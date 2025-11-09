ETV Bharat / state

ఐదు రాష్ట్రాల్లో సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కీలక ఆపరేషన్​ - 81 మంది అరెస్టు

సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆపరేషన్​ - నిందితుల ఖాతాల్లోని కోట్ల రూపాయల నగదును ఫ్రీజ్ చేసిన పోలీసులు

telangana Cyber ​​Security Bureau
telangana Cyber ​​Security Bureau (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Cyber Security Bureau Special Operation : ఐదు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కీలక ఆపరేషన్​ చేసింది. సైబర్​ నేరాలకు పాల్పడుతున్న 81 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీ, కేరళ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో 81 మందిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులపై దేశవ్యాప్తంగా 754 కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దేశవ్యాప్తంగా రూ.95 కోట్ల విలువైన సైబర్​ మోసాలు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుల్లో 17 మంది ఏజెంట్లు, ఏడుగురు మహిళలున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితుల్లో 58 మంది మ్యూల్​ ఖాతాదారులు ఉండగా, 84 సెల్​ఫోన్లు, 101 సిమ్​కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

నిందితుల నుంచి 89 బ్యాంకు పాస్​బుక్​లు, చెక్​బుక్​లను సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఖాతాల్లోని కోట్ల రూపాయల నగదును పోలీసులు ఫ్రీజ్​ చేశారు. ఫ్రీజ్​ చేసిన డబ్బును బాధితులకు సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు అందించనున్నారు.

TAGGED:

TELANGANA CYBER ​​SECURITY BUREAU
CYBER ​​SECURITY BUREAU OPERATION
సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆపరేషన్​
CYBER ​​SECURITY BUREAU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.