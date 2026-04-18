ETV Bharat / state

2023 మహిళా బిల్లును సోమవారం పార్లమెంట్‌లో పెట్టాలి - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్

కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం - మహిళా బిల్లు పేరుతో డీలిమిటేషన్ బిల్లు తీసుకువచ్చిందని వెల్లడి - మహిళా బిల్లు వీగిపోవడంతో ప్రతిపక్షాలపై అసత్యప్రచారం చేస్తున్నారన్న సీఎం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana CM Revanth Reddy Fire on Central Government : మహిళా బిల్లు పేరుతో డీలిమిటేషన్ బిల్లు తీసుకువచ్చిందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. మహిళా బిల్లు వీగిపోవడం బీజేపీ విధానాల ఓటమిగా భావించాలని, మహిళా బిల్లు వీగిపోవడంతో ప్రతిపక్షాలపై అసత్యప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు : మహిళలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చాలా చేసిందని, మహిళా బిల్లుపై ప్రధాని మోదీకి నిజాయితీ లేదని సీఎం తెలిపారు. నిజాయితీగా మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు తీసుకువస్తే పార్లమెంట్‌లో అందరూ మద్దతు తెలిపేవారని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశం మధ్య అంతరాలు పెట్టే విధానాన్ని విరమించుకోవాలని హితువు పలికారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై తమకు చిత్తశుద్ధి ఉందని, కేంద్రానికి ఆర్థిక వనరులు దక్షిణాది నుంచి అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. యూపీ ఎన్నికలలోపు మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు అమలు చేయాలని, 2023 మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును యథావిధిగా అమలు చేయాలని, మహిళా రిజర్వేషన్లలోనూ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు విషయంలో రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.

గల్లీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు నిరసన తెలుపుతాం : నిన్న లోక్‌సభలో బిల్లు వీగిపోవడంతో ప్రధాని మోదీ అహంకారం తగ్గిందన్న సీఎం తప్పుడు చట్టాలు తీసుకొస్తే గల్లీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు నిరసన తెలుపుతామని వెల్లడించారు. 2023 మహిళా బిల్లును సోమవారం పార్లమెంట్‌లో పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. 2023 మహిళా బిల్లును పెడితే మద్దతు ఇచ్చేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు.

TAGGED:

REVANTH REDDY FIRE ON CENTRAL GOVT
REVANTH REDDY ON DELIMITATION BILL
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై రేవంత్ రెడ్డి
REVANTH ON WOMEN RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.