మీ మొబైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ అకస్మాత్తుగా పోయిందా? - 'సిమ్‌ స్వాపింగ్‌ స్కామ్​' కావొచ్చు - జాగ్రత్తపడాల్సిందే!

సిమ్​ స్వాపింగ్​ మోసాలపై సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసుల హెచ్చరిక - నకిలీ సిమ్​ కార్డును అక్రమంగా పొంది లూటీ చేస్తున్న తీరు - రహస్య సమాచారాన్ని చోరీ చేసి దుర్వినియోగం చేస్తున్న అక్రమార్కులు

SIM SWAPPING SCAMS
SIM SWAPPING SCAMS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 2:58 PM IST

SIM Swapping Scam : సైబర్‌ మోసాలపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్న తెలంగాణ సైబర్‌ క్రైమ్​ అధికారులు తాజాగా పెరుగుతోన్న సిమ్‌ స్వాపింగ్‌ మోసాలపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా పరిశీలిస్తే దేశవ్యాప్తంగా సైబర్‌ నేరాలు భారీగా నమోదవుతూనే ఉన్నాయి. పల్లె, పట్టణమనే తేడా లేకుండా అవకాశమున్న ప్రతిచోటా, ప్రతి ఒక్కరిపై సైబర్‌ నేరగాళ్లు పంజా విసురుతున్నారు.

వ్యక్తిగత, ఆర్థికపరమైన వాటిని చెప్పొద్దు : సిమ్​ స్వాపింగ్ మోసంలో సైబర్‌ కేటుగాళ్లు తాము చోరీ చేసిన వ్యక్తిగత సమాచారంతో బాధితుడి పేరుతో నకిలీ సిమ్‌ కార్డును అక్రమంగా సంపాదించి బ్యాంకు ఖాతాలను లూటీ చేస్తున్నారని పోలీసులు హెచ్చరించారు. సిమ్‌ యాక్టివేట్‌ అయిన తర్వాత ఓటీపీలు, బ్యాంక్‌ అలర్ట్‌లు, సీక్రెట్ ఇన్​ఫర్మేషన్ పొంది దుర్వినియోగానికి పాల్పడతారని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఈ తరహా మోసాలపై ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అపరిచిత వ్యక్తులతో వ్యక్తిగత, ఆర్థికపరమైన వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పంచుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

సిమ్​ స్వాపింగ్ మోసం ఎలా జరుగుతుందంటే?

  • వ్యక్తిగత డేటా చోరీ : సైబర్‌ క్రిమినల్స్ ఫిషింగ్ కాల్స్‌, ఫేక్​ లింక్‌లు, డేటా లీక్‌లు, సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వ్యక్తుల రకరకాల వివరాలను సేకరిస్తారు.
  • నటనతో తస్కరించి : తాము నిజమైన యూజర్‌గా నటిస్తూ సంబంధిత మొబైల్‌ సేవా సంస్థలను సంప్రదించి సిమ్‌ రీప్లేస్‌మెంట్‌ కోసం ప్రయత్నిస్తారు.
  • సిమ్‌ డీయాక్టివేషన్‌ : దీంతో బాధితుడి నిజమైన సిమ్‌ అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం ఆగిపోతుంది.
  • డూప్లికేట్‌ సిమ్‌ పనిచేయడం : ఇదే అదునుగా నేరగాళ్లు బాధితుడి నంబర్‌కు సంబంధించిన కొత్త సిమ్‌ని యాక్టివేట్‌ చేస్తాడు
  • బ్యాంకు ఖాతాల యాక్సెస్‌ : వ్యక్తి కొత్త సిమ్‌కు వచ్చిన వన్​ టైమ్​ పాస్​వర్డ్​లను ఉపయోగించి బ్యాంక్‌ పాస్‌వర్డ్‌లను రీసెట్‌ చేస్తారు. యూపీఐ, నెట్‌బ్యాంకింగ్‌ యాక్సెస్‌ పొంది డబ్బులను అవలీలగా బదిలీ చేస్తారు.

సిమ్​ స్వాపింగ్​కు గురైతే హెచ్చరిక సంకేతాలు ఇవే :-

  • అకస్మాత్తుగా మొబైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ కోల్పోతుంది. సిగ్నల్స్ రావు.
  • ఓటీపీలు లేదా ఎటువంటి బ్యాంకు అలర్ట్‌లు అందకపోవడం
  • అనధికారిక లావాదేవీలు జరుగుతూనే ఉంటాయి.
  • బ్యాంకు, ఈ-మెయిల్‌ ఖాతాలకు యాక్సెస్‌ పొందలేకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.

ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి?

  • మీ సిగ్నల్‌ కోల్పోతే వెంటనే మీకు దగ్గరలోని టెలికాం ఆపరేటర్‌ని సంప్రదించండి.
  • ఓటీపీలు, పిన్‌ నంబర్లు, ఆధార్‌, బ్యాంకు వివరాలను ఎవరితోనూ షేర్‌ చేసుకోవద్దు.
  • బ్యాంక్​, టెలికాం పేరుతో వచ్చే నకిలీ ఫోన్​ కాల్స్‌ను నమ్మకండి.
  • ఆర్థిక లావాదేవీలకు ఎస్​ఎంఎస్ ఈ-మెయిల్ అలర్ట్స్‌ను యాక్టివేట్ చేయండి
  • బలమైన పాస్‌వర్డ్స్ ఉపయోగించి రెండు ఫేజ్​ల ధ్రువీకరణ పెట్టుకోండి.
  • అనుమానాస్పద గూగుల్​ లింకులపై అస్సలు క్లిక్ చేయకండి. మీకు తెలియని, అవగాహన లేని యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవద్దు.
  • స్క్రీన్‌షాట్లు, ఎస్​ఎమ్​ఎస్​లు, లావాదేవీల వివరాలను సాక్ష్యాలుగా భద్రపరచండి.

ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయించాలి : ఇలాంటి మోసాల గురించి 1930 (జాతీయ సైబర్‌ నేరాల హెల్ప్‌లైన్‌)కి టోల్​ ఫ్రీ నంబరుకు కాల్‌ చేయండి. లేదా http://cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో కంప్లైంట్​ చేయండి. అలాగే, మీ బ్యాంకు శాఖకు సైతం వెంటనే సమాచారం ఇచ్చి అత్యవసరంగా ట్రాన్సాక్షన్లను నిలిపివేయమని చెప్పండి.

ఏడాది కాలంలో వేల కోట్లు : ఇటీవలి కాలంలో సైబర్ నేరాలు హెచ్చుమీరడం తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అమాయకులు, ఉన్నత విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులు సైబర్ నేరస్థుల అన్యాయానికి బాధితులు అవుతున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఓ వ్యక్తి అత్యధికంగా రూ.16 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారంటే ఇక్కడ ఎంత పెద్ద మొత్తంలో దోపిడి జరుగుతుందో తేటతెల్లమవుతుంది. మొత్తంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు 2025లో దేశవ్యాప్తంగా రూ.22,495 కోట్లు, 2024లో రూ.22,845 కోట్లు కొల్లగొట్టారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

