సమావేశం అనంతరం వరంగల్ జోన్కు చెందిన 1991, 95, 96 బ్యాచ్ల అధికారులు కోర్టులో దాఖలు చేసిన కేసులను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు డీజీపీకి లేఖ అందించారు. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 91, 95, 96 బ్యాచ్ల అధికారులు కూడా కేసుల ఉపసంహరణకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అనేక ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న డీఎస్పీల నుంచి అదనపు ఎస్పీలుగా పదోన్నతుల అంశం కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ చొరవతో సమస్య పరిష్కారం దిశగా కదలిక రావడంపై అధికారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.