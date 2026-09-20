అసెంబ్లీ నుంచి క్షేత్రస్థాయికి భూముల రాజకీయం - కేటీఆర్, హరీశ్రావు భూములపైనా కాంగ్రెస్ నేతల ఆరా
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో భూ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ ఆరా తీస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వరుసగా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధుల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తోంది. హరీశ్రావు, కేటీఆర్లకు సంబంధించిన భూములను పరిశీలిస్తోంది.
Published : September 20, 2026 at 7:35 AM IST
Congress Leaders Visits Harish Rao and KTR Lands : రాష్ట్రంలో భూముల రాజకీయం అసెంబ్లీ నుంచి క్షేత్రస్థాయికి చేరింది. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో భూ వ్యవహారాల్లో భారీ అక్రమాలు జరిగాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ వేదికగా చేసిన ఆరోపణల తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు వరుసగా క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేపట్టారు. ఒకవైపు ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ భూముల లెక్కలను రెవెన్యూ అధికారులు తేలుస్తుండగా, మరోవైపు కాంగ్రెస్ బృందం హరీశ్రావు, కేటీఆర్లకు సంబంధించిన భూముల్లో పర్యటనలు చేపట్టారు. ఈ నెల 29 వరకు కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధుల క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు సాగనున్నాయి.
రాజకీయ తుఫానుగా మారిన భూముల వ్యవహారం
రాష్ట్రంలో భూముల అంశం ఒక్కసారిగా రాజకీయ తుఫానుగా మారింది. అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలు 22-ఏ నిషేధిత భూముల అంశంపై జరిగిన చర్చలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో భారీ స్థాయిలో భూ అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్ పరిధిలోని భూముల లెక్కను 3 రోజులుగా రెవెన్యూ అధికారులు మదిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా విచారణ మొదలుపెట్టిన సమయంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయంగా మరో అడుగు ముందుకేసింది. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో బృందాలు ఏర్పాటై సీఎం ప్రస్తావించిన భూములను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలని నిర్ణయించి రెండు రోజులుగా కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నారు.
హరీశ్రావు, కేటీఆర్ల భూముల పరిశీలన
శుక్రవారం కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధుల బృందం సిద్దిపేట జిల్లాకు వెళ్లి మొదట కొండపాక మండలంలోని హరీశ్రావు మామ హనుమంతరావు భూములను పరిశీలించారు. మాజీ సైనికులకు కేటాయించిన అసైన్డ్ భూములు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేతులు మారాయంటూ విచారణ చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. రంగనాయక సాగర్ ప్రాంతంలో హరీశ్రావుకు సంబంధించినవిగా చెబుతున్న వ్యవసాయ భూములు, ఫామ్హౌస్ పరిసరాలను పరిశీలించి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారంటూ నేతలు ఆరోపించారు. ఈడీ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. శనివారం కాంగ్రెస్ నేతల బృందం రంగారెడ్డి జిల్లా జన్వాడను సందర్శించింది. యాజమాన్య హక్కులు, లీజు ఒప్పందం, నిర్మాణ అనుమతులు, నాలా అంశాలు ఇప్పుడు అధికారిక రికార్డుల ద్వారా తేలాల్సిన అంశాలుగా మారాయి. ఇక్కడితో కాంగ్రెస్ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు ఆగడం లేదు.
ఈరోజూ కొనసాగనున్న పర్యటన
ఇవాళ అజీజ్నగర్, మొయినాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులకు సంబంధించినవిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న భూములపైనా పరిశీలనలు చేయనున్నట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. భూములకు చెందిన సర్వే నంబర్లు, పాత రెవెన్యూ రికార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, భూ సేకరణ పత్రాలు, శాటిలైట్ చిత్రాలు పరిశీలించి ఆ తర్వాతే క్షేత్రస్థాయికి వెళ్తున్నామని కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటున్నారు. అయితే ఈ పర్యటనలను ఈ నెల 29 వరకు కొనసాగించే కార్యాచరణ ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి.
సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించిన భూ వ్యవహారాలను ఒక్కొక్కటిగా ప్రజల ముందుకు తీసుకురావడమే కాంగ్రెస్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నెల 30న సిరిసిల్లలో కాంగ్రెస్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నాయకుల బృందం ఎక్కడెక్కడ పర్యటించింది? అక్కడ ఆ బృందం ఏమేమి విషయాలు గుర్తించారన్నది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరింత ఘాటుగా ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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