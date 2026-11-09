తెలంగాణ ఆదాయంలో సరికొత్త రికార్డు - ఒక్క నెలలోనే రూ.7,735 కోట్లు వసూలు
Commercial Tax Revenue In Telangana : తెలంగాణ వాణిజ్య పన్నుల శాఖకు జీఎస్టీ, వ్యాట్ ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో రూ.7,735 కోట్లు ఆదాయం సమకూరింది.
Published : November 9, 2026 at 12:44 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆదాయానికి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నెలలో జీఎస్టీ, వ్యాట్ వసూళ్లు గణనీయంగా పెరగడంతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ ఆదాయం సమకూరింది. ఒక్క అక్టోబర్ నెలలోనే కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ నుంచి రూ.7,735 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. గత ఏడాది ఇదే నెలలో వచ్చిన ఆదాయంతో పోలిస్తే 22.16 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
కీలకంగా మారిన వాణిజ్య శాఖ ఆదాయం
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఖజానాకు వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ఆదాయం కీలకంగా మారింది. జీఎస్టీ, వ్యాట్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ రూపంలో వస్తున్న ఆదాయం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నెల వసూళ్లు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక్క నెలలోనే మొత్తం రూ.7,735 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇందులో జీఎస్టీ ద్వారా రూ.4,590 కోట్లు, వ్యాట్ ద్వారా రూ.3,065 కోట్లు, ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ ద్వారా రూ.80 కోట్ల లెక్కన సమకూరాయి. గతేడాది అక్టోబర్తో పోలిస్తే ఈసారి వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి.
2025 అక్టోబర్లో ఈ మూడు పన్నుల ద్వారా రూ.6,332 కోట్ల ఆదాయం రాగా, 2026 అక్టోబర్లో రూ.7,735 కోట్లు వచ్చింది. అంటే రూ.1,403 కోట్ల మేర అదనపు ఆదాయం సమకూరింది. మొత్తం మీద అక్టోబర్లో 22.16 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఇందులో జీఎస్టీ ఆదాయం 17.27 శాతం పెరగగా, వ్యాట్ వసూళ్లు ఏకంగా 30.87 శాతం వృద్ధి సాధించాయి. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఆదాయం 5.26 శాతం మాత్రమే పెరిగింది.
ఈ ఏడాది సగటున 16.85 శాతం వృద్ధి
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి 7 నెలల ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే మరింత ఆశాజనకంగా కనిపిస్తోంది. 2026 ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు జీఎస్టీ, వ్యాట్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ రూపంలో మొత్తం రూ.52,110 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో రూ.44,598 కోట్లు మాత్రమే సమకూరాయి. ఈసారి అదనంగా రూ.7,512 కోట్ల ఆదాయం రావడంతో ఈ ఆర్థిక ఏడాది సగటున 16.85 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఈ 7 నెలల వసూళ్లలో జీఎస్టీ ప్రధాన పాత్ర పోషించింది.
గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ.24,974 కోట్లుగా ఉన్న జీఎస్టీ ఆదాయం ఈసారి రూ.29,627 కోట్లకు చేరింది. అంటే రూ.4,653 కోట్ల అదనపు ఆదాయం సమకూరింది. జీఎస్టీలో 18.63 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. వ్యాట్ ఆదాయం గత ఏడాది రూ.19,049 కోట్ల నుంచి ఈసారి రూ.21,893 కోట్లకు పెరిగింది. అదనంగా రూ.2,844 కోట్లు వచ్చాయి. వ్యాట్లో 14.93 శాతం వృద్ధి కనిపించింది. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ మాత్రం రూ.575 కోట్ల నుంచి రూ.590 కోట్లకు చేరి, 2.61 శాతం మాత్రమే వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
ఇదే స్థాయిలో కొనసాగితే లక్ష్యాలను చేరుకునే అవకాశం
మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన వార్షిక బడ్జెట్ లక్ష్యాలతో పోల్చితే 7 నెలల్లోనే గణనీయమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి స్టేట్ జీఎస్టీ ద్వారా రూ.52,490 కోట్ల ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. అక్టోబర్ నాటికి రూ.29,627 కోట్లు వసూలయ్యాయి. అంటే వార్షిక లక్ష్యంలో 56.44 శాతం ఇప్పటికే సమకూరింది. అలాగే వ్యాట్, సేల్స్ ట్యాక్స్ ద్వారా రూ.38,106 కోట్ల వార్షిక ఆదాయ లక్ష్యానికి గానూ 7 నెలల్లో రూ.21,893 కోట్లు వచ్చాయి. అంటే లక్ష్యంలో 57.45 శాతం సాధించినట్లు అయ్యింది. అయితే మిగిలిన ఐదు నెలల్లోనూ ఇదే స్థాయిలో వసూళ్లు కొనసాగితేనే వార్షిక బడ్జెట్ లక్ష్యాలను చేరుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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