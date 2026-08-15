రేషన్కార్డు కేవలం బియ్యం తెచ్చిపెట్టే సాధనం కాదు - ఎక్కడికెళ్లినా ఆకలి తీర్చే కార్డు : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సంగారెడ్డిలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - రేషన్లో సన్న బియ్యం ఇవ్వడంతోనే మార్కెట్లో బియ్యం రేట్లు తగ్గాయన్న సీఎం
Published : August 15, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 5:58 PM IST
CM Revanth Reddy Launched the Distribution of Smart Ration Cards : రేషన్ అనే వ్యవస్థను ప్రారంభించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. రేషన్కార్డు అనేది కేవలం బియ్యం తెచ్చిపెట్టే సాధనం కాదని, ఈ కార్డు అనేది ఆత్మగౌరవమని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా మీ ఆకలి తీర్చే కార్డని చెప్పారు. ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని పేదలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు. రేషన్లో సన్న బియ్యం ఇవ్వడంతోనే మార్కెట్లో బియ్యం రేట్లు తగ్గాయని సీఎం చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సంగారెడ్డిలో తొలుత మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్గాంధీ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, మంత్రులు వివేక్ వెంకట స్వామి, దామోదర రాజనర్సింహ, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డితో కలిసి స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
"మేము ఇచ్చే పథకాలపై చాలా మంది వివిధ రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నాణేనికి ఉన్న బొమ్మా బొరుసు. ఈ రెండు పార్టీ నేతలను ప్రశ్నిస్తున్నా, ఏనాడైనా పేదలకు సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనే ఆలోచన వచ్చిందా? మీరిచ్చిన దొడ్డు బియ్యం పేదలు ఏనాడైనా వండుకు తిన్నారా?. మేం ఇచ్చిన సన్న బియ్యం బర్రెలకు, కోళ్లకు దాణాగా వాడారా?" - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
కేసీఆర్ మాత్రం వందలాది ఎకరాల్లో వరి పండిస్తున్నారు : వరి వేసుకుంటే, ఉరి వేసుకున్నట్లే అని ఆనాడు కేసీఆర్ అన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. కేసీఆర్ మాత్రం వందలాది ఎకరాల్లో వరి పండిస్తున్నారని రేవంత్ చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.500 బోనస్ ఇచ్చి మరి వడ్లు కొంటున్నామన్నారు. 32 నెలల్లో 70 లక్షల రైతుల ఖాతాల్లో రూ.36 వేల కోట్ల రైతుబంధు నిధులు వేశామని చెప్పారు. రెండుసార్లు సీఎం అయినా, కేసీఆర్ రైతు రుణమాఫీ చేయలేదని రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతు రుణమాఫీ చేశామని సీఎం తెలిపారు. అప్పులు లేని రైతులు తెలంగాణలో ఉన్నారని కేంద్రప్రభుత్వమే చెప్పిందని సీఎం తెలిపారు. 32 నెలల్లో వడ్లు కొని రూ.90 వేల కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో వేశామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు.
"కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రైతు రాజు అయ్యాడు. తమ్ముడు రేవంత్రెడ్డిని ఆశీర్వదించడానికి, పాలపిట్ట చీరకట్టుకుని మహిళలు వచ్చారు. ఈసారి మహిళలకు సారె కింద చిలకపచ్చ చీరలు పంపిణీ చేస్తాం. అవి కట్టుకొని, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు హాజరుకావాలి. గుడి, బడి లేని ఊరు ఉండొచ్చు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు లేని ఊరు మాత్రం ఉండదు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటేనే మహిళల రాజ్యం" - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
6 నెలలకు ఒకసారి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు : కేసీఆర్ కుటుంబంలో అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని, రాష్ట్రంలో యువతకు మాత్రం కేసీఆర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదని సీఎం రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. 6 నెలలకు ఒకసారి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయని, నిరుద్యోగులు చదువుకోవాలని కోరారు. నిరుద్యోగులు ఎవరి ప్రలోభాలకు గురికావద్దని సూచించారు. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి, ఆదుకునే బాధ్యత తమదని హామీ ఇచ్చారు.
విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు : కేసీఆర్ చేసిన రూ.8 లక్షల 11 వేల కోట్ల అప్పులకు ఏడాదికి రూ.75 కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నామన్నారు. సంక్షోభంలో ఉన్నా సంక్షేమం కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. 12 ఏళ్ల బీజేపీ పాలన, 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనను పోల్చి చూడాలని ప్రజలను కోరారు. ఎల్నినో ఉన్నా దేవుడి దయవల్ల కృష్ణా నదిలోకి పుష్కలంగా నీళ్లు వచ్చాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దేవుడి దయ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఉందని, ఎన్ని చేతబడులు చేసినా ఏం కాదన్నారు.
"తమిళనాడు, కర్ణాటక పోయి మాజీమంత్రి అఘోర పూజలు చేస్తున్నారు. నాపైన, మా మంత్రుల పైన చేతబడి చేయిస్తే తట్టుకోగలం. రాష్ట్రంలో కరువు రావాలని, ప్రజలు నాశనం అయిపోవాలని అఘోర పూజలు చేయిస్తున్నారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా సోషల్మీడియాలో ఫొటోలు పెడతారుగా, శివమెుగ్గ పోతే ఎందుకు సోషల్మీడియాలో ఫొటో పెట్టలేదు?. బావకు మద్దతుగా బామ్మర్ది వచ్చారు. చేతబడి చేసింది కాంగ్రెస్ నేతలపై కాదు, మాపైనే చేశారని బామ్మర్ది చెప్తున్నారు. ఫామ్హౌస్లో ఉన్న పెద్దాయన అందుకే బయటకు రావట్లేదు. అధికారం కోసం వారు ఎంతకైనా దిగజారుతారు" - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
జగ్గారెడ్డి లాంటి నాయకుడు దొరకడు : రాహుల్గాంధీ రాముడు అయితే జగ్గారెడ్డి హనుమంతుడని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఓడిపోయినా ప్రజల మధ్యే జగ్గారెడ్డి తిరుగుతున్నారని, రూ.1000 కోట్లు ఇచ్చినా జగ్గారెడ్డి లాంటి నాయకుడు దొరకడని రేవంత్ అన్నారు. నాయకులకు మార్కులు వేస్తే, తన కన్నా మంచి మార్కులు జగ్గారెడ్డికి వస్తాయని అన్నారు.
"అక్కకిచ్చింది అక్కకిస్తాం, అన్నకిచ్చేది అన్నకిస్తాం. సంగారెడ్డి అక్కకిస్తే, జగ్గారెడ్డికి రాహుల్ గాంధీ ఇంకొకటి ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కాని, జగ్గారెడ్డి ప్రజా జీవితంలో ఉండాలి, జగ్గారెడ్డి గెలిచి ఉంటే మీ ప్రాంతానికి ఎంతో మేలు జరిగేది. ప్రభుత్వంలో మంచి పదవిలో ఉండేవారు. జగ్గారెడ్డిని ఓడించడం మీ దురదృష్టం" - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
ట్యాంపరింగ్ చేయలేరు - కలర్ జిరాక్స్ తీయలేరు : 9 కీలక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో సిద్ధమైన స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు
పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నవారు చేతబడులు చేయిస్తారా - సీఎం రేవంత్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్