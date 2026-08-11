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తెలుగులో మాట్లాడించి తెలుగువారినే బురిడి కొట్టించారు

దిల్లీ కేంద్రంగా తెలుగు ప్రజలే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరాలు - ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టి పట్టుకున్న సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు - పట్టుబడ్డ నిందితుల నుంచి ల్యాప్‌ టాప్‌లు, సెల్‌ఫోన్లు స్వాధీనం

Cyber ​​Police Bust Delhi Call Centers
Cyber ​​Police Bust Delhi Call Centers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 7:46 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 7:53 PM IST

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Cyber ​​Police Bust Delhi Call Centers : దిల్లీ కేంద్రంగా తెలుగు ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాళ్లపై తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేశారు. తెలుగు భాషపై పట్టును ఆసరాగా చేసుకొని, ఆర్థిక సంస్థల పేరుతో సాగుతున్న ఈ మోసాలకు పాల్పడ్డుతున్న కాల్ సెంటర్​పై దాడులు చేసి 22 మంది అరెస్ట్ చేశారు.

తెలుగు ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్ నేరాలు : దిల్లీలోని శివ మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా దాదాపు ఏడాదిన్నర కాలంగా ఈ కాల్ సెంటర్లు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రజలను మోసగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ దాడుల్లో భాగంగా 21 మంది తెలుగు మాట్లాడే మహిళా టెలీకాలర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే ఈ నెట్‌వర్క్‌కు సహకరిస్తున్న మరో బ్యాంక్ ఖాతాదారుడిని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశామని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. కాల్ సెంటర్ నిర్వాహకులైన లలిత్ సింగ్, కుల్‌దీప్ సింగ్, అనిల్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ మా ప్రతినిధి రమేష్​కు వివరించారు.

దిల్లీలోని నకిలీ కాల్​ సెంటర్స్​ను ఛేదించిన తెలంగాణ సైబర్​ పోలీసులు (ETV)

లోన్‌ ఇప్పిస్తామంటూ మోసాలు : ఈ సైబర్ ముఠా గత ఏడాదిన్నర కాలంగా తెలంగాణకు చెందిన యువతులను టెలికాలర్లుగా నియమించుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బజాజ్ ఫైనాన్స్ ప్రతినిధులుగా నటిస్తూ బాధితులకు ఫోన్ చేసి, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, వెరిఫికేషన్ ఛార్జీలు, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీజులు, బీమా ఖర్చుల పేరుతో వీరు డబ్బు వసూలు చేసేవారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నమోదైన 22 సైబర్ మోసాల కేసులతో నిందితులకు సంబంధం ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో 23 మొబైల్ ఫోన్లు, రెండు బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న టెలికాలర్లలో చాలామంది కోరుట్ల, అలాగే హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్, బోరబండ, మహబూబ్‌నగర్ ప్రాంతాలకు చెందినవారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

Cyber ​​Police Bust Delhi Call Centers
పరారీలో ఉన్న నిందితుడు లలిత్ సింగ్ (ETV Bharat)
Cyber ​​Police Bust Delhi Call Centers
పరారీలో ఉన్న నిందితులు గుడ్డు, నితేష్ (ETV Bharat)

నెలలో రూ.60 లక్షల వరకు ఆదాయం : ఈ సైబర్ క్రైమ్​లో​ మొదటగా ముగ్గురు మహిళలను పరిచయం చేసుకున్నారని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. తర్వాతర్వాత మిగతా వారిని ఇందులోకి తీసుకున్నారు. ప్రతి రోజు ఒక మహిళ 10 నుంచి 15 మందికి ఫోన్​ చేస్తారన్నారు. అందులో ఒక్కరు కనెక్ట్ అయినా అధిక మొత్తంలో నగదు వసూలు చేస్తారని చెప్పారు. ​రోజు రూ.2 నుంచి 3 లక్షలు విత్​డ్రా చేస్తారన్నారు. సగటున నెలలో రూ.60 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉంటుందని తెలిపారు. ఇక్కడ పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు జీతాలతో పాటుగా గుడ్​విల్​ కూడా ఇస్తారని చెప్పారు.

కుల్​దీప్​ సింగ్, అనిల్ తెలుగు మహిళలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి, నెలకు రూ.50,000 ఇస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో బజాజ్ ఫైనాన్స్​ పేరుతో అడ్వర్టైజ్​ చేస్తూ, వచ్చిన ఫోన్​ కాల్స్​ నోట్​ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత తెలుగు మహిళలతో ఫోన్​ చేయించి మోసం చేస్తున్నారు. దిల్లీ నుంచి ఫోన్లు చేసిన వారు తెలుగులోనే మాట్లాడడం వల్ల ఇక్కడి వాళ్లే అని అనుకోని మోసపోతున్నారు. ఈ కాల్​ సెంటర్​కు చెందిన 21 మంది మహిళలను అరెస్టు చేశాం - తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్

సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే అడ్వర్టైజ్​మెంట్​ అన్ని అబద్దాలు కాదు, అందులో కొన్ని నిజాలు కూడా ఉంటాయని శ్రీనివాస్​ అన్నారు. కాకపోతే వాటిని వెరిఫై చేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. వెబ్​సైట్​, సంస్థ జెన్యూనో కాదో చెక్​ చేసుకోవాలన్నారు. అంతేగానీ తొందర పడి నగదు పంపించకూడదని హెచ్చరించారు.

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Last Updated : August 11, 2026 at 7:53 PM IST

TAGGED:

కాల్​సెంటర్​పై ​పోలీసుల దాడి
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