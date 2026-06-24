ఉద్యోగుల ప్రమాద బీమా పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రభుత్వం - ప్రయోజనాలివే
ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.60 లక్షల నుంచి 2 కోట్ల బీమా - రేపు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమక్షంలో 14 బ్యాంకులతో ఒప్పందం - జులై మొదటి వారంలో హెల్త్కార్డుల పంపిణీకి సీఎం సభ
Published : June 24, 2026 at 7:39 AM IST
Accident Insurance Scheme For Govt Employees : తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద జీవిత బీమా పథకాన్ని రేపు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. రవీంద్రభారతిలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నిర్వహించే సమావేశంలో సీఎం, పలువురు మంత్రులు, ఉద్యోగుల సమక్షంలో మొత్తం 14 బ్యాంకులు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ చేసుకోనున్నాయి. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే శాశ్వత ఉద్యోగులకే ప్రమాద బీమాను వర్తింపజేయాలని తొలుత భావించిన సర్కారు కాంట్రాక్టు, పొరుగుసేవల వంటి తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు కూడా అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
వేతన ఖాతాలున్న బ్యాంకుల ద్వారానే : బ్యాంకు ఖాతాలో ప్రభుత్వ నుంచి వేతనం జమయ్యే ఉద్యోగులందరికీ ప్రమాద జీవిత బీమా వర్తిస్తుంది. దాదాపు పది లక్షల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందించారు. ఉద్యోగి ప్రీమియం కింద ఎలాంటి నగదు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. సాలరీ ఖాతాలున్న బ్యాంకుల ద్వారా ఈ పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
వేతన ఖాతాలున్న బ్యాంకులు : ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉద్యోగి మరణిస్తే సాలరీ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకులో నామినీకి రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకూ బీమా పరిహారం లభిస్తుంది. పరిహారం ఎంత ఇవ్వాలనే అంశంపై ఒక్కో బ్యాంకు వారి నిబంధనలు, పరిమితి ఒక్కో రకంగా ఉంది. కొన్ని బ్యాంకులు రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.కోటి పరిహరం ఇస్తామని తెలిపాయి. అత్యధిక వేతన ఖాతాలున్న బ్యాంకులు రూ.కోటి ఇవ్వడానికి సుముఖత చూపినట్లు సమాచారం. విమానంలో ప్రయాణించే సమయంలో ప్రమాదం జరిగి ఉద్యోగి మరణిస్తే గరిష్ఠంగా రూ.2 కోట్ల పరిహారం చెల్లిస్తామని బ్యాంకులు తెలిపాయి. రాష్ట్రంలో మొదటగా సింగరేణి ఉద్యోగులకు బ్యాంకులు కొద్దికాలం క్రితం ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించాయి. సింగరేణిలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 45 మంది ఉద్యోగులు ప్రమాదాల్లో మరణించగా వారి కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున బీమా పరిహారాన్ని బ్యాంకులు చెల్లించాయి.
అది ఎవరూ పూడ్చలేనిది : సింగరేణిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా కోల్ ఇండియా వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలూ ప్రమాద బీమా అమలుకు శ్రీకారం చుట్టాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తొలుత తెలంగాణలోనే అమలుకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. హఠాత్తుగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి దురదృష్టవశాత్తు ఉద్యోగి మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి తీవ్ర దుఃఖం కలుగుతుందని, అది ఎవరూ పూడ్చలేనిదని ఈ పథకం వల్ల బాధిత కుటుంబానికి కొంత ఆర్థిక భద్రత ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సాధారణ మరణానికి కూడా పరిహారం ఇచ్చే అంశంపై ఇంకా బ్యాంకులు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. రవీంద్రభారతిలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దసంఖ్యలో ఉద్యోగులు తరలిరావాలని తెలంగాణ నాన్ గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం (టీఎన్జీవో) మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రతి ఉద్యోగి గుర్తింపుకార్డు ధరించి రావాలని పేర్కొంది.
హెల్త్ కార్డులపైనా : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గంపెడు ఆశలతో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న హెల్త్కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వీలైనంత త్వరగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. వీలైతే జులై మొదటివారంలో బషీర్బాగ్లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో 50 వేల మంది ఉద్యోగుల సమక్షంలో బహిరంగ సభ ఏర్పాటుచేసి ఈ హెల్త్ కార్డుల పంపిణీకి సీఎం రేవంత్రెడ్డి శ్రీకారం చుడతారని తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారిక నిర్ణయం ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది. వేతన సవరణ సంఘం(పీఆర్సీ) అంశంపైనా రేవంత్ ప్రభుత్వం దృష్టిపెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వేతన సవరణ వల్ల ఖజానాపై ఎంత భారం పడుతుందనే అంశంపై ఆర్థికశాఖ లెక్కలు తయారు చేస్తోంది.
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