సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్తో మోదీ రాజీనామా చేయించాలి : రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Support Rahul Gandhi Protest : రాహుల్ గాంధీ దిల్లీలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా చేపట్టిన ఆందోళనను అడ్డుకోవడం మోదీ, అమిత్ షా నిరంకుశత్వానికి నిదర్శనమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
Published : October 7, 2026 at 9:34 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 10:01 PM IST
CM Revanth Reddy Support Rahul Gandhi Protest : సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ ద్వారా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. దిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ రాహుల్గాంధీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా చేపట్టిన ఆందోళనలను అడ్డుకోవడం మోదీ, అమిత్ షా నిరంకుశత్వానికి నిదర్శమని మండిపడ్డారు. పోలీసులు అరెస్టు చేసిన రాహుల్, ప్రియాంకలను కలిసేందుకు యత్నించిన రేవంత్రెడ్డి, కేరళం సీఎం సతీశన్లను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పోలీసుల చర్యను రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో తప్పుపట్టారు. దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
I strongly condemn the arrest of Leader of Opposition Shri Rahul Gandhi at the Barakhamba Police Station in Delhi. A century ago, the call for “Simon Go Back” became a powerful expression of resistance against colonial rule. Today, “SIR Go Back” has become a call to protect our democracy and safeguard the fundamental right of every citizen to vote. We demand the immediate resignation of CEC Gyanesh Kumar. Our fight, under the leadership of Shri Rahul Gandhi, will continue until the democratic rights of our people are protected. No arrest can silence our voice, and no pressure can weaken our resolve to defend democracy.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) October 7, 2026
"ఇది కాంగ్రెస్ సమస్య కాదు, ఈ దేశ ప్రజల సమస్య అందుకే ప్రధాని మోదీ మీరు భావోద్వేగానికి గురికాకండి. జ్ఞానేశ్కుమార్తో రాజీనామా చేయించండి. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు, పేద ప్రజలు ఓటు వేసేందుకు ఈ ఎన్నికల సంఘాన్ని ఉపయోగించండి. లేకపోతే ఈ ఉద్యమం ఆపేది లేదు. రాహుల్గాంధీ నాయకత్వంలో రోడ్డు నుంచి పార్లమెంట్ దాకా, ఏం జరిగినా సరే, మేము నిశ్శబ్దంగా కూర్చోం. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో పాటు ఇండియా కూటమి నేతలంతా రోడ్ల మీదకు వస్తారు. అందుకే మేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం, జ్ఞానేశ్కుమార్తో నరేంద్ర మోదీ రాజీనామా చేయించాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
ఇప్పుడు ఈసీని ప్రయోగిస్తున్నారు
సర్ను తక్షణమే నిలిపివేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల ఓటు హక్కును ఈసీ హరిస్తోందని, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఆదివాసీ, మైనారిటీ ఓట్ల టార్గెట్గా కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఈడీ, సీబీఐని వాడేవారని, ఇప్పుడు ఈసీని ప్రయోగిస్తున్నారని సీఎం విమర్శించారు.
రాహుల్గాంధీకి మద్దతుగా జగ్గారెడ్డి దీక్ష
రాహుల్గాంధీకి మద్దతుగా దీక్ష చేపడతానన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత జగ్గారెడ్డి తెలిపారు. బీజేపీ, ఈసీకి వ్యతిరేకంగా రాహుల్ పోరాటం చేస్తున్నారన్న జగ్గారెడ్డి రాహుల్కు మద్దతుగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రోడ్డుపైకి వచ్చి పోరాటం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రాహుల్ ఎన్ని రోజులు పోరాటం చేస్తే అన్ని రోజులు దీక్ష చేపడతాని జగ్గారెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
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