'జాజిరి జాజిరి ఉయ్యాలా' - టీసీఎస్ఎస్ సింగపూర్ ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా బతుకమ్మ వేడుకలు
TCSS Bathukamma Celebrations : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ (టీసీఎస్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ వేడుకల్లో సుమారు 2500 ఎన్ఆర్ఐలు పాల్గొని సాంప్రదాయ పాటలకు బతుకమ్మ ఆడారు.
Published : October 19, 2026 at 12:06 PM IST
TCSS Bathukamma Celebrations : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ - సింగపూర్ (టీసీఎస్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో స్థానిక అవర్ టాంపిన్స్లో అక్టోబర్ 17న బతుకమ్మ వేడుకలు అత్యంత కోలాహలంగా జరిగాయి. ప్రతి ఏడాదీ టీసీఎస్ఎస్ బతుకమ్మ వేడుకలను సెంబవాంగ్ పార్క్లో నిర్వహించేవారు. ఈసారి వేదికను అవర్ టాంపిన్స్ హబ్కు మార్చారు. అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్, రిబ్బన్ ఎల్ఈడీలు బతుకమ్మ వేడుకలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సాంప్రదాయ బతుకమ్మ పాటలకు అంతా డ్యాన్స్ చేశారు.
2500 మందితో బతుకమ్మ
ఈ సంబరాల్లో సుమారు 2500 మంది పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడారు. వివిధ రూపాల్లో అందంగా అలంకరించిన 150కి పైగా బతుకమ్మలను తీసుకొచ్చారు. బతుకమ్మని పేర్చి తెచ్చిన, ప్రతి ఒక్కరినీ రెడ్ కార్పెట్పై స్వాగతించారు. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన 10 బతుకమ్మలకు, ప్రత్యేక సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ముస్తాబైన ఐదుగురు మహిళలకు, ప్రతిరోజు బతుకమ్మ పేర్చిన చిన్నారులకు టీసీఎస్ఎస్ సొసైటీ (నగదు వోచర్లు), భీమా జ్యువెలర్స్ (బంగారు వస్తువులు), సౌజన్య డెకార్స్ (వెండి వస్తువులు), బీఎస్కే కలెక్షన్స్ (సారీస్), ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ (సారీస్) ప్రత్యేక బహుమతులు అందించాయి.
సింగపూర్లో నివసిస్తున్న తెలుగు వారందరూ దశాబ్దానికి పైగా బతుకమ్మ పండుగకు విశేష ఆదరణ కలుగజేయడం టీసీఎస్ఎస్ చరిత్రలో నిలిచిపోనుందని సొసైటీ సభ్యులు అన్నారు. టీసీఎస్ఎస్ ప్రేరణతో ఇతర సంస్థలు కూడా బతుకమ్మ నిర్వహించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. సంబరాలు విజయవంతంగా జరగడానికి సహకారం అందించిన దాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఈ వేడుకలలో పాల్గొన్న రిటైర్డ్ ఇండియన్ ఆర్మీ మేజర్ ఎస్.పీ.ఎస్. ఒబెరాయ్, భారత హైకమిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి (వాణిజ్యం) మృత్యుంజయ్ శ్రీకాంతన్ను టీసీఎస్ఎస్ సొసైటీ అధ్యక్షులు నల్ల భాస్కర్ గుప్త, ప్రధాన కార్యదర్శి బొందుగుల రాము, కోశాధికారి శశిధర్ రెడ్డి ఎర్రమరెడ్డి, కమిటీ సభ్యులు శాలువా కప్పి సత్కరించారు. అనంతరం ప్లాటినం, గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రోన్జ్, బ్రాస్ కేటగిరీ కార్పొరేట్ వ్యక్తిగత దాతలను శాలువాలతో సన్మానించారు.
వైరల్గా బతుకమ్మ పాటకు
ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా విడుదల చేసిన టీసీఎస్ఎస్ బతుకమ్మ పాట "జాజిరి జాజిరి ఉయ్యాలా మా పూల పండుగ జంపాల" యూట్యూబ్లో మంది ఆదరణ పొందిందని సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన ఫోటోబూత్, కృత్రిమ బతుకమ్మలు ఆకర్షణగా నిలిచాయన్నారు.
సింగపూర్లోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి
ఈ పండుగను నిర్వహించడానికి సింగపూర్లోని బూన్ లే, జూరాంగ్ ఈస్ట్, బుకిత్ పంజాంగ్, సెంగ్ కాంగ్, పుంగ్గోల్, జలాన్ పపన్, పెంజురు ప్రాంతాల నుంచి బస్సులను నామమాత్రపు రుసుముతో సమకూర్చినట్లు సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. బతుకమ్మ పండుగలో పాల్గొన్న అందరికీ అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రతిఒక్కరికి సొసైటీ అధ్యక్షులు నల్ల భాస్కర్ గుప్త, ప్రధాన కార్యదర్శి బొందుగుల రాము, కోశాధికారి శశిధర్ రెడ్డి ఎర్రమరెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు బసిక ప్రశాంత్ రెడ్డి, జూలూరి సంతోష్ కుమార్, మిర్యాల సునీత రెడ్డి, సంతోష్ వర్మ మాదారపు, విక్రమ్ చిట్ల, సంస్థాగత కార్యదర్శి కాసర్ల శ్రీనివాస రావు తదితరులు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ -సింగపూర్ బృందాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు వీడియో సందేశం ద్వారా అభినందించారు. సింగపూర్లో బతుకమ్మను నిర్వహిస్తూ తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటుతున్న ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ముందస్తు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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