దిల్లీ వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి - డీలిమిటేషన్పై గళం వినిపించనున్న ముఖ్యమంత్రి
CM Revanth Visits Delhi with Delimitation Exercise : డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్న ఇండియా కూటమి తరఫున గట్టిగా వాదనలు వినిపించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన దిల్లీ వెళ్లారు.
Published : November 29, 2026 at 7:22 AM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు నేడు గళం వినిపించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటికే దిల్లీకి చేరుకున్నారు. కర్ణాటక, కేరళ, హిమాచల్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి రేవంత్రెడ్డి డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందితే జరిగే నష్టాలను వివరించనున్నారు.
మధ్యాహ్నం మీడియా సమావేశం
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్న ఇండియా కూటమి తరఫున గట్టిగా వాదనలు వినిపించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు సీఎం దిల్లీ వెళ్లారు. కాంగ్రెస్ పాలిత కర్ణాటక, కేరళ, హిమాచల్ప్రదేశ్ సీఎంలతో కలిసి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడనున్నారు. కేంద్రం తెస్తున్న బిల్లుపై కాంగ్రెస్ కూటమి వాదనను బలంగా వినిపించాలని నలుగురు సీఎంలకు ఏఐసీసీ సూచించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు ఆదివారం ఉమ్మడిగా మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందితే జరిగే నష్టాలను వారు వివరిస్తారని తెలుస్తోంది. అలానే పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సిన విధానంపైనా పార్టీ ఎంపీలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ ఎంపీలకు విప్ జారీచేసినందున ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకల్లా దిల్లీలో ఉండాలని రాష్ట్రంలోని పార్టీ ఎంపీలకు సీఎం సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
నియోజకవర్గాల పెంపు ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ వైఖరిని ఖరారు చేయడంతో పాటు పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్లకు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ వాటి అమలుతో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను ముడిపెట్టడం వల్లే ఇండీ కూటమి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ చెబుతోంది.
ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు
లోక్సభ స్థానాలను పెంచే ప్రతిపాదనను అడ్డుపెట్టుకొని దేశ రాజకీయ పటాన్ని కేంద్రంలోని అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా మార్చే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తామని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పేరుతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరచడం, సామాజిక న్యాయాన్ని బలి చేయడం, అణగారిన వర్గాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యాన్ని కుదించడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని శనివారం ఓ ప్రకటనలో ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం, ఏ ప్రాతిపదికన మారుస్తున్నారన్నదే అత్యంత కీలకం. కేంద్రంలోని అధికార పార్టీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం డీలిమిటేషన్ను ఆయుధంగా మార్చితే అది ప్రజల తీర్పును నియంత్రించే ప్రయత్నంగా మారుతుంది" - ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి
రేపు కేంద్రం బిల్లు ప్రవేశపెడుతున్న నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి 2,3రోజుల పాటు దిల్లీలోనే ఉండే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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