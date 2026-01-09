ETV Bharat / state

సమస్యలు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందాం - చంద్రబాబుకు రేవంత్‌రెడ్డి విజ్ఞప్తి

నీళ్ల విషయంలో వివాదాలు, రాజకీయ లబ్ధికోసం ఆలోచన చేయవద్దన్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ - ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరైన ప్రాజెక్టుల అనుమతులకు అడ్డంకి పెట్టవద్దని ఏపీకి విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 7:05 PM IST

CM Revanth Reddy on Water Disputes : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల(ఏపీ, తెలంగాణ) మధ్య వివాదాలు ఉండకూడదనే కాంగ్రెస్‌ తెలంగాణ ఇచ్చిందని ఆ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా నీళ్ల సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కోర్టుల్లో కాకుండా మన సమస్యలను మనమే పరిష్కరించుకుందామని విజ్ఞప్తి చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా రావిర్యాలలో సుజెన్ మెడికేర్‌ ప్రారంభోత్సవంలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నీళ్ల సమస్యపై స్పందించారు. జల వివాదం విషయంలో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలని తమ ప్రభుత్వం ప్రయత్నించడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మన సమస్యలు మనమే పరిష్కరించుకుందాం : పంచాయితీ కావాలా? నీళ్లు కావాలా? అని తనను అడిగితే తెలంగాణకు నీళ్లే కావాలని చెబుతానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. వివాదాలు కావాలా పరిష్కారం కావాలా అని అడిగితే పరిష్కారం కావాలని చెబుతానని అన్నారు. మన సమస్యలను మనమే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందామని కోరారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఈ వేదికగా కృష్ణా నదిపై ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల అనుమతులకు అడ్డంకులు పెట్టకండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని తెలిపారు. ఇలా అడ్డంకులతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా రాష్ట్రంపై ఆర్థిక భారం పడుతోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

సమస్యలు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందాం - చంద్రబాబుకు రేవంత్‌రెడ్డి విజ్ఞప్తి (ETV)

తాము వివాదాలు కోరుకోవడం లేదని పరిష్కారం కోరుకుంటున్నామని సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాదు ప్రజల ప్రయోజనాలు కోసం ఆలోచిస్తున్నామని వివరించారు. తెలంగాణకు పోర్టు కనెక్టివిటీ రావాలంటే పొరుగు రాష్ట్రం సహకారం ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 2 రాష్ట్రాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటేనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని అశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు ఇలా ఏ రాష్ట్రమైనా సరే మేం వివాదాలు కోరుకోవడం లేదని అన్నారు. ఈ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే తెలంగాణ 10 అడుగులు ముందుకు వేస్తుంది అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.

ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ : హైదరాబాద్​ ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడుతోందని సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు. సుజెన్ మెడికేర్ నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోందని తెలిపారు. పెట్టుబడులకు లాభం వచ్చేవిధంగా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు ఉన్నాయని వివరించారు. ప్రపంచ స్థాయి దేశాలతో పోటీపడేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణం తెలంగాణలో ఉందన్నారు. పెద్ద కంపెనీలకు సీఈవోలుగా ఉన్నది మన దేశం వారేనని గుర్తు చేశారు.

"మీకు నీళ్లు కావాలా? వివాదం కావాలా? అంటే నేను నీళ్లు కావాలని కోరుకుంటా. నీళ్ల విషయంలో మనం రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేయాలి.పక్క ఏపీ ముఖ్యమంత్రికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కృష్ణా నదీలో ఉన్న పాలమూరు రంగారెడ్డి, కేఎల్‌ఐ, డిండి, ఎస్‌ఎల్‌బీసీ, నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టులు అనుమతులకు అడ్డంకి పెట్టవద్దు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరైన ప్రాజెక్టుల అనుమతులకు సహకరించండి. అడ్డంకి పెట్టడం వల్ల పర్యావరణ, సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులకు ఇబ్బందిగా మారింది. రుణాలు మంజూరు కాకపోవడం, కేంద్రసహాకారం లేకపోవడం వల్ల రాష్ట్రంపై ఆర్థికభారం పడుతోంది. మాకు సహకరిస్తే మేము కూడా సహకరిస్తాం. మేము వివాదాలు కోరుకోవట్లేదు శాశ్వత పరిష్కారం కోరుతున్నాం."- రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

గొడవలు వద్దన్న సీఎం చంద్రబాబు: ఇది ఇలా ఉండగా నదీ జలాల విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు గొడవలు పెట్టుకుంటే ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదని సీఎం చంద్రబాబు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రాయవరంలో జరిగిన ప్రజావేదిక సభలో పునరుద్ఘాటించారు. మనవద్ద నీళ్లు మిగిలితే తెలంగాణ కూడా వాడుకోవచ్చన్నారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ పడబోమని స్పష్టం చేశారు. అయితే గత కొద్ది రోజులుగా చంద్రబాబు తెలుగురాష్ట్రాల జల వివాదాలపై తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య గొడవలు వద్దు అని కోరుతూనే ఉన్నారు. అయితే దీనిపై తాజాగా తెంలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు.

జలాలు సముద్రం పాలైతే ఎవరికి ఉపయోగం - వాడుకుంటే మేలే కదా: సీఎం చంద్రబాబు

భావోద్వేగాలతో ఆటలొద్దు - నదీజలాలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు

