ఐదు రాష్ట్రాల్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కీలక ఆపరేషన్ - 81 మంది అరెస్టు
సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆపరేషన్ - నిందితుల ఖాతాల్లోని కోట్ల రూపాయల నగదును ఫ్రీజ్ చేసిన పోలీసులు
Published : November 9, 2025 at 11:40 AM IST
Telangana Cyber Security Bureau Special Operation : ఐదు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కీలక ఆపరేషన్ చేసింది. సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్న 81 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీ, కేరళ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో 81 మందిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులపై దేశవ్యాప్తంగా 754 కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దేశవ్యాప్తంగా రూ.95 కోట్ల విలువైన సైబర్ మోసాలు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుల్లో 17 మంది ఏజెంట్లు, ఏడుగురు మహిళలున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితుల్లో 58 మంది మ్యూల్ ఖాతాదారులు ఉండగా, 84 సెల్ఫోన్లు, 101 సిమ్కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిందితుల నుంచి 89 బ్యాంకు పాస్బుక్లు, చెక్బుక్లను సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఖాతాల్లోని కోట్ల రూపాయల నగదును పోలీసులు ఫ్రీజ్ చేశారు. ఫ్రీజ్ చేసిన డబ్బును బాధితులకు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు అందించనున్నారు.