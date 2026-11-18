విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ దర్శిని - చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శనకు అవకాశం
Telangana Darshini For Students : విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం తెలంగాణ దర్శిని అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా విద్యార్థులు రాష్ట్రంలోని చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాలను చూడొచ్చు.
Published : November 18, 2026 at 12:06 PM IST
తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు పుస్తకాల్లోని పాఠాలతోపాటు క్షేత్రస్థాయి పరిజ్ఞానాన్ని అందించే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. సమగ్ర విద్యా పథకంలో భాగంగా పీఎంశ్రీ పాఠశాలల విద్యార్థుల్లో చారిత్రక, పర్యాటక, సాంస్కృతిక ప్రదేశాల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి 'తెలంగాణ దర్శిని' అనే కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికోసం రూ.26.30 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. విద్యా, పర్యాటక, సాంఘిక సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ, బీసీ సంక్షేమ, అటవీ శాఖల సమన్వయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,92,286 మంది విద్యార్థులకు పర్యాటనల కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.900
తెలంగాణ దర్శినిలో భాగంగా ఒక్కో విద్యార్థికి రోజుకు రూ.900 ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులో విద్యాశాఖ ద్వారా సర్వశిక్షా అభియాన్ కింద వచ్చే నిధుల నుంచి రూ.500 కేటాయిస్తారు. మిగిలిన రూ.400 పర్యాటక శాఖ నిధుల నుండి అందించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం వ్యయం రూ.26.30 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నిధులను పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ నియంత్రణలో ఉంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవలే పరిపాలనపరమైన ఆమోదం తెలిపింది. పర్యటన ప్రణాళికను ఖరారు చేసే బాధ్యతను పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఎండీకి అప్పగించారు. ఈ కార్యక్రమం 2వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ స్థాయి విద్యార్థుల వరకు పర్యాటక, విద్యా, సాంస్కృతిక అనుభవాలను అందించేలా రూపొందించనున్నారు.
చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాలెన్నో
రాష్ట్రంలో గోల్కొండ కోట, చార్మినార్, వరంగల్ కోట, రామప్ప ఆలయం, వెయ్యి స్తంభాల ఆలయం, భువనగిరి కోట వంటి చారిత్రక ప్రదేశాలతో పాటు చౌమొహళ్ల ప్యాలెస్, బుద్ధవనం, కోలనుపాక జైన మందిరం వంటి చారిత్రక వారసత్వ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అలాగే శిల్పారామం, పోచంపల్లి, చేర్యాల, నిర్మల్ వంటి కళలు, సాంస్కృతిక ప్రదేశాలు చూడొచ్చు. అనంతగిరి కొండలు, లక్నవరం సరస్సు, కవ్వాల్, అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లు, పాకాల సరస్సు, మేడారం, నాగార్జునసాగర్ మొదలైన అనేక పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు సంబంధిత చారిత్రక ప్రదేశాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వ కట్టడాలు, పర్యాటక గమ్యస్థానాలను నేరుగా సందర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. ‘తెలంగాణ దర్శిని’తో విద్యార్థులు ఆసక్తికరమైన, అర్థవంతమైన అభ్యాస అనుభవాన్ని పొందుతారని పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పేర్కొన్నారు.
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