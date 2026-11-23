ఫేసియల్ రికగ్నిషన్తో గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రతినిధులకు ప్రవేశం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Review On Global Summit : గ్లోబల్ సమిట్పై ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. కార్యక్రమ ఏర్పాట్లు, విధుల్లో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
Published : November 23, 2026 at 5:45 PM IST
గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2026కు రానున్న ప్రతినిధుల కోసం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది హెచ్చరించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై బోధి పెవెలియన్లో సమీక్ష చేశారు. ఫేసియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రతినిధులకు ప్రవేశం కల్పించాలని తెలిపారు.
విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించాలి
డెలిగేట్లతో అత్యంత మర్యాదగా వ్యవహరించేలా విధుల్లో ఉన్న అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రతినిధుల కోసం ఫుడ్ కోర్టులు, మెరుగైన ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. విమానాశ్రయంలో దిగినప్పటి నుంచి తిరిగి వెళ్లే వరకు అతిథుల కోసం ప్రత్యేక లైజనింగ్ ఆఫీసర్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయంలోని తోరణాల నమూనాలను గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ఉపయోగించాలని రేవంత్రెడ్డి చెప్పారు. సమ్మిట్లో భాగంగా నిర్వహించే ఎయిర్ షోతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలను వీక్షించేందుకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, సంక్షేమ హాస్టళ్ల విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించాలని తెలిపారు.
తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించాను. మన సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు ఉండాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశాను.సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయ తోరణాల నమూనాలతో తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవం ఉట్టిపడేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించాను. దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతినిధులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ప్రవేశం, మెరుగైన ఇంటర్నెట్, ఫుడ్ కోర్టులు, ప్రత్యేక లైజనింగ్ అధికారుల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించాను. ప్రపంచప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలు ఎడ్యుకేషన్ పెవిలియన్లో పాల్గొనేలా చూడాలని సూచించాను. #InvestTelanganaGlobalSummit— Revanth Reddy (@revanth_anumula) November 23, 2026
ఆ బాధ్యత డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులదే
గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2026 కోసం ప్రతినిధులకు ఆహ్వానాలు పంపే విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమైన డెలిగేట్లకు ఆహ్వానాలు పంపే బాధ్యతను డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబుకు అప్పగించాలని అధికారులకు సూచించారు. దేశ, విదేశాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన యూనివర్సిటీలు సమ్మిట్లోని ఎడ్యుకేషన్ పెవిలియన్లో పాల్గొనేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. విధుల్లో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
"తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించాను. మన సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు ఉండాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశాను. సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయ తోరణాల నమూనాలతో తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవం ఉట్టిపడేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించాను. ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ప్రవేశం, మెరుగైన ఇంటర్నెట్, ఫుడ్ కోర్టులు, ప్రత్యేక లైజనింగ్ అధికారుల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించాను" సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్
ఈ సమావేశంలో సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు, రోజువారీ కార్యక్రమాల రూపకల్పన, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, నిపుణులు మరియు ప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం, అలాగే భద్రతా చర్యల గురించి చర్చించారు. తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించనున్నారు.
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