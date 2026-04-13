సొమ్ము పోతే ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే - సైబర్ క్రైమ్ బాధిత సొమ్ములో రికవరీ 12 శాతమే
తెలంగాణలో రోజుకో తరహాలో సైబర్ మోసాలు - బాధితుల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నా రికవరీ అయ్యే సొమ్ము కేవలం 12 శాతమే - వెల్లడించిన తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో
Published : April 13, 2026 at 7:59 PM IST
Cyber Fraud Money Recovery in Telangana : దేశంలో నిత్యం ఎవరో ఒకరు సైబర్ నేరాల బారిన పుడతున్నారు. ఈ రకమైన కేసుల్లో ఆర్థికంగా మోసపోతున్న బాధితుల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నా కొద్దిమందికి మాత్రమే ఊరట లభిస్తోంది. పోగొట్టుకున్న సొమ్ము కొంత మందికే రికవరీ అవుతోంది. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) తమ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నా గరిష్ఠంగా 12% సొమ్మును మాత్రమే బాధితులకు తిరిగి అందజేయగలుగుతోంది. యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రాజేంద్ర పల్నాటి సమాచారహక్కు చట్టం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దీని ద్వారా సేకరిచింన సమాచారం ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తోంది.
ఆ ప్రాంతంలోనే 30 % కేసులు : ఐదు సంవత్సరాలుగా నమోదైన కేసులు, బాధితులు పోగొట్టుకున్న సొమ్ము, రికవరీ చేసిన సొమ్ము తదితర వివరాలను టీజీసీఎస్బీ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం రాష్ట్రంలో నమోదైన కేసుల్లో ఒక్క సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే సుమారు 30% కేసులు నమోదవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజధాని కేంద్రంగా ఉన్న హైదరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లు కలిపితే ఇది 70%గా నమోదయ్యాయి.
విదేశాల్లో ఉంటూ ఇక్కడ మోసాలు : సైబర్ నేరాల బాధితుల ఫిర్యాదుల విషయంలో, వాటిని ఎఫ్ఐఆర్లుగా మలచడంలో తెలంగాణ పోలీసులు దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. అయినప్పటికీ బాధితులు కోల్పోయిన సొమ్మును తిరిగి ఇప్పించేందుకు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. చైనాకు చెందిన సైబర్ ముఠాలు మయన్మార్, కంబోడియా, లావోస్ తదితర దేశాల్లో వారి స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాలను వినియోగించి దేశంలోని అమాయక ప్రజల నుంచి నగదును కాజేస్తున్నాయి. ఆ ప్రాంతం నుంచి వాట్సప్ కాల్స్ చేస్తూ బాధితుల్ని మోసగిస్తున్నాయి. ఈ ముఠాలు అందిస్తున్న కమీషన్కు ఆశపడి కొందరు తమ బ్యాంకు ఖాతాలను మోసగాళ్లకు అప్పగిస్తున్నారు. ఇలా మ్యూల్ ఖాతాలను అడ్డుపెట్టుకుని నగదును సులువుగా నగదును తరలిస్తున్నారు.
నగదును ఏ విధంగా తరలిస్తున్నారంటే : ముందుగా బాధితుల నుంచి కాజేసిన సొమ్మును మ్యూల్స్ ఖాతాల్లోకి పంపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇతర ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. నగదును ఏటీఎంలు లేదా బ్యాంకుల నుంచి విత్డ్రా చేస్తున్నారు. చివరిగా సేకరించిన మొత్తాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీలోనికి మార్చి విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇలా ఇతర దేశాలకు చేరిన సొమ్మును తెప్పించడం అసాధ్యంగా మారుతోంది.
సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే? :
- మీ సెల్ఫోన్కు గుర్తుతెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్ లింకులను ఓపెన్ చేయరాదు.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లను అంగీకరించొద్దు.
- సెల్ఫోన్లో యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసేందుకు ప్లేస్టోర్, యాప్ స్టోర్లను మాత్రమే వినియోగించాలి.
- ముఖ్యంగా లింకులను వినియోగించి యాప్లు డౌన్లోడ్ చేయరాదు.
- రుణాలు, ఉద్యాగలు ఇస్తామంటే నగదు చెల్లించొద్దు.
- సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్లను తెలుసుకోవాలి.
- ఎవరైనా డిజిటల్ అరెస్టు అంటే అది మోసమని గుర్తించాలి. డిజిటల్ అరెస్టు అనే పదమే లేదు.
- అపరిచిత వ్యక్తులకు ఆన్లైన్లో డబ్బులు పంపించొద్దు.
ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయించాలి : సైబర్ మోసాలను గుర్తిస్తే 1930 (జాతీయ హెల్ప్లైన్) టోల్ఫ్రీ నంబరుకు కాల్ చేయాలి. లేదా ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్లో కంప్లెంట్ చెయ్యాలి. వీటితో పాటు మీ బ్యాంకు శాఖకు సైతం వెంటనే సమాచారం ఇచ్చి అత్యవసరంగా ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయమని చెప్పాలి.
సంవత్సర కాలంలో వేల కోట్లు : ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరాలు హెచ్చుమీరడం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఉన్నత విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులతో పాటు అమాయక ప్రజలు సైతం సైబర్ నేరలకు బలౌతున్నారు. హైదరాబాద్లో ఓ వ్యక్తి అత్యధికంగా రూ.16 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంత పెద్ద మొత్తంలో దోపిడీ జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొత్తంగా సైబర్ నేరగాళ్లు 2025లో దేశవ్యాప్తంగా రూ.22,495 కోట్లు, 2024లో రూ.22,845 కోట్లు కొల్లగొట్టారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
