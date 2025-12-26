ETV Bharat / state

వాట్సప్​, క్రోమ్​ యూజర్లకు అలర్ట్​! - సైబర్ భద్రతపై టీజీసీఎస్​బీ డైరెక్టర్​ సూచనలు ఇవే

సైబర్​ నేరాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న టీజీసీఎస్​బీ - క్రోమ్​ బ్రౌజర్​ లోపాలు, వాట్సప్​ అకౌంట్​ టేకోవర్​ ద్వారా మోసాలు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడి - యాప్​లను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేసుకోవాలన్న డీజీ శిఖా గోయెల్

TGCSB DG on Cyber Security Alert (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 2:05 PM IST

TGCSB DG on Cyber Security Alert : గూగుల్‌ క్రోమ్ బ్రౌజర్‌ లోపాలు, వాట్సప్ అకౌంట్​ టేకోవర్ తదితర పద్ధతుల ద్వారా సైబర్ మోసగాళ్లు ప్రజల్ని టార్గెట్​గా చేసుకొంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇవి డేటా చోరీ, ఆర్థిక నష్టానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీఎస్​సీబీ) డైరెక్టర్‌ శిఖా గోయెల్‌ హెచ్చరించారు.

యూజర్లు తమ యాప్‌లను అప్‌డేట్ చేయాలని, ఓటీపీలు లేదా వెరిఫికేషన్‌ కోడ్‌లను ఎవరికీ షేర్‌ చేయొద్దని ఆమె సూచించారు. ఏదైనా అనుమానం కలిగినట్లయితే వెంటనే 1930కు కాల్ చేయడం లేదా http://cybercrime.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో వేదికగా ‘ఎక్స్‌’ మాధ్యమంలో పెట్టిన పోస్టులో ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏ రకంగా సైబర్ దాడికి పాల్పడతారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? తదితర అంశాలను అందులో వివరించారు.

సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు (ETV Bharat GFX Team)

ఈ దాడి ఎలా జరగొచ్చు? :

  • క్రోమ్‌ దాడి : మీరు హానికరమైన వెబ్‌లింక్‌/యూఆర్​ఎల్​ను ఓపెన్‌ చేసినట్లయితే క్రోమ్‌లో ఉన్న లోపం ద్వారా దుర్వినియోగం జరగవచ్చు.
  • మీ బ్రౌజర్‌ డేటా, సేవ్‌ చేసిన పాస్‌వర్డ్స్‌ డేటా అనధికారికంగా అవతలి వారికి లభిస్తాయి.
  • వాట్సప్‌ టేకోవర్ (ఘోస్ట్‌ పెయిరింగ్ అటాక్‌) ద్వారా :
  • ఫేస్‌బుక్‌ ఫొటో ట్యాగ్‌ ద్వారా లేదా ఆఫర్లు, హెచ్చరిక ద్వారా గానీ ఫేక్​ లింక్‌/మెసేజ్‌ వస్తుంది.
  • అలా వచ్చిన లింకును నిజమైందేనని మీరు భావించి వాట్సప్‌ వెరిఫికేషన్‌/పెయిరింగ్‌ కోడ్​ను ఎంటర్​ చేసినట్లయితే నేరస్థులు తమ డివైజ్‌ను లింక్డ్‌ డివైజెస్‌ ద్వారా జత చేస్తారు.
  • మీ మొబైల్​లో వాట్సప్‌ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. నేరగాళ్లు కూడా మీ వాట్సప్‌ చాట్‌ను గమనిస్తుంటారు. ఫోన్​లకు వచ్చే అనుమానిత లింక్​లపై ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయొద్దు
సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు (ETV Bharat GFX Team)

ఏం చేయాలి :

  • మీ అకౌంట్​ సైబర్ నేరగాళ్ల పర్యవేక్షణలో ఉందని అనుమానం వస్తే సంబంధిత యాప్‌/బ్రౌజర్‌ని వాడటం వెంటనే ఆపేయండి.
  • అన్ని ఆధారాలనూ భద్రపరుచుకోండి. మెసేజ్‌లు, లింక్‌లు, పాప్‌ అప్స్‌ను స్క్రీన్‌షాట్‌లు తీసుకుని ఉంచండి.
  • ట్రాన్సాక్షన్‌ ఐడీలు, కాల్‌ లాగ్స్‌, యూటీఆర్‌ నంబర్లు, సేవ్‌ చేయండి.
  • వాట్సప్‌లో లింక్డ్‌ డివైజెస్‌ ఆప్షన్​ను చెక్‌ చేసుకోండి.
  • ఒకవేళ తెలియని డివైజ్‌లతో లింక్‌ అయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే రిమూవ్ చేయండి.
  • గూగుల్‌ క్రోమ్‌ను తాజా వెర్షన్‌కు అప్‌డేట్‌ చేయండి.
  • ఈ-మెయిల్‌, బ్యాంకింగ్, సోషల్‌ మీడియా పాస్‌వర్డ్స్​లను మార్చుకోండి.
  • ఒకవేళ నగదు సంబంధిత ట్రాన్షాక్షన్లు జరిగితే మీ బ్యాంకు/పేమెంట్‌ యాప్‌నకు సమాచారం ఇవ్వండి

జాగ్రత్తలివీ : సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను శిఖా గోయల్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు. మొబైల్​లో క్రోమ్​, అన్ని యాప్​లను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఓటీపీ, పిన్​, సీవీవీ, వాట్సాప్​ కోడ్​ లాంటి ముఖ్యమైన వివరాలను ఎవరితో షేర్​ చేయొద్దని తెలిపారు. తెలియని లింక్​లను క్లిక్ చేయడం వల్ల సైబర్ నేరాగాళ్ల చేతిలోకి మన వివరాలు వెళ్లే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు. వాట్సాప్​ సెక్యూరిటీ కోసం టూ స్టెప్​ వెరిఫికేషన్ ఆప్షన్​ను సెట్​ చేసుకోవాలని శిఖా గోయల్ సూచించారు. అపరిచిత వెబ్​సైట్​లలో లాగిన్​ అవ్వకపోవడమే మంచిదని వివరించారు. ఒక వేళ సైబర్ నేరాలకు గురైనా, లేదంటే సైబర్ నేరగాళ్లపై అనుమానం వచ్చినా వెంటనే సైబర్ క్రైం విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

మరిన్ని జాగ్రత్తలు :

  • తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే వాట్సాప్​ లింక్స్​పై క్లిక్ చేయొద్దు.
  • ఆఫర్ల పేరుతో వచ్చే లింక్​లను క్లిక్ చేయరాదు.
  • పాస్​వర్డ్స్​ లాంటి వివరాలు ఇతరులతో షేర్ చేయొద్దు.
  • సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తత కలిగి ఉండాలి.
  • ఎప్పటికప్పుడు మీ యాప్​లను అప్​డేట్ చేసుకోండి.
  • ముఖ్యమైన అకౌంట్ల పాస్వర్డ్​లను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోండి.
  • డిజిటల్​ అరెస్ట్​ లాంటివాటిని నమ్మవద్దు.

