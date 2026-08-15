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పంద్రాగస్టు వేడుకలకు ముస్తాబైన తెలంగాణ - గోల్కొండకోటలో జెండా ఆవిష్కరించనున్న సీఎం

గోల్కొండ కోటలో అధికారికంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - ఉదయం 10 గంటలకు జెండా ఆవిష్కరించనున్న సీఎం - రాణిమహల్ వద్ద ఉన్న వేదికపై ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగం - సాయంత్రం లోక్‌భవన్‌లో 'ఎట్ హోమ్'

Independence Day Celebrations 2026
Independence Day Celebrations 2026 (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 7:16 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 7:23 AM IST

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Independence Day Celebrations 2026 : పంద్రాగస్టు వేడుకలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ముస్తాబైంది. హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రక గోల్కొండ కోటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించనున్న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కోటలోని తారామతి మసీదు వద్ద ఉదయం 10 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించనున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలను పురస్కరించుకొని పలు కార్యాలయాలను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు.

పోలీసులకు పతకాల ప్రదానం : 80వ పంద్రాగస్టు వేడుకలకు రాష్ట్రం ముస్తాబైంది. గోల్కొండ కోటలోని రాణిమహల్‌లో ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తారు. పోలీసు బలగాలు కవాతు నిర్వహించనున్నాయి. సిబ్బంది నుంచి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్నారు. పనితీరులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన పోలీసులకు పతకాలు ప్రదానం చేసి, రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ప్రజల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించనున్నారు. ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో మంత్రులు, విప్‌లు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేయనున్నారు.

తెలంగాణలో పంద్రాగస్టు వేడుకలు - జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి (ETV)

విద్యుత్ లైట్లతో అలంకరణ : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ పాతబస్తీ నుంచి ఐటీ కారిడార్ వరకు భాగ్యనగరం త్రివర్ణ శోభతో ముస్తాబైంది. నగరంలో ఎటుచూసినా జాతీయ పతాక కాంతులు విరబూస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో చారిత్రక ప్రదేశాలను సర్వాంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సచివాలయం, అసెంబ్లీ వంటి చారిత్రక, ముఖ్యమైన కట్టడాలు సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లను త్రివర్ణాలతో కూడిన విద్యుత్ లైట్లతో అలంకరించారు.

మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలు తమ భవనాలను మువ్వన్నెల విద్యుత్ దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించాయి. రాత్రి వేళల్లో ఆ వెలుగులు నగరవాసులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. మాదాపూర్ దుర్గం చెరువుపై నిర్మించిన ఐకానిక్ కేబుల్ బ్రిడ్జి, అతి పెద్ద స్టార్టప్ హబ్ అయిన 'టి-హబ్' ప్రాంగణాలు త్రివర్ణ కాంతులతో మెరిసిపోతున్నాయి.

వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలి : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సాయంత్రం 6 గంటలకు లోక్‌ భవన్‌లో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా 'ఎట్ హోమ్​' నిర్వహించనున్నారు. గవర్నర్ ఇచ్చే విందుకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల స్ఫూర్తితో వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రజలకు సందేశం ఇచ్చారు. మన దేశాన్ని మరింత బలమైన, స్వావలంభనతో కూడిన ఆత్మ నిర్భర్‌ భారత్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సమష్టిగా కృషి చేయాలని కోరారు. ఐక్యత, సమగ్రత, అభివృద్ధి స్ఫూర్తితో ఉజ్వల భారతావని నిర్మాణానికి అంతా భాగస్వాములు కావాలని ఆకాంక్షించారు. దేశ ప్రగతిలో అన్నివర్గాల ప్రజలు చురుకైన పాత్ర పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఆర్థిక ప్రగతిని ప్రతి ఒక్కరూ పునశ్చరణ చేసుకోవాలి : ప్రజలకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ దేశ సామాజిక న్యాయం, ఆర్థిక ప్రగతిని ప్రతి ఒక్కరూ పునశ్చరణ చేసుకోవాలన్నారు. సమాఖ్య పాలనా విధానం, లౌకిక స్ఫూర్తితో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా దేశం మరింత ముందుకు సాగేందుకు అంతా కంకణ బద్ధులై ఉండాలని కోరారు. భవిష్యత్‌లో దేశ పాలనలో భాగస్వామ్యం కానున్న నేటితరం మరింత జ్ఞానం, సహనం, దార్శనికతతో ముందడుగు వేసినప్పుడే స్వాతంత్య్రోద్యమ త్యాగాల ఫలాలు ప్రతి గడపకు చేరతాయని కేసీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు.

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Last Updated : August 15, 2026 at 7:23 AM IST

TAGGED:

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు
INDEPENDENCE DAY 2026
CM REVANTH INDEPENDENCE DAY SPEECH
INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2026

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