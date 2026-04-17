తేజస్వీ వ్యాఖ్యలపై ఆందోళనలు - క్షమాపణ చెప్పాలని పార్లమెంట్​లో డిమాండ్

తేజస్వి సూర్య వాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన కాంగ్రెస్ ఎంపీలు - తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బీజేపీ అవమానించవద్దంటూ ఫ్లకార్డుల ప్రదర్శన - ఎంపీ వ్యాఖ్యలు రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని స్పీకర్​కు విజ్ఞప్తి

Telangana Congress MPs protest on Parliament Premises
Published : April 17, 2026 at 3:23 PM IST

Telangana Congress MPs Protest on Parliament Premises : పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును భారత్‌- పాకిస్థాన్‌ విభజనతో పోల్చుతూ బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య లోక్‌సభలో చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై ఆందోళనకు దిగారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎంపీలంతా కలిసికట్టుగా నినాదాలు చేశారు. ఆయన కచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. చరిత్రలో గొప్ప తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అవమానించవద్దని ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఎంపీలు గట్టిగా నినాదాలు చేశారు.

తొలగిస్తామని స్పీకర్ హామీ : అనంతరం లోక్‌సభలో తేజస్వీ సూర్య వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు స్పీకర్‌ను కలిశారు. ఆయన గురువారం లోక్​సభలో చేసి వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రికార్డులు పరిశీలించి తొలగిస్తామని తమకు హామీ ఇచ్చినట్లు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు తెలిపారు.

బీజేపీ ఆఫీస్​ను ముట్టడించిన బీఆర్​ఎస్వీ : మరోవైపు తేజస్వీ సూర్య వ్యాఖ్యలను బీజేపీ ఖండించకపోవడాన్ని బీఆర్​ఎస్ నేతలు తప్పుపట్టారు. ఇవాళ నాంపల్లిలోని బీజేపీ కార్యాలయాన్ని బీఆర్ఎస్వీ నేతలు ముట్టడించారు. తేజస్వి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు చెప్పారు. తేజస్వి వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఇదే సమయంలో బీజేవైఎం కార్యకర్తలు రావడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో బీఆర్‌ఎస్వీ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

కిషన్​ రెడ్డి స్పీకర్​ను ఒప్పించాలి : తెలంగాణను అవమాన పరిచేటట్లు నిన్న తేజస్వీ సూర్య పార్లమెంటులో చేసిన వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలిగించేందుకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి చొరవ తీసుకుని స్పీకర్‌ను ఒప్పించాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. తాను ఇప్పటికే స్పీకర్‌కు లేఖ కూడా రాశానని పేర్కొన్న ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ విభజనతో పోల్చడం సరికాదన్నారు. తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలిగించాలని స్పీకర్‌కు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా తేజస్వీ సూర్యకు సూచించాలని కోరారు.

తేజస్వీపై చర్యలు తీసుకోవాలి : పదే పదే బీజేపీ అధిష్ఠానం తెలంగాణపై వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేస్తోందని ఆచార్య కోదండరామ్ అన్నారు. తేజస్వీ సూర్యపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్‌కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిన్న లోక్‌సభలో తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలను రికార్డు నుంచి తొలగించాలని అన్నారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం డీలిమిటేషన్ చేస్తామంటున్నారని 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం చేస్తారో లేదా ప్రస్తుత జనాభా లెక్కల ప్రకారం చేస్తారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.

