సైబర్ నేరాల పట్ల అలర్ట్స్ - సైబర్ జాగరూకత దివస్లో భాగంగా టీజీసీఎస్బీ హెచ్చరికలు
Cybersecurity Alerts : సైబర్ జాగరూకత దివస్ సందర్భంగా తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలను సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తం చేసింది. తీసుకోవాల్సిన పలు జాగ్రత్తలు పేర్కొంది.
Published : November 12, 2026 at 2:55 PM IST
పెరుగుతున్న సైబర్ మోసాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం అత్యధికంగా నమోదవుతున్న రెండు రకాల సైబర్ నేరాల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తోంది. 'సైబర్ జాగరూకత దివస్'లో భాగంగా ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీచేస్తోంది.
మెగా సేల్ పేరుతో మోసం
ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికలతోపాటు నకిలీ వెబ్సైట్ల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. బ్రాండెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, దుస్తులు, హాలిడే ప్యాకేజీలు, బ్యూటీ, గృహసేవలు, ఆన్లైన్ కోర్సులు మొదలైనవి మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరకు అందిస్తామని నమ్మిస్తున్నారు.
ఉదాహరణకు 70% తగ్గింపు ఉందని చెబుతూ మెగా సేల్లో పేరుతో నేరగాళ్లు ప్రకటనలు ఇస్తారు. వాటికి ఆకర్షితులైన బాధితులు, యూపీఐ, డిజిటల్ వాలెట్లు, బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగించి ఆన్లైన్లో ముందుగా డబ్బు చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత నకిలీ ఆర్డర్ నిర్ధారణలను పంపి డెలివరీ ఆలస్యం అయిందని సాకులు చెబుతారు. చివరగా బాధితుల ఫోన్ నంబర్లను బ్లాక్ చేసి, నకిలీ వెబ్సైట్లను మూసివేసి అదృశ్యమవుతారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
తెలియని లేదా ధ్రువీకరించని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలు, విక్రయదారుల నుంచి కొనుగోళ్లు చేయవద్దు. అసాధారణంగా పెద్ద తగ్గింపులను ప్రకటించే ఆఫర్లను నమ్మవద్దు. చెల్లింపులు చేసే ముందు, అమ్మకందారుని వివరాలు, కస్టమర్ రివ్యూలు, అధికారిక వెబ్సైట్లను తనిఖీ చేయాలి. ధ్రువీకరించని వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలకు ముందస్తు చెల్లింపులు చేయవద్దు.
క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులతో మోసాలు
సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం ఫిషింగ్ లింకులు, హానికరమైన ఏపీకే ఫైళ్ల ద్వారా క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డు వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. కార్డు నంబర్లు, గడువు తేదీలు, సీవీవీ, ఏటీఎం పిన్, ఓటీపీ వంటి వివరాలను అక్రమంగా సేకరిస్తున్నారు. దీంతోపాటు బ్యాంకు రివార్డులు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు, క్రెడిట్ కార్డు పరిమితి పెంపుల పేరిట నకిలీ సందేశాలను పంపుతున్నారు.
ఉదాహరణకు మీ క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిని రూ.5 లక్షల వరకు పెంచేందుకు అవకాశం ఉందని ఊరిస్తున్నారు. వీటిని నమ్ముతున్న బాధితులు ఆ విధంగా వచ్చిన లింక్లు, ఏపీకే ఫైల్స్ను డౌన్లోడ్ చేయడం ద్వారా మోసగాళ్ల ఉచ్చులో పడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో హానికరమైన మాల్వేర్ల ద్వారా ఎస్ఎమ్ఎస్ హెచ్చరికలు కూడా రహస్యంగా అడ్డుకుంటున్నారు. బాధితుల వివరాలను ఉపయోగించి వారి అనుమతి లేకుండా ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు, దేశీయ, అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు జరిపి, వారి ఖాతాల నుంచి డబ్బును దొంగలిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్ లేదా తెలియని లింకుల ద్వారా వచ్చే ఏపీకే ఫైళ్లను డౌన్లోడ్ లేదా ఇన్స్టాల్ చేయవద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ కార్డ్ వివరాలను వెల్లడించవద్దు. కార్డ్ అప్గ్రేడ్లు, రివార్డులు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లను అధికారిక బ్యాంక్ యాప్/కస్టమర్ కేర్ ద్వారా మాత్రమే నిర్ధారించుకోవాలి. మీ కార్డ్పై అనధికార లావాదేవీ జరిగిందని హెచ్చరిక వస్తే, వెంటనే బ్యాంకు సిబ్బందికి తెలియజేసి కార్డ్ను బ్లాక్ చేయాలి. ఏదైనా మోసం జరిగితే, గోల్డెన్ అవర్లోగా ఫిర్యాదు చేయాలి.
పాపం రైతన్న - ఆరుగాలం కష్టపడి సంపాదించినదంతా 6 నిమిషాల్లో ఊడ్చేశారు
రైతు భరోసా నిధులు విడుదలయ్యాయంటూ నకిలీ సందేశాలు - సైబర్ క్రైంకు వ్యవసాయ శాఖ ఫిర్యాదు