తెలంగాణ ఉద్యమంలో పెద్ది పాత్ర చిరస్మరణీయం : సుదర్శన్రెడ్డికి సీఎం రేవంత్ సహా ప్రముఖుల నివాళులు
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి - తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన పాత్ర చిరస్మరణీయమన్న సీఎం - సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి
Published : July 31, 2026 at 10:47 AM IST
CM Revanth Reddy Condolences To Peddi Sudharshan Reddy : నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పోషించిన పాత్ర చిరస్మరణీయమని సీఎం పేర్కొన్నారు. సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి మరణవార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. pic.twitter.com/apMVZVm0ST— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 31, 2026
సుదర్శన్ రెడ్డి భౌతికంగా మనందరి నుంచి దూరం అవ్వడం ఆవేదన కలిగిస్తోందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి అన్నారు. సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రజా జీవితంలో సుదర్శన్ రెడ్డి చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి అంకితభావంతో పని చేసిన నాయకుడిగా పేరు నిలిచిపోతుందని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పేర్కొన్నారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం పట్ల మంత్రి తుమ్మల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా జీవితంలో ఆయన అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు.
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