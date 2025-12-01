ETV Bharat / state

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు పంచాయతీ పరీక్ష - సర్పంచ్​ల గెలుపు కోసం సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్న నేతలు

స్వయంగా రంగంలోకి దిగిన ప్రజా ప్రతినిధులు - అభ్యర్థుల మధ్య సమన్వయం కుదిర్చే బాధ్యతలను స్థానిక నేతలకు అప్పగిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు - కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు లేని చోట ఇంఛార్జులకు బాధ్యతలు

Gram Panchayat Elections
Gram Panchayat Elections (Eenadu)
Congress MLAs Focused on Gram Panchayat Elections : గ్రామ పంచాయతీల్లో 80 శాతం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులే గెలవాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధికార పక్ష ఎమ్మెల్యేలకు దిశానిర్దేశం చేయడంతో స్థానిక ఎన్నికలను శాసనసభ్యులు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. తమ అధినేతల ఆదేశాలతో ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు కూడా గ్రామ సంగ్రామంలో సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. పల్లె పోరు అనంతరం జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్​ ఎన్నికలు సైతం నిర్వహించే అవకాశం ఉండటంతో ఎలాగైనా విజయం సాధించి తీరాలని ప్రజాప్రతినిధులు కంకణం కట్టుకున్నారు.

సర్పంచ్​ పోటీకి భారీగా ఆశావహులు :

  • పల్లెల్లో గ్రూపు రాజకీయాలు, పార్టీల్లో అంతర్గత విభేదాలు అక్కడి ఎమ్మెల్యేలకు కొంత తలనొప్పిగానే మారుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. కాంగ్రెస్‌ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలోని నారాయణఖేడ్, మెదక్, అందోల్, హుస్నాబాద్, వికారాబాద్‌ జిల్లాలోని కొడంగల్, వికారాబాద్‌, పరిగి, తాండూరు నియోజకవర్గాల్లో సర్పంచి స్థానాలకు ఆశావహుల సంఖ్య భారీగా ఉండటం ఎమ్మెల్యేలకు కాస్తా ఇబ్బందిగా మారింది. మేజర్‌ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్​ పదవి కోసం పదుల సంఖ్యలో పోటీపడుతున్నారు.
  • ప్రతిపక్ష బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సిద్దిపేట, గజ్వేల్‌, దుబ్బాక, నర్సాపూర్, జహీరాబాద్, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో సైతం ఆశావహులు భారీగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఎమ్మెల్యేల ప్రొత్సాహం ఉండటంతో కొన్ని చోట్ల పోటీ రసవత్తరంగానే మారబోతుంది.

ఏకాభిప్రాయానికి మంతనాలు : ఒకే పార్టీకి చెందిన వారు పోటీ చేయడానికి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏకాభిప్రాయం కుదర్చడం అధికార, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలకు కూడా తలకు మించిన భారంగా మారింది. ఓట్లు చీలి ప్రత్యర్థులకు లాభం చేకూరుతుందని, తద్వారా మనం నష్టపోయే అవకాశం ఉందని నచ్చజెప్పినా కొందరు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. సమన్వయం కుదిర్చే బాధ్యతలను ఎమ్మెల్యేలు అక్కడి స్థానిక నేతలకు అప్పగిస్తున్నారు. కొలిక్కి రాకపోతే వారే స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతున్నారు.

ఆర్థికంగా భరోసా : సర్పంచి అభ్యర్థులకు ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చినట్లు ముమ్మర ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎమ్మెల్యేలు సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు ప్రచార సామగ్రి అందించేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడక్కడ కొంత మందికి నిధులను కూడా సమకూర్చుతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.

గెలుపునకు తంటాలు

  • ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు లేని చోట గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జిలకు బాధ్యతలు అప్పగించింది. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు లేనిచోట సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌తో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాల పంపిణీ బాధ్యతలను పార్టీ నేతల ఆధ్వర్యంలోనే కాంగ్రెస్ కొనసాగిస్తోంది.
  • భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది. ప్రతీ గ్రామంలో 10 నుంచి 15 మంది సీనియర్‌ కార్యకర్తలతో సమన్వయ కమిటీలను నియమించి సర్పంచులుగా గెలిపించే బాధ్యతలను అప్పగించింది. పార్టీ మద్దతుతో ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా చూస్తున్నారు.

డిసెంబరు 11, 14, 17న తెలంగాణలో సర్పంచ్​ పోలింగ్​ జరగనుంది. అదే రోజు ఫలితాలు కూడా వెలువడనున్నాయి. మొత్తం 12,728 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే మొదటి విడతకు సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు ముగియగా, రెండో విడత నామినేషన్లను దాఖలు చేస్తున్నారు.

