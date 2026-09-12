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ఒకే నగరం, ఒకే పరిపాలన - హైదరాబాద్​కు క్యూర్-2026 చట్టం

జీహెచ్‌ఎంసీ-1955 స్థానంలో క్యూర్‌-2026 బిల్లును శాసన సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. ఒకే నగరం, ఒకే పరిపాలన, ఒకే చట్టం నినాదంతో కొత్త చట్టం రాబోతుంది.

CORE URBAN REGION BILL 2026
హైదరాబాద్​కు క్యూర్​ చట్టం-2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 12:26 PM IST

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Telangana Core Urban Region Bill 2026 : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో వేర్వేరు సంస్థలు, వ్యవస్థలతో అస్తవ్యస్తంగా మారిన పరిపాలనను చక్కదిద్దడమే లక్ష్యంగా క్యూర్‌(కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌)-2026 బిల్లును ప్రభుత్వం శుక్రవారం శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఒకే నగరం, ఒకే పరిపాలన, ఒకే చట్టం నినాదంతో ఈ బిల్లు రూపుదిద్దుకుంది. జీహెచ్‌ఎంసీ-1955 చట్టం స్థానంలో ప్రభుత్వం ఈ క్యూర్​ బిల్లు-2026ను ప్రతిపాదించింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న జీహెచ్‌ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీలకు ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. ఇందులో ఐదు భాగాలు, 43 చాప్టర్లు, 319 సెక్షన్లు, 9 షెడ్యూళ్లు ఉన్నాయి. సీఎం ఛైర్మన్‌గా క్యూర్‌ పరిధికి అత్యున్నత పరిపాలన మండలి, కార్యనిర్వాహక కమిటీ ఛైర్మన్‌గా పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, మరో పది రకాల కమిటీలు ఈ చట్టంలో ఉంటాయి. జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టంలో మాదిరి పరిపాలనలో నగర పాలక సంస్థనే పరిమితం చేయకుండా పోలీసు, హైడ్రా, జలమండలి వంటి ఇతర శాఖలను ఇందులో భాగస్వామ్యం చేసింది.

అక్రమ నిర్మాణాలపై 4 రకాల చర్యలు

అక్రమ నిర్మాణాల కట్టడికి జరిమానా, కూల్చివేత, సీజ్‌ చేయడం, సౌకర్యాల నిలిపివేత అనే నాలుగు రకాల చర్యలు ఇందులో ఉంటాయి. సెక్షన్‌ 94 ప్రకారం అనుమతిలేని భవన నిర్మాణాలు ఉంటే ఆస్తిపన్నుపై 100 శాతం నుంచి 300 శాతం జరిమానా పడుతుంది. భవనం వినియోగాన్ని మార్చినా ఫైన్ విధిస్తారు.

సెక్షన్‌ 164

అనుమతి లేని భవనాలకు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ నోటీసు ఇచ్చిన 15 రోజుల్లో చర్యలు ఉంటాయి. అనుమతిలేని భవనాన్ని యజమాని స్వయంగా కూల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే బల్దియా కూల్చి ఖర్చును ఆస్తిపన్నులో జమచేస్తుంది.

సెక్షన్‌ 165

ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా మున్సిపల్‌ అధికారులు నోటీసు లేకుండానే భవనాన్ని సీజ్‌ చేసే అధికారం ఉంది.

సెక్షన్‌ 167

నివాసయోగ్యపత్రం లేకపోతే భవనానికి కరెంటు, తాగునీరు, మురుగునీటి కనెక్షన్లు మంజూరు చేయకూడదు.

సెక్షన్‌ 168

అక్రమ నిర్మాణాల రిజిస్ట్రేషన్‌ను రద్దు చేయాలని, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టంలోని సెక్షన్‌ 22ఏ(1)(ఏ) కింద నిషేధిత జాబితాలో చేర్చాలని ముసాయిదా బిల్లు చెబుతోంది. ఆయా కేసుల్లో ప్రజలు బాధితులుగా మారితే జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్, జిల్లా కలెక్టర్‌ స్థాయిలో విచారణ జరిపి న్యాయం చేస్తారు.

సవాల్ చేసేందుకు అప్పిలేట్‌ అథారిటీ

మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ కమిషనర్‌ నిర్ణయాలు, నోటీసులను 30 రోజుల్లో ప్రజలు సవాల్​ చేయవచ్చు. ప్రభుత్వం క్యూర్‌ అప్పిలేట్‌ అథారిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఛైర్‌పర్సన్, ఇద్దరి నుంచి నలుగురు పూర్తిస్థాయి సభ్యులతో సివిల్‌ కోర్టు అధికారాలతో ఈ అథారిటీ విధులు నిర్వహిస్తుంది. సభ్యులను ప్రభుత్వం, తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శితో కూడిన సెలక్షన్‌ కమిటీ నియమిస్తుంది.

డిజిటల్‌ గవర్నెన్స్‌

క్యూర్‌ పరిధిలోని 3 కార్పొరేషన్లకు ఒకే వెబ్‌సైట్‌ లేదా మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా పౌర సేవలను అందించాలని అన్నిరకాల పర్మిషన్లు, పన్ను, రుసుముల చెల్లింపునకు సదుపాయం కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. భవిష్యత్తులో ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల రుసుముల చెల్లింపు సదుపాయాన్ని కూడా క్యూర్‌ ఆన్​లైన్ పోర్టల్‌లో చేర్చాలన్నది ప్రతిపాదన.

భవనాలకు గుర్తింపు సంఖ్య

హైదరాబాద్​లోని అన్ని భవనాలకు ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ కోడ్, అపార్ట్‌మెంట్ల విషయంలో ఫ్లాట్లకు సబ్‌ ఐడెంటిటీ కోడ్‌ను ఇవ్వాలన్నది బిల్లులోని ప్రతిపాదన. ఆయా గుర్తింపు సంఖ్యతో ప్రజలు తమ ఆస్తి వివరాలు, నీటి బిల్లు, దానికి సంబంధించిన పన్ను, కరెంటు బిల్లు, ఇతరత్రా ఛార్జీలను చెల్లించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తారు.

పన్నుపైనే సగం అభ్యంతరాలు

క్యూర్‌ బిల్లుపై ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జులై 4వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు, అభిప్రాయాలు స్వీకరించింది. ఆన్‌లైన్‌లో 4,107, ఈ-మెయిల్‌కు 400 అభ్యంతరాలు వచ్చాయి. వాటిలో 2,465 ఫిర్యాదులు ఆస్తిపన్నును పెంచొద్దనే విషయంపైనే ఉన్నాయి. ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి 18, బీజేపీ నుంచి ఐదు, ఎంపీ రఘునందన్‌రావు వ్యక్తిగతంగా ఆరు సూచనలు ఈ బిల్లులో చేశారు. వాటిల్లో కొన్ని సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకొని బిల్లులో అధికారులు మార్పులు చేశారు.

హైడ్రాకు అదనపు అధికారాలు

క్యూర్‌ బిల్లు హైడ్రాకు చట్టపరమైన గుర్తింపుతోపాటు పలు అదనపు అధికారాలను కూడా కల్పిస్తోంది. సొంత పోలీస్​ స్టేషన్​ ఏర్పాటుతో కొన్ని నేరాలపై క్రిమినల్‌ కేసులను నమోదు చేసే అధికారం ఉంది. అగ్నిమాపక భద్రత చర్యలపై తనిఖీల నిర్వహణ, నిర్మాణ వ్యర్థాల డంపింగ్‌పై తనిఖీలు, ఇతరత్రా అధికారాలు హైడ్రాకు ఉంటాయి.

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