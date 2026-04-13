సొమ్ము పోతే ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే - సైబర్​ క్రైమ్​ బాధిత సొమ్ములో రికవరీ 12 శాతమే

తెలంగాణలో రోజుకో తరహాలో సైబర్​ మోసాలు - బాధితుల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నా రికవరీ అయ్యే సొమ్ము కేవలం 12 శాతమే - వెల్లడించిన తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో

Published : April 13, 2026 at 7:59 PM IST

Cyber Fraud Money Recovery in Telangana : దేశంలో నిత్యం ఎవరో ఒకరు సైబర్​ నేరాల బారిన పుడతున్నారు. ఈ రకమైన కేసుల్లో ఆర్థికంగా మోసపోతున్న బాధితుల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నా కొద్దిమందికి మాత్రమే ఊరట లభిస్తోంది. పోగొట్టుకున్న సొమ్ము కొంత మందికే రికవరీ అవుతోంది. తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్​బీ) తమ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నా గరిష్ఠంగా 12% సొమ్మును మాత్రమే బాధితులకు తిరిగి అందజేయగలుగుతోంది. యూత్​ ఫర్​ యాంటీ కరప్షన్​ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రాజేంద్ర పల్నాటి సమాచారహక్కు చట్టం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దీని ద్వారా సేకరిచింన సమాచారం ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తోంది.

ఆ ప్రాంతంలోనే 30 % కేసులు : ఐదు సంవత్సరాలుగా నమోదైన కేసులు, బాధితులు పోగొట్టుకున్న సొమ్ము, రికవరీ చేసిన సొమ్ము తదితర వివరాలను టీజీసీఎస్​బీ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం రాష్ట్రంలో నమోదైన కేసుల్లో ఒక్క సైబరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే సుమారు 30% కేసులు నమోదవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజధాని కేంద్రంగా ఉన్న హైదరాబాద్​, రాచకొండ కమిషనరేట్లు కలిపితే ఇది 70%గా నమోదయ్యాయి.

విదేశాల్లో ఉంటూ ఇక్కడ మోసాలు : సైబర్​ నేరాల బాధితుల ఫిర్యాదుల విషయంలో, వాటిని ఎఫ్​ఐఆర్​లుగా మలచడంలో తెలంగాణ పోలీసులు దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. అయినప్పటికీ బాధితులు కోల్పోయిన సొమ్మును తిరిగి ఇప్పించేందుకు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. చైనాకు చెందిన సైబర్​ ముఠాలు మయన్మార్​, కంబోడియా, లావోస్​ తదితర దేశాల్లో వారి స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాలను వినియోగించి దేశంలోని అమాయక ప్రజల నుంచి నగదును కాజేస్తున్నాయి. ఆ ప్రాంతం నుంచి వాట్సప్​ కాల్స్​ చేస్తూ బాధితుల్ని మోసగిస్తున్నాయి. ఈ ముఠాలు అందిస్తున్న కమీషన్​కు ఆశపడి కొందరు తమ బ్యాంకు ఖాతాలను మోసగాళ్లకు అప్పగిస్తున్నారు. ఇలా మ్యూల్​ ఖాతాలను అడ్డుపెట్టుకుని నగదును సులువుగా నగదును తరలిస్తున్నారు.

నగదును ఏ విధంగా తరలిస్తున్నారంటే : ముందుగా బాధితుల నుంచి కాజేసిన సొమ్మును మ్యూల్స్ ఖాతాల్లోకి పంపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇతర ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేస్తున్నారు. నగదును ఏటీఎంలు లేదా బ్యాంకుల నుంచి విత్​డ్రా చేస్తున్నారు. చివరిగా సేకరించిన మొత్తాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీలోనికి మార్చి విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇలా ఇతర దేశాలకు చేరిన సొమ్మును తెప్పించడం అసాధ్యంగా మారుతోంది.

సైబర్​ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే? :

  • మీ సెల్​ఫోన్​కు గుర్తుతెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్​ లింకులను ఓపెన్​ చేయరాదు.
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఫ్రెండ్​ రిక్వెస్ట్​లను అంగీకరించొద్దు.
  • సెల్​ఫోన్​లో యాప్​లు ఇన్స్​టాల్ చేసేందుకు ప్లేస్టోర్, యాప్​ స్టోర్​లను మాత్రమే వినియోగించాలి.
  • ముఖ్యంగా లింకులను వినియోగించి యాప్​లు డౌన్​లోడ్​ చేయరాదు.
  • రుణాలు, ఉద్యాగలు ఇస్తామంటే నగదు చెల్లించొద్దు.
  • సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​లను తెలుసుకోవాలి.
  • ఎవరైనా డిజిటల్​ అరెస్టు అంటే అది మోసమని గుర్తించాలి. డిజిటల్​ అరెస్టు అనే పదమే లేదు.
  • అపరిచిత వ్యక్తులకు ఆన్​లైన్​లో డబ్బులు పంపించొద్దు.

ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయించాలి : సైబర్​ మోసాలను గుర్తిస్తే 1930 (జాతీయ హెల్ప్​లైన్​) టోల్​ఫ్రీ నంబరుకు కాల్​ చేయాలి. లేదా ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో కంప్లెంట్​ చెయ్యాలి. వీటితో పాటు మీ బ్యాంకు శాఖకు సైతం వెంటనే సమాచారం ఇచ్చి అత్యవసరంగా ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయమని చెప్పాలి.

సంవత్సర కాలంలో వేల కోట్లు : ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరాలు హెచ్చుమీరడం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఉన్నత విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులతో పాటు అమాయక ప్రజలు సైతం సైబర్​ నేరలకు బలౌతున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఓ వ్యక్తి అత్యధికంగా రూ.16 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంత పెద్ద మొత్తంలో దోపిడీ జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొత్తంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు 2025లో దేశవ్యాప్తంగా రూ.22,495 కోట్లు, 2024లో రూ.22,845 కోట్లు కొల్లగొట్టారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

గ్యాస్​ సిలిండర్​ బుక్​ చేస్తున్నారా? - సైబర్​ నేరగాళ్లతో జర జాగ్రత్త!

వాట్సప్​లో వచ్చిన భారీ ఆఫర్ లింక్​లను క్లిక్ చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఆలోచించండి గురూ!

