'గోవాను బీజేపీ డ్రగ్స్ స్టోర్గా మార్చింది' - ప్రమోద్ సావంత్పై సీఎం రేవంత్ విమర్శనాస్త్రాలు
CM Revanth Critics Goa CM Pramod : గోవా సీఎంను ప్రజలు ప్రమోద్ సావంత్కు బదులు ప్రాపర్టీ సావంత్ అని పిలుస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు.
Published : October 12, 2026 at 7:04 AM IST
CM Revanth Critics Goa CM Pramod : గోవాలో భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. స్థానిక ప్రజలు బీజేపీ పాలనతో విసిగిపోయారని వ్యాఖ్యానించారు. గోవా సీఎంను ప్రజలు ప్రమోద్ సావంత్కు బదులు ప్రాపర్టీ సావంత్ అని పిలుస్తున్నారని తెలిపారు. గోవా పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన 'గోయ్ రఖోన్న్' (సేవ్ గోవా క్యాంపెయిన్)యాత్రలో రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కున్కోలిమ్లో చీఫ్టెన్స్ స్మారకం నుంచి బస్స్టాండ్ వరకు పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం అక్కడి బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో నిరసనల కారణంగా రాహుల్ గాంధీ రాలేకపోయారని, తాను ఆయన ప్రతినిధిగా గోవాకు వచ్చినట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
గోవా డ్రగ్ పెడ్లర్లకు అడ్డాగా మారింది
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్ ద్వారా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరోక్షంగా పేదల ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. ముఖ్యంగా దళితులు, మైనారిటీలు, ఆదివాసీలకు చెందిన ఓట్లను తొలగిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక గోవా ప్రభుత్వం అక్కడి యువతను మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలుగా మార్చిందన్నారు. అక్కడి పాలకులు రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ పెడ్లర్లకు అడ్డాగా మార్చేశారని రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. గోవా ప్రజలు బీజేపీకి అధికారమిచ్చి ఇప్పటికే రెండుసార్లు మోసపోయారన్నారు. ఇక ఆ పార్టీని నమ్మి మూడోసారి మోసపోకూడదని ప్రజలకు సూచించారు. గోవాలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాల్సిన అవసరం ఉందని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు.
గోవా నుంచి తెలంగాణకు డ్రగ్స్ సరఫరా!
సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ గోవాను డ్రగ్స్ మాఫియాకు అడ్డాగా మార్చారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డ్రగ్స్ స్టోర్గా మార్చారని మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ పదేపదే చెప్తున్న నషాముక్త్ భారత్ను గోవాలో ఎందుకు అమలు చేయట్లేదని ఆ రాష్ట్ర సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ను రేవంత్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. డ్రగ్స్ కారణంగా ఇక్కడి యువత భవిష్యత్తు, గోవా ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోందని రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. గోవా నుంచి తెలంగాణకు డ్రగ్స్ సరఫరా అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈగల్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు.
40 నియోజకవర్గాలను కవర్చేసేలా
గోవాలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ సెప్టెంబర్ 22న పనాజీలో ఈ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. గోవాలో భూమి, సంస్కృతి, పర్యావరణంతో పాటు స్థానిక ప్రజల అస్తిత్వాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ 'గోయ్ రఖోన్న్ యాత్ర'ను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 40 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను 27 రోజుల వ్యవధిలో కవర్ చేసేలా దీన్ని రూపొందించారు. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ యాత్ర ఈ నెల 18న ముగియనుంది. గోవాలోని అధికార బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, వాటిపై చర్చకు అవకాశం కల్పించడం ఈ యాత్ర ప్రధాన ఉద్దేశమని కాంగ్రెస్ నాయకులు పేర్కొంటున్నారు. భూ వినియోగం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సాంస్కృతిక వారసత్వం వంటి అంశాలను ఈ ప్రచారంలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు.
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