విదేశీ పర్యటనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - 10 రోజుల పాటు యూకే, అమెరికా టూర్
ఈ నెల 30 వరకు యూకే, అమెరికాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ఇవాళ ఉదయం లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ వర్సిటీ సందర్శించనున్న సీఎం - వర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సందర్శన
Published : August 20, 2026 at 7:27 AM IST
CM Revanth Reddy On UK and USA Tour : 10 రోజుల విదేశీ పర్యటన కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బయలుదేరారు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కోసం దిల్లీ వెళ్లిన సీఎం బుధవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత అక్కడి నుంచే విదేశాలకు బయలుదేరారు. ఈ నెల 30 వరకు బ్రిటన్, అమెరికాల్లో సీఎం బృందం పర్యటించనుంది. 2 దేశాల్లోని వివిధ యూనివర్సిటీలను సందర్శించి రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్య, క్రీడల అభివృద్ధిపై చర్చించనున్నారు.
విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యూకే, యూఎస్ పర్యటనకు వెళ్లారు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కోసం దిల్లీ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి అక్కడి నుంచే బుధవారం రాత్రి 12:30 గంటలకు లండన్ వెళ్లారు. ఈ నెల 30 వరకు యూకే, అమెరికాలో సీఎం పర్యటించనున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో సంబంధాల బలోపేతం వంటి అంశాలపై పలు సమావేశాలు, కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. రెండు దేశాల్లోని పలు యూనివర్సిటీలను సందర్శించి, అధికారులతో చర్చిస్తారు. లండన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ వర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ను సీఎం సందర్శించనున్నారు. అక్కడి ఎమిరేట్స్ స్టేడియంలో ఫుట్బాల్ ప్రజెంటేషన్లో పాల్గొననున్నారు.
అమెరికాలోని బోస్టన్కు : 22న లండన్లో కేంబ్రిడ్జ్ బృందంతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశం కానున్నారు. ఆ రోజు ఉదయం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ క్యాంపస్లోని సెనేట్ హౌస్ను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు లండన్ బిజినెస్ స్కూల్కు వెళ్తారు. ఈ నెల 23న లండన్ నుంచి అమెరికాలోని బోస్టన్కు బయలుదేరతారు. ఈ నెల 24న బోస్టన్లోని ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ను సందర్శిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం ఎంఐటీ క్యాంపస్కు వెళ్తారు.
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ : ఈ నెల 25న ఉదయం బోస్టన్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ క్యాంపస్ను సందర్శిస్తారు. ఆరోజు సాయంత్రం వర్జీనియా టెక్ యూనివర్సిటీ బృందంతో సమావేశం అవుతారు. తర్వాత రాత్రి బోస్టన్ నుంచి న్యూయార్క్ సిటీకి సీఎం వెళ్లనున్నారు. ఈ నెల 26న న్యూయార్క్లో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించే మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఈ నెల 29న న్యూయార్క్ నుంచి బయలుదేరి 30న హైదరాబాద్కు చేరుకుంటారు.
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