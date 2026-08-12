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సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన తేదీలు ఖరారు - విద్య, నైపుణ్యం, క్రీడాభివృద్ధే లక్ష్యం

19 నుంచి 30 వరకు విదేశీ పర్యటన షెడ్యూల్‌ - విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఒప్పందాలు - బ్లూ కాలర్‌ ఉద్యోగాలకు కొత్త నైపుణ్యాలు - తెలంగాణ విద్యార్థులు అవకాశాలు కల్పించేలా కృషి

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 7:50 AM IST

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CM Revanth Reddy Tour : తెలంగాణలో విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, క్రీడారంగాలను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి విదేశాలలో పర్యటించనున్నారు. తొలుత లండన్‌, అనంతరం అమెరికాలో ప్రముఖ విద్యాసంస్థలను సందర్శించి ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులతో చర్ఛించనున్నారు. తెలంగాణ విద్యార్థులు, యువతకు వివిధ రంగాల్లో అవకాశాలు కల్పించే దిశగా ఈ టూర్ సాగనుందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

విద్య, నైపుణ్య, క్రీడాభివృద్ధే లక్ష్యంగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన జరగనుంది. ఈ నెల 19న హైదరాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరి తిరిగి 30న ఇక్కడికి చేరుకునేలా సీఎం విదేశీ పర్యటన షెడ్యూల్‌ ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. పర్యటనలో భాగంగా వివిధ విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఒప్పందాలు, ఏఐ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో వైట్‌కాలర్‌ ఉద్యోగాల భవిష్యత్‌, బ్లూ కాలర్‌ ఉద్యోగాలకు అవసరమైన కొత్త నైపుణ్యాలపై చర్చలు జరపనున్నారు. నేటి యువతలో నెలకొన్న ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళన వంటి అంశాలను పర్యటనలో ప్రధానంగా పరిగణలోకి తీసుకోనున్నారు.

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన తేదీలు ఖరారు - విద్య, నైపుణ్యం, క్రీడాభివృద్ధే లక్ష్యం (ETV Bharat)

అవగాహన ఒప్పందాలు : లండన్‌ యూనీవర్సిటీ ఆఫ్‌ ఆక్స్‌ఫర్డ్‌, లండన్‌ బిజినెస్‌ స్కూల్‌, యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ కేబ్రిడ్జ్‌, లండన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఎకనామిక్స్‌ అండ్‌ పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ తదితర ప్రముఖ విద్యాసంస్థలని రేవంత్‌ బృందం సందర్శించనుంది. అక్కడి వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. లండన్‌ పర్యటనలో విద్యతో పాటు స్పోర్ట్స్‌ యూనివర్సిటీలు, క్రీడా మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు, స్పోర్ట్స్‌ మెడిసిన్, అథ్లెట్ల శిక్షణ, ట్రైన్‌ ది ట్రైనర్‌ వంటి అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. బ్రిటన్‌లోని నిపుణుల అనుభవాలను సీఎం రేవంత్‌ బృందం తెలుసుకోనుంది.

ఆగస్టు 23న అమెరికాకు వెళ్లనున్న రేవంత్‌ రెడ్డి బృందం పలు యూనివర్సిటీలనూ సందర్శించనుంది. తొలుత హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ, మసాచుసెట్స్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, నార్త్‌ ఈస్టర్న్‌ యూనివర్సిటీ వంటి ప్రముఖ విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. హార్వర్డ్‌, ఎమ్​ఐటీ సహా పలు విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన డీన్లు, ప్రొఫెసర్లతో విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై చర్చలు జరుపుతారు. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, రోబోటిక్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఎడ్యూకేషన్‌ వంటి విభాగాల్లో తెలంగాణ విద్యార్థులు, యువతకు అవకాశాలు కల్పించే అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

శిక్షణ అవకాశాలను పెంచే : అమెరికా పర్యటనలో న్యూయార్క్‌తో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థలతోనూ సీఎం సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్కిటెక్చర్‌, మెడిసిన్‌ తదితర ప్రత్యేక విభాగాల్లోని సంస్థలతో చర్చలు జరిపి తెలంగాణలోని ఆయా రంగాల్లో విద్యా శిక్షణ అవకాశాలను పెంచే అంశాలను పరిశీలించనున్నారు.

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