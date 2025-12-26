వాట్సప్, క్రోమ్ యూజర్లకు అలర్ట్! - సైబర్ భద్రతపై టీజీసీఎస్బీ డైరెక్టర్ సూచనలు ఇవే
సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న టీజీసీఎస్బీ - క్రోమ్ బ్రౌజర్ లోపాలు, వాట్సప్ అకౌంట్ టేకోవర్ ద్వారా మోసాలు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడి - యాప్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలన్న డీజీ శిఖా గోయెల్
Published : December 26, 2025 at 2:05 PM IST
TGCSB DG on Cyber Security Alert : గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లోపాలు, వాట్సప్ అకౌంట్ టేకోవర్ తదితర పద్ధతుల ద్వారా సైబర్ మోసగాళ్లు ప్రజల్ని టార్గెట్గా చేసుకొంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇవి డేటా చోరీ, ఆర్థిక నష్టానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీఎస్సీబీ) డైరెక్టర్ శిఖా గోయెల్ హెచ్చరించారు.
యూజర్లు తమ యాప్లను అప్డేట్ చేయాలని, ఓటీపీలు లేదా వెరిఫికేషన్ కోడ్లను ఎవరికీ షేర్ చేయొద్దని ఆమె సూచించారు. ఏదైనా అనుమానం కలిగినట్లయితే వెంటనే 1930కు కాల్ చేయడం లేదా http://cybercrime.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో వేదికగా ‘ఎక్స్’ మాధ్యమంలో పెట్టిన పోస్టులో ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏ రకంగా సైబర్ దాడికి పాల్పడతారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? తదితర అంశాలను అందులో వివరించారు.
ఈ దాడి ఎలా జరగొచ్చు? :
- క్రోమ్ దాడి : మీరు హానికరమైన వెబ్లింక్/యూఆర్ఎల్ను ఓపెన్ చేసినట్లయితే క్రోమ్లో ఉన్న లోపం ద్వారా దుర్వినియోగం జరగవచ్చు.
- మీ బ్రౌజర్ డేటా, సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్స్ డేటా అనధికారికంగా అవతలి వారికి లభిస్తాయి.
- వాట్సప్ టేకోవర్ (ఘోస్ట్ పెయిరింగ్ అటాక్) ద్వారా :
- ఫేస్బుక్ ఫొటో ట్యాగ్ ద్వారా లేదా ఆఫర్లు, హెచ్చరిక ద్వారా గానీ ఫేక్ లింక్/మెసేజ్ వస్తుంది.
- అలా వచ్చిన లింకును నిజమైందేనని మీరు భావించి వాట్సప్ వెరిఫికేషన్/పెయిరింగ్ కోడ్ను ఎంటర్ చేసినట్లయితే నేరస్థులు తమ డివైజ్ను లింక్డ్ డివైజెస్ ద్వారా జత చేస్తారు.
- మీ మొబైల్లో వాట్సప్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. నేరగాళ్లు కూడా మీ వాట్సప్ చాట్ను గమనిస్తుంటారు. ఫోన్లకు వచ్చే అనుమానిత లింక్లపై ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయొద్దు
ఏం చేయాలి :
- మీ అకౌంట్ సైబర్ నేరగాళ్ల పర్యవేక్షణలో ఉందని అనుమానం వస్తే సంబంధిత యాప్/బ్రౌజర్ని వాడటం వెంటనే ఆపేయండి.
- అన్ని ఆధారాలనూ భద్రపరుచుకోండి. మెసేజ్లు, లింక్లు, పాప్ అప్స్ను స్క్రీన్షాట్లు తీసుకుని ఉంచండి.
- ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీలు, కాల్ లాగ్స్, యూటీఆర్ నంబర్లు, సేవ్ చేయండి.
- వాట్సప్లో లింక్డ్ డివైజెస్ ఆప్షన్ను చెక్ చేసుకోండి.
- ఒకవేళ తెలియని డివైజ్లతో లింక్ అయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే రిమూవ్ చేయండి.
- గూగుల్ క్రోమ్ను తాజా వెర్షన్కు అప్డేట్ చేయండి.
- ఈ-మెయిల్, బ్యాంకింగ్, సోషల్ మీడియా పాస్వర్డ్స్లను మార్చుకోండి.
- ఒకవేళ నగదు సంబంధిత ట్రాన్షాక్షన్లు జరిగితే మీ బ్యాంకు/పేమెంట్ యాప్నకు సమాచారం ఇవ్వండి
జాగ్రత్తలివీ : సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను శిఖా గోయల్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. మొబైల్లో క్రోమ్, అన్ని యాప్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ, వాట్సాప్ కోడ్ లాంటి ముఖ్యమైన వివరాలను ఎవరితో షేర్ చేయొద్దని తెలిపారు. తెలియని లింక్లను క్లిక్ చేయడం వల్ల సైబర్ నేరాగాళ్ల చేతిలోకి మన వివరాలు వెళ్లే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు. వాట్సాప్ సెక్యూరిటీ కోసం టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆప్షన్ను సెట్ చేసుకోవాలని శిఖా గోయల్ సూచించారు. అపరిచిత వెబ్సైట్లలో లాగిన్ అవ్వకపోవడమే మంచిదని వివరించారు. ఒక వేళ సైబర్ నేరాలకు గురైనా, లేదంటే సైబర్ నేరగాళ్లపై అనుమానం వచ్చినా వెంటనే సైబర్ క్రైం విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
మరిన్ని జాగ్రత్తలు :
- తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే వాట్సాప్ లింక్స్పై క్లిక్ చేయొద్దు.
- ఆఫర్ల పేరుతో వచ్చే లింక్లను క్లిక్ చేయరాదు.
- పాస్వర్డ్స్ లాంటి వివరాలు ఇతరులతో షేర్ చేయొద్దు.
- సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తత కలిగి ఉండాలి.
- ఎప్పటికప్పుడు మీ యాప్లను అప్డేట్ చేసుకోండి.
- ముఖ్యమైన అకౌంట్ల పాస్వర్డ్లను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోండి.
- డిజిటల్ అరెస్ట్ లాంటివాటిని నమ్మవద్దు.
